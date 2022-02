La telejusticia se fortalece en España: ya podemos declarar por videollamada y con plenas garantías

La telejusticia es un concepto que el Gobierno lleva anunciando desde hace años, pero a la hora de la verdad si tenemos que ir a juicio, siguen habiendo muchas trabas para declarar mediante videollamada. Esta problemática fue más que evidente durante la pandemia, donde incluso el Tribunal Supremo tuvo que recordar que la «videoconferencia no es una posibilidad a disposición del tribunal, sino un medio exigible».

El problema de fondo no era tanto legal, sino de no contar con los medios adecuados. Por ello desde el Ministerio de Justicia han presentado el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), una nueva plataforma digital que permitirá identificarse y firmar digitalmente con plenas garantías legales.

La telejusticia da un salto de calidad

Tras las inspecciones de Hacienda por videoconferencia, el Gobierno ha dado un paso más en la consolidación de la telejusticia. La nueva herramienta es una interfaz en la que será posible firmar digitalmente y asegurar la identificación de los participantes. Un sistema con «plenas garantías» legales, indispensables para que no haya problemas con los usuarios.

El proyecto EVID ha sido financiado por los fondos europeos y, según aseguran desde el Ministerio de Justicia, se trata de un proyecto «único en el mundo». Si bien, desde la Comisión Europea precisamente promovieron la creación de este tipo de sistemas.

El objetivo es evitar traslados innecesarios a las sedes judiciales y evitar la suspensión en caso de que una de las partes no se pueda trasladar al juzgado. Aquí entran lógicamente las cuarentenas por la Covid-19, pero también aplicable a muchas otras razones.

Entre los aspectos que se han tenido en cuenta está la brecha digital. La ministra Pilar Llop asegura que las personas mayores o las personas vulnerables que no puedan acceder a las nuevas tecnologías «van a estar debidamente atendidas y acompañadas». Este sistema también servirá, explican desde Justicia, para dar seguridad y tranquilidad a las víctimas de violencia de género o aquellos testigos que no quieran compartir ubicación con los presuntos agresores.

Fue en el 2003 cuando al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujo que la videoconferencia era una vía posible en la declaración de un testigo o también para ratificar un informe pericial. Sin embargo, sea porque los abogados no lo solicitaban o los juzgados no tenían los recursos técnicos, en ocasiones no se utilizaba esta opción.

Ahora se ha puesto en marcha este proyecto piloto EVID. Desde verano de 2021, tanto en la Región de Murcia como en el Principado de Asturias se lleva utilizando el sistema EVID para distintos trámites. En Murcia se empezó con trámite de remate de subastas y posteriormente se amplió a la tramitación de aceptación de cargo de perito y aceptación de defensor judicial.

Durante este tiempo se ha utilizado en 183 ocasiones, participando hasta 350 personas vía telemática. En Asturias se ha utilizado para el ámbito de familia, como la aceptación de cargo de curar para actuar en nombre de personas con discapacidad. A partir de ahora, el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) estará disponible para todas las comunidades que quieran implementarlo.

