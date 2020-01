La Vía Láctea a 46 gigapíxeles y otras impresionantes fotos y representaciones de nuestra galaxia

En los tiempos que corren no nos viene nada mal que algo nos recuerde lo ínfimos que somos en el cosmos. Lo ridículamente pequeños que llegamos a ser como uno de los incontables puntos que componen nuestro universo, en el que la Vía Láctea representa únicamente un cúmulo de materia de proporciones pírricas.

¿Qué nos recuerda esto? Las barbaridades de fotografías y mapas que gracias a los instrumentos espaciales y equipos cada vez más potentes ingenieros y expertos en varios campos logran componer, pero lo mejor es que lo logran «traducir» para que cada uno de nosotros lo podamos disfrutar con lo mínimo y desde casa. Recogemos algunas de estas representaciones y fotos, cada vez más ambiciosas.

El telescopio de sondeo VISTA, en el observatorio Paranal de European Southern Observatory (ESO) en Chile, obtuvo material suficiente para crear este increíble mosaico de las partes centrales de la Vía Láctea. Se trata de una enorme imagen de 108.200 por 81.500 píxeles, conteniendo casi 9.000 millones de píxeles o 9 gigapíxeles.

Se creó combinando miles de imágenes individuales proporcionadas por VISTA, obtenidas con tres filtros infrarrojos distintos para poder capturar todos los tipos de nubes y formas y pudiendo ver por ello a través del polvo que bloquea el rango óptico. Os ponemos la imagen a continuación, pero desde el enlace que facilitó ESO podéis jugar con el zoom y ver que aunque os aproximéis la nitidez se mantiene.

Los datos obtenidos con todo esto, por cierto, se utilizaron para estudiar el mayor número de estrellas individuales que se hallan en las zonas centrales de la Vía Láctea. Si como nosotros os pasáis un rato cotilleando la imagen y viendo hasta qué punto podéis ir al detalle comprobaréis que en lo que sería la línea central horizontal de la galaxia se pueden ver estrellas más diferenciadas.

This mind-blowing 9-gigapixel image of the Milky Way contains 84 million stars ( link below) pic.twitter.com/FneFnO8jlK

— Domenico Calia (@CaliaDomenico) January 23, 2020