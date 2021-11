La remasterización de ‘GTA’ no sale bien en PC: un desastre que recuerda al caso de ‘Cyberpunk 2077’

El pasado jueves 11 de noviembre Rockstar lanzaba ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’, remasterización de los tres ‘GTA’ de PS2 (‘GTA III’, ‘Vice City’ y ‘San Andreas’). La primera sensación ante el lanzamiento fue de cierta estupefacción: el lavado de cara no le había sentado bien a los juegos originales, y una discutible dirección artística había caricaturizado los rostros de los personajes del juego, haciéndoles perder realismo y acercándolos «al estilo de Los Sims». La catarata de memes y protestas no se hizo esperar en redes sociales.

Entre las escuetas promesas que Rockstar había hecho que se verían en este relanzamiento se contaban texturas de mayor resolución, incremento en la distancia de dibujado, iluminación rediseñada y mecánicas de control nuevas e inspiradas en ‘GTA V’. Low Poly Depression, uno de los jugadores más activos en esta campaña crítica, reseñó que los cambios en los controles eran mínimos.

Con la llegada de los juegos, se reveló la auténtica dimensión de esos cambios, según los fans, que afirmaron que estos nuevos ‘GTA’ recordaban, en realidad, a las infaustas versiones para móvil de la trilogía de PS2. La clave de todo estaba en que Grove Street Games -desarrolladores de los ports para móviles- estaban detrás de estas nuevas versiones: la relación entre aquellos ports y esta remasterización está en niveles como los minijuegos de gimnasio de San Andreas, que mantienen los controles simplificados de la pantalla táctil.

Entradas y salidas de la versión de PC

La versión de PC era la que se llevaba la peor parte en cuanto a la notable catarata de bugs y problemas de rendimiento, hasta tal punto que el mismo día 11, el launcher de Rockstar dejó de de estar disponible «por mantenimiento». Al día siguiente, un mensaje en Twitter afirmaba que ese supuesto mantenimiento continuaba y pedía paciencia a los seguidores de Rockstar. En unas horas, entre el sábado y el domingo, el launcher de Rockstar volvió… sin la versión remasterizada de la trilogía a bordo. También la tienda oficial del juego eliminó la versión de PC, que finalmente ha regresado la madrugada del domingo al lunes en tienda y launcher, con disculpas de Rockstar incluidas.

Oficialmente, el problema por el que el juego fue retirado fueron una serie de archivos «accidentalmente incluidos» en el código. Esto incluye canciones de la banda sonora cuya licencia ya no era válida (un problema que puede acabar trayendo repercusiones legales graves a Rockstar), como una abundantes temas de artistas como Rage Against the Machine o James Brown, que se eliminaron en el relanzamiento de décimo aniversario del juego.

Pero también se ha colado código que distintos dataminers especializados en GTA han sacado a la luz, y que aparte de estar sin depurar, incluyen comentarios de los desarrolladores en los que en ocasiones se echan las manos a la cabeza por los numerosos problemas que tiene la programación del juego. En la versión de Switch los dataminers están incluso encontrando herramientas de desarrollo.

De momento, las notas de los usuarios se están cebando con los juegos a modo de castigo: en Metacritic, la compilación tiene en su versión una «aplastantemente negativa» nota de 0’5 basada en casi tres mil puntuaciones. Ya se habla de esta maniobra de Rockstar como ‘el Cyberpunk 2077 de 2021’, y pone además sobre la mesa otro problema: con la llegada de estos remasterizados defectuosos, la trilogía original sin modificar desaparece de las tiendas digitales, dificultando de forma obvia las tareas de documentación y preservación de los juegos clásicos, decididamente superiores a estas nuevas versiones.