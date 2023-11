La teoría de la consola portátil de Apple tiene más sentido que nunca. Obedece al triángulo que busca Cook

El evento pre-Halloween de Apple que desveló sus nuevos ordenadores con chips de la familia M3, a saber dos MacBook Pro y un iMac, dejó varias sorpresas agradables y otras no tanto. Entre las primeras, un cambio de esquema de los MacBook Pro que mata al modelo de 13″ y a la Touch Bar, y que introduce una versión algo inferior y más barata del modelo de 14″. Entre las segundas, unas ampliaciones a precios de escándalo.

Y también entre las segundas, aunque no es culpa de Apple sino del excesivo caso que muchos hacemos a filtraciones sin fundamento, la ausencia de un supuesto estudio de desarrollo de videojuegos japonés que explicara el extraño horario escogido para el evento, durante la vigilia europea.

Algo que va más allá: la ausencia de tintineo de campanas alguno para la industria del videojuego respecto al Mac. Hubiese sido un buen momento.

Más argumentos que nunca

Apple lleva un tiempo dando más argumentos que nunca para que el Mac empiece a ser visto como un ordenador para jugar. Otra cosa es si serán suficientes o no, el tiempo dirá. El soporte de DirectX 12 para macOS Sonoma, el propio Game Porting Toolkit y alguna función específica de Sonoma para los videojuegos son los mayores anuncios de 2023 en ese sentido.

Ahora bien, si uno echa la vista atrás, es difícil no preguntarse qué impide a Apple lanzar su propia consola portátil. Repasemos algunos de los ingredientes necesarios o convenientes para esta ecuación:

Chips propios de alto rendimiento

Memoria unificada

Plataforma de software sobre la que construir una versión para consolas (como hizo con el primer iPhone a partir de Mac OS X, o con tvOS a partir de iOS)

Control logístico y de cadena de proveedores

API de gráficos 3D

Y sobre todo…

Un fracaso reciente con el Apple TV de 2015, que quería convertirse en una consola familiar al estilo de la Wii pero se lo impidieron decisiones de producto, como la obligatoriedad de hacer los juegos compatibles con el Siri Remote

Un hambre voraz por seguir diversificando sus ingresos, tanto para que su hardware no dependa tanto del iPhone como de hacer crecer su división Servicios

Tres patas donde «ocurre la magia»

Sobre este último punto, una consola portátil encaja perfectamente en la búsqueda de los triángulos perfectos de Apple: hardware + software + servicios. No es algo que nos inventemos nosotros. Tim Cook lo dijo durante una entrevista con Kara Swisher, periodista de The New York Times, en 2021.

Nos encanta integrar hardware, software y servicios, y encontrar sus puntos de intersección porque creemos que ahí es donde ocurre la magia. Y eso es lo que nos encanta. Y nos encanta poseer la tecnología primaria que lo rodea.

Hay varias categorías de producto que encajan en ese triángulo que describe Cook y que Apple todavía no tiene, como nuevos productos orientados al hogar inteligente, o el recurrente coche, pero una consola portátil suena bastante más provechosa que lo primero y bastante más viable que lo segundo.

De las cinco consolas más vendidas de la historia, tres son portátiles. Las tres de Nintendo, claro. Si ampliamos el ranking, seis de las quince.

Como un fenómeno más similar al que sería una consola portátil de Apple, aunque salvando todas las distancias del mundo en cuanto a marketing y varios aspectos más, está la Steam Deck, cuyas ventas no son públicas pero se estiman en unos cuatro millones de unidades. No está mal para tratarse de una primera versión. La Wii U en mucho más tiempo y siendo de Nintendo solo llegó a trece millones.

Apple también tiene Arcade, que en los cuatro años que lleva en marcha no está siendo quizás lo que esperábamos, ni en relevancia ni en calidad de su catálogo, pero bien podría desdoblar su oferta con una propuesta de mayor enjundia para una consola, no para un móvil.

Eso nos lleva al siguiente punto: los iPhone Pro ya podrán ejecutar juegos AAA (no versiones, sino ports), pero tener que andar con adaptadores o mandos independientes, y a ver cómo sujetamos el teléfono, no termina de entroncar en una experiencia Apple.

Una consola portátil sería una oportunidad perfecta para conseguir:

Un nuevo dispositivo físico que vender

Una nueva plataforma de software que comisionar

Una nueva suscripción mensual que ofrecer

No es tan habitual que Apple lance nuevas familias de dispositivos.

2000 2001 iPod 2002 2003 2004 2005 2006 Apple TV 2007 iPhone 2008 2009 2010 iPad 2011 2012 2013 2014 Apple Watch 2015 2016 AirPods 2017 HomePod 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vision Pro

El tiempo dirá si en algún momento de los años veinte vemos cómo Apple se anima a dar un salto que le pondría a competir contra la industria del videojuego, pero los ingredientes, al menos los más complicados, los tiene. El 15 Pro le ha supuesto entablar relaciones con desarrolladores de videojuegos AAA como nunca antes.

