La restricción de líquidos en los aeropuertos empieza a ser cosa del pasado. El responsable es el 3D

Tarjeta de embarque. Cola para el escáner. Saca el ordenador. ¿Te has quitado el reloj? Y recuerda que tienes la tablet en el bolsillo interior. Vacía tus bolsillos. El móvil, sí, he vuelto a olvidar dejar el móvil en la bandeja. Y la mochila que pasa… y la mochila que es registrada. ¿Qué es lo que pasará ahora? ¿Qué se me habrá olvidado?





Y lo que se me ha olvidado es la botella de agua. Me retiran a un lado. Me preguntan por ella. Confirmo a los agentes que pueden tirarla. Tengo prisa y no quiero que medio litro de agua me haga perder un avión. Estoy deseando terminar con el tedioso trámite de superar los controles policiales en el aeropuerto.

Todo cambia

Quienes viajamos por circunstancias personales o laborales pocas cosas podemos odiar más que pasar el control policial del aeropuerto. Pero, ¿y si todo cambiara? ¿Y si fuera tan sencillo como llegar con la mochila, dejarla en la cinta del escáner y reencontrarte con ella al otro lado? Un túnel para el que no veíamos salida y en el que, sin embargo, ya brilla una luz a lo lejos.

Mark Harper, Secretario de Transportes de Reino Unido, ha confirmado que a partir de junio de 2024 se podrá viajar en sus principales aeropuertos sin necesidad de sacar de la mochila los equipos electrónicos de mayor volumen ni los líquidos. Según sus palabras, se reducirán las colas, se mejorará la experiencia del usuario y, además, se detectarán nuevas amenazas.

Esto será posible gracias a los nuevos escáneres en 3D, que ya están en pruebas en el aeropuerto de Standsted, en Londres. Con estas nuevas herramientas, los pasajeros podrán viajar con botellas de hasta dos litros de líquido, en lugar del máximo de 100 mililitros vigente hasta ahora. Y tampoco tendrán que sacar de las mochilas su ordenador o tablet.

Y el aeropuerto británico es el último en sumarse a una lista en la que ya están los aeropuertos de Schipol en Ámsterdam o el de Helsinki. Estos espacios ya funcionan sin la obligación de sacar los elementos electrónicos de mayor tamaño y en Estados Unidos también se está probando esta tecnología en 15 aeropuertos, entre los que se encuentran los de Los Ángeles, Oakland, San Diego y Chicago.

La gran novedad en estos escáneres es que proyectan una imagen 3D de lo que hay en el interior de la mochila, discriminando los objetos en función de los materiales utilizados (destacando los elementos electrónicos) y, además, permitirán «navegar» por su interior gracias a una pantalla táctil con la que cambiar el ángulo de la imagen tridimensional.

Foto | Anete Lūsiņa