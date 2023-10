La UE le está poniendo las cosas díficles a Elon Musk. Así que él se plantea quitar el acceso a Twitter en Europa

En julio de 2022 la Unión Europea ponía en marcha su Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta regulación obliga —entre otras cosas— a las empresas a tener sistemas eficientes de moderación y eliminación de información falsa, engañosa o tóxica. El reciente conflicto entre Israel y Hamás ha activado las alarmas de los euroreguladores, que están investigando si X (antes Twitter) está cumpliendo con la nueva normativa. Elon Musk parece estar harto de la situación y se plantea tomar medidas extremas.

Europa se podría quedar si Twitter. Según revelan en Business Insider, fuentes cercanas a X afirman que Elon Musk está debatiendo sobre si eliminar la disponibilidad de la aplicación en Europa, o bloquear a los usuarios de la UE para que no puedan acceder a ella.

Meta y Threads como referente. El lanzamiento de Threads, el clon de X creado por Meta, se vio sacudido por una circunstancia especial: no podíamos usarlo en Europa debido a las nuevas regulaciones (DSA y DMA, así como el ya existente RGPD) impuestas por la UE. La solución para Meta es clara: lanzar una versión de pago de Instagram o Facebook.

En la UE creen que X no está cumpliendo. Thierry Breton, comisionado de la UE, se quejó de que X podría estar siendo usado para diseminar contenido ilegal y desinformación sobre el conflicto entre Hamás e Israel. La semana pasada ya anunció oficialmente que estaban investigando si X estaba cumpliendo con la regulación de la DSA. De violarla, Musk se enfrentaría a una multa de hasta el 6% de sus ingresos globales.

Musk no se entiende con Breton. Elon Musk contestó a ese mensaje de Breton y le pidió que detallara las teóricas violaciones que X estaba cometiendo. El comisionado indicó que «sabe Vd. muy bien que sus usuarios están dando avisos del contenido falso y la glorificación de la violencia». Breton ofreció la ayuda de su equipo, pero Musk le contestó diciendo que no aceptaba acuerdos secretos para luego ironizar y descartar esas quejas.

X no tiene (apenas) moderadores. Los despidos masivos de plantilla realizados por Elon Musk en Twitter incluyeron desde el principio al personal dedicado a moderar contenido, y esas acciones han continuado recientemente. No está claro si queda alguien en los equipos que se encargaban de eliminar esos contenidos dañinos y esas desinformaciones, algo especialmente delicado para las exigencias de la UE. No hay tampoco apenas empleados de X en Europa: las oficinas en París, Madrid y Berlín cerraron, pero sí se mantiene abierta la de Dublín.

Una posibilidad real. La polémica medida parece poco factible, pero desde que tomó el mando de Twitter Elon Musk ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de tomar todo tipo de decisiones igualmente polémicas. Ya ha empezado a cobrar un dólar al año —una cantidad ciertamente simbólica— en Filipinas y Nueva Zelanda a los usuarios que deseen publicar en la red social, algo con lo que ya amenazaba desde hace semanas.

Imagen | TED Conference | CFI

En Xataka | La crisis del aceite de oliva se ha topado con un problema inesperado: el conflicto entre Israel y Palestina