La VPN de Google One ya está disponible en España: qué ofrece, cómo activarla y precios

El pasado mes de octubre Google anunció que se metía de lleno en el negocio de las VPN con Google One VPN. Lo hacía primero en Estados Unidos, aunque ahora Google One VPN se ha expandido a cinco países europeos, entre ellos España, tal y como queda reflejado en la web de Google One y en los documentos de soporte.

Google One VPN no es un servicio independiente, sino que forma parte de los planes de almacenamiento en la nube Google One. Para poder acceder a ella es necesario suscribirse a un plan de 2 TB o más en Google One y tener un móvil Android, si bien próximamente llegará a iOS, Windows y Mac.

Qué ofrece la VPN de Google

Desde Google señalan que su VPN cifra el tráfico online sin importante qué aplicación o navegador usemos. Aseguran que proteger de accesos no deseados en redes no seguras, como las públicas, y que oculta la dirección IP «para reducir las posibilidades de que te hagan un seguimiento online».

Por otro lado, afirman que «nunca utilizaremos la conexión VPN para rastrear, registrar o vender tu actividad online«. Google asegura que solo almacenan los registros necesarios para «garantizar la calidad del servicio», pero no el tráfico de red o la IP asociada a la VPN. En ese sentido, las bibliotecas de cliente son de código abierto y desde Google enlazan a esta auditoría externa para dar garantías de su servicio.

Google afirma que la VPN no limita la velocidad y que «ofrecerá toda la velocidad que la infraestructura pueda proporcionar en un momento dado»

Google afirma que no registran el tráfico de red, incluidos los DNS; las direcciones IP de los dispositivos que se conectan a la VPN, el ancho de banda utilizado ni las marcas de tiempo de conexión. Con fines de «depuración y monitorización del rendimiento», Google recoge información como el rendimiento agregado, el tiempo de funcionamiento agregado del túnel VPN y el ancho de banda total agregado, entre otros datos.

A diferencia de otras VPNs, la VPN de Google no está enfocada a simular la conexión desde otro país, sino a mejorar la seguridad de la misma. Es más, la propia Google señala que «por el momento, no podrás conectarte a la VPN de Google One si viajas a un país no soportado», es decir, todos los países que no sean Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Precios de Google One y cómo activarla

Como indicábamos anteriormente, la VPN de Google One es una ventaja incluida en los planes de Google One a partir de 2 TB. Los planes inferiores, que son también los más baratos, no la tienen incluida. El plan de 2 TB, por su parte, tiene un precio de 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Aquellos usuarios que tengan un plan de 2 TB o superior podrán activar la VPN desde la aplicación de Google One. Por ahora, la VPN solo funciona en Android, pero la compañía afirma estar trabajando en un cliente para iOS, Windows y Mac que todavía no tiene fecha de llegada.

Vía | 9to5Google