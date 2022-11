La verificación en dos pasos vía SMS comienza a fallar en Twitter: es sólo una pista de grietas mayores

Proteger tus cuentas de internet con sistemas de verificación en dos pasos (2FA, por Two-Factor Authentication) es buena idea, y la opción lleva tiempo disponible en Twitter, donde puedes usar tanto apps tipo Google Authenticator, tokens físicos e incluso los «viejos» SMS.

Los SMS comienzan a fallar como sistema 2FA en Twitter. Precisamente este último método, que además es el más popular entre los usuarios —aunque no sea la opción ideal—, está comenzando a fallar en Twitter. Eso está haciendo que los usuarios afectados no puedan acceder a sus cuentas en este servicio, y no hay por ahora forma de saber qué está pasando.

Mensajes que no llegan. Los problemas parecen estar afectando solo a los SMS y no a métodos 2FA basados en aplicaciones como Google Authenticator o tokens. Con los SMS algunos usuarios se están encontrando con que los mensajes de verificación tardan horas en llegar o directamente no llegan.

Quién arregla esto. Los problemas con los SMS son quizás el síntoma de un conflicto mucho mayor: el de la falta de personal que pueda solucionarlos. Los recientes despidos en Twitter ya planteaban futuros desastres en el funcionamiento del sistema.

Sin los ingenieros que puedan detectar y solventar esos problemas, la red social podría encontrarse con un futuro cada vez más difícil a nivel operativo. No parece estar ayudando el hecho de que Musk acabase pidiendo a parte de los despedidos que volvieran a sus puestos.

Si corriges a Musk, estás despedido. Hace dos días Musk tuvo un desencuentro con un empleado que le corrigió cuando publicó ciertos tuits hablando de la infraestructura técnica del servicio. Al nuevo dueño de Twitter no debió gustarle el debate, porque acabó despidiendo a ese empleado, que ha acusado a los responsables de la empresa de ser unos cobardes. El suceso ha provocado las críticas de otros exempleados, que indican que Musk «no tiene ni jod*** idea de lo que está hablando» cuando menciona aspectos técnicos de Twitter.

Quizás es el momento de pasarse a Google Authenticator. O a otras aplicaciones de autenticación a dos pasos. Si usáis los SMS como sistema de verificación en Twitter, estos problemas pueden impedir el acceso a la cuenta. Desactivar completamente el sistema 2FA es una opción, pero no la ideal: lo más recomendable sería seguir usando este sistema, pero aprovechando alternativas como la citada.

Adiós SMS, hola app 2FA. Para ello basta con ir al apartado de Configuración y soporte -> Configuración y privacidad -> Seguridad y acceso a la cuenta -> Seguridad. En ese apartado seleccionaremos «Autenticación en dos fases» y activaremos «App de autentificación» en lugar de «Mensaje de texto», lo que nos llevará a poder configurar una aplicación en nuestro móvil para este propósito. También podemos usar una llave de seguridad (tipo Yubikey) si disponemos de una.