La sonda Voyager 2 sigue activa tras 8 meses sin saber de ella y más de 40 años de viaje espacial

Cada vez está más cerca de consagrarse como una sonda inmortal. Lo sabemos porque, tras meses sin podernos comunicar con ella, la NASA ha vuelto a contactar con la Voyager 2, la cual nos ha dicho «Hola» desde los confines del espacio interestelar.

En marzo de este año, en plena (post) efervescencia de la pandemia, supimos que la única antena capaz de comunicarse con la sonda necesitaba una reparación que iba a ser duradera. Calcularon 11 meses, aunque mostrándose seguros de que la tecnología de la Voyager 2 (de hace 43 años) aguantaría.

De hecho, no fueron 11 meses, finalmente fuero ocho porque como han publicado desde la cuenta de Twitter de la Deep Space Station 43 (DSS43) de Canberra (Australia), las actualizaciones de hardware necesarias ya fueron realizadas. Una piezas que tampoco eran nuevas, ya que no se cambiaban desde hace 47 años.

For the past 8-months, Deep Space Station 43 has been undergoing upgrades. @NASAVoyager-2 has been waiting for us to be able to send it commands once again.

On Friday 30th October, we sent those commands & after a 34hour 48 min round trip time, a «hello» came back! #DSS43 @CSIRO pic.twitter.com/qyMEc9Jkxc

— CanberraDSN (@CanberraDSN) November 2, 2020