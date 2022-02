La Tierra Media será anime: ‘Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ se estrenará en 2024, según Variety

La Tierra Media será anime: ‘Lord of the Rings: The War of...

Hablábamos de que Warner y Saul Zaentz Co., propietaria de los derechos de la obra de Tolkien, andaban en guerras legales desde hacía años al comentar la posible subasta futura de la propiedad de los derechos. Desde las películas de Peter Jackson, Warner no había producido nada nuevo relativo a la franquicia, con la salvedad de un anime anunciado en 2021, durante el vigésimo aniversario de la trilogía.

Parece que el hecho de que estemos hablando de ‘El Señor de los Anillos’ sin parar debido al futuro estreno de la serie de Prime Video ‘El Señor de los Anillos: Anillos de poder’ ha espabilado a Warner, que ha anunciado que ese largometraje anime, ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’, tiene fecha de estreno: 12 de abril de 2024, según informa Variety. El arte que muestra la publicación deja clara la inspiración estética y el continuísmo con las películas de Peter Jackson.

Dos siglos antes de ‘El Hobbit’

La acción de esta película transcurre doscientos años antes de lo contado en ‘El Hobbit’ y se centrará en los eventos que llevaron a la creación del Abismo de Helm a manos del rey de Rohan, Helm «Mano de Hierro». De la dirección del anime se está encargando Kenji Kamiyama a través de su estudio Sola Entertainment, que ya firmó la adaptación anime ‘Blade Runner: Black Lotus’, así como otro producto derivado, la fantástica serie ‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’.

En el equipo también está Philippa Boyens, una de las coguionistas de la trilogía de Jackson y ‘El Hobbit’. Es de esperar que imágenes como la que encabeza este artículo, que muestra a los Rohirrim enfrentándose con los Haradrim a las puertas de Edoras se visualicen con toda la épica que merecen. O como mínimo, con una comparable a la de las películas de Jackson.