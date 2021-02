La última actualización de Windows 10 elimina Flash del ordenador automáticamente y sin posibilidad de restaruración

Una nueva actualización de Windows 10 se está desplegando por todos los equipos compatibles. Una actualización que, en este caso, busca acabar con una herramienta ya discontinuada: Adobe Flash Player. Tras actualizar el sistema operativo, se elimina automáticamente Adobe Flash Player del ordenador y no hay posibilidad de deshacer la actualización.





La actualización de Windows 10 llega bajo el nombre de KB4577586. Esta nueva actualización se está desplegando para usuarios de Windows 10 en la versión 20H2, 2004 y versiones anteriores. Si bien no hay cambios de cara al usuario relevantes, sí que encontramos modificaciones importantes internas como la eliminación de Flash.

Cuestión de seguridad

La muerte de Flash por parte de Adobe implica también su eliminación de cualquier equipo posible. Dado que ya no recibe soporte, es más fácil para los atacantes aprovechar puertas traseras no parcheadas. De ahí que la mejor idea de todas sea no sólo no usarlo, sino también eliminarlo del dispositivo. Y si el usuario no lo hace, Microsoft lo hará por él.

Una vez instalada la nueva actualización desaparecerá automáticamente todo rastro de Adobe Flash Player. Más o menos. La eliminación de Flash se produce sólo si fue instalado previamente por el propio Windows de forma automática. Es decir, si el usuario fue quien instaló Adobe Flash Player por su cuenta, se mantendrá instalado tras esta actualización.

A diferencia de otras actualizaciones de Windows 10 que permiten restaurar todo a cómo se encontraba previamente, con esta actualización no es posible restaurar Adobe Flash Player. Microsoft indica que el usuario puede reinstalar Windows 10 entero si lo desea, pero no aparecerá Flash Player de nuevo.

Haya sido o no instalado por Windows, lo más recomendable es proceder a su desinstalación. Adobe Flash Player al no tener ya soporte alguno por parte de Adobe, puede convertirse rápidamente en un agujero de seguridad en el sistema operativo. No en vano todos los grandes sistemas operativos y aplicaciones de software están procediendo a eliminarlo.

Desaparece en Windows 10 ahora, desapareció en Chrome, desapareció en Firefox, no hay rastro de él en iOS y Adobe insta a que se deje de usar. A pesar de todo, hay quien se sigue negando a abandonar Flash. Es más, puede que nunca acabe de desaparecer del todo gracias a los juegos basados en Flash y algunos desean incluso que se convierta en código abierto para que perdure más en el tiempo.

Vía | Techradar

Más información | Microsoft