Las 11 mejores ofertas de última hora que todavía puedes comprar del Prime Day 2022

A este Prime Day 2022 le queda un suspiro y un montón de buenas ofertas en tecnología que todavía puedes conseguir. Eso sí, recuerda que para aprovecharlas has de ser de Prime, ya sea en modalidad de pago o aprovechando 30 días gratis de prueba. Estas son las mejores ofertas de última hora en tecnología del Prime Day.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Si tienes un iPhone de la familia 12 o 13, este accesorio te va a venir de lujo estas vacaciones (o cualquier otro día si le das caña a tu teléfono). Se trata de una compacta powerbank que puedes adherir a tu iPhone mediante magnetismo de 5.000mAh que servirá para darle unas horitas más de vida. Además también funciona con funda. Ahora mismo tiene una rebaja de 13 euros que la deja en 27,99 euros



Anker 521 Batería Externa Magnética (PowerCore Magnetic 5K), Powerbank inalámbrica portátil con 5.000mAh y Cable de Carga USB-C, Compatible con iPhone 13 Serie/iPhone 12 Serie

POCO X4 Pro 5G de 256GB

La nueva generación de la saga se llevado una gran rebaja de más de 60 euros en la plataforma, quedando a precio mínimo de 284,99 euros para la versión más ambiciosa. En nuestro análisis del POCO X4 Pro destacamos su sensacional pantalla AMOLED a 120 Hz, una batería que es una gozada y el comportamiento de la cámara con buena iluminación. Un acierto seguro para la mayoría de usuarios.







POCO X4 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, 6.67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Laser Black (Versión ES + 3 Años de Garantía) con Alexa manos libres

Kindle

Otro de esos accesorios que no suelen faltar en la maleta es un libro electrónico y todavía estás a tiempo de hacerte con uno a precio de risa: el Kindle a 59 euros, 30 euros menos para el dispositivo más básico, pero que garantiza una autonomía de semanas y 8GB para que metas cientos de libros. Su pantalla es de 6″, con 167 ppp y con luz integrada







Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro

Nothing ear (1)

Descalabro para los Nothing ear (1) hasta su mínimo histórico de 59 euros, una ganga para unos auriculares TWS diferentes estéticamente y con unas prestaciones muy atractivas para lo que cuestan. Y es que estos auriculares TWS disponen de tecnología de cancelación de ruido activa, resultan cómodos y ofrecen buen sonido según nuestra experiencia.







Nothing ear (1) – Auriculares inalámbricos ANC (cancelación de ruido activa) Blanco

HP Victus 16-e0053ns

Si andas buscando un ordenador portátil que lo mismo te sirva para trabajar que para echar una partida de vez en cuando pero tienes un presupuesto ajustado, este HP Victus 16-e0053ns es un candidato de lo más interesante. Con un rebajón de 300 euros que lo deja en 549 euros, va bien servido: pantalla 16.1″ Full HD, procesador AMD Ryzen 5-5600H, 16GB de memoria RAM, SSD de 512GB y una gráfica dedicada AMD Radeon RX 5500M.







HP Victus 16-e0053ns – Ordenador Portátil Gaming de 16.1″ Full HD (AMD Ryzen 5-5600H, 16GB RAM, 512GB SSD, 60Hz, AMD Radeon RX 5500M 4GB, Sin Sistema Operativo) Blanco – Teclado QWERTY Español

Fire TV 4K Max

Los Fire son un clásico en las campañas de Amazon, pero siguen arrasando porque vienen genial para esa tele cuyo sistema operativo se ha quedado obsoleto o no va tan bien como nos gustaría. Además si te puedes hacer con el dongle más potente casi a precio de Lite, pues mejor. El Fire TV Stick 4K Max es compatible con WiFi 6 y es capaz de reproducir contenido en 4K. En estos momentos está casi a mitad de precio: 36,99 euros.







Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor)

Smart TV 4K Hisense 50A6EG

Este Prime Day los televisores de gama alta han volado, pero si tu presupuesto es muy ajustado o buscas un modelo secundario para colocar en otra habitación, esta smart TV 4K de 50 pulgadas Hisense 50A6EG a 291 euros es una ganga rebajadísima con unas características bastante interesantes. Modelo de 2022 compatible con Dolby Vision, sonido envolvente DRS Virtual X y con el sistema operativo propio de la marca (VIDAA U5), donde no faltan apps como Netflix, DAZN o Prime Video.







Hisense 50A6EG (50 Pulgadas) 2022 Series – Smart TV 4K UHD con Dolby Vision HDR, DTS Virtual X, Freeview Play, Alexa Built-in, Bluetooth (Nuevo 2022)

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Tanto si no tienes aire acondicionado como si lo tienes y te hallas en la disyuntiva de no pasar calor o que no se dispare la factura, este Prime Day puede ser un buen momento para hacerse con un dispositivo clásico para combatir las altas temperaturas: un ventilador, en este caso un modelo conectado y de pie de Xiaomi, el Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 de oferta a 66,99 euros. Con función brisa, alcance de 14 metros, nivel de ruido contenido para que lo puedas usar también durante la noche y una app donde configurar ajustes preestablecidos de 24 horas para diferentes necesidades.







Xiaomi MI Smart STANADING Fan 2 ACCS

Echo Dot 4ª gen

Aunque suele estar rebajado con frecuencia, es difícil ver el Echo Dot 4ª gen tan barato como en esta ocasión: 19,99 euros cuesta esta versión «nueva» con un atractivo diseño esférico, sonido y todo el potencial de Alexa. El altavoz inteligente más vendido de Amazon es ideal para probar la domótica, para regalar o para hacer de nuestra casa un hogar un poco más smart.







Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con Alexa | Blanco

Airfryer Cosori Pro

Aprovecha para entrar por la puerta grande en el apasionante mundo de las «freidoras sin aceite» con este modelo potente y de gran capacidad que está arrasando gracias a su rebaja. Se trata de la Cosori a 109 euros, un modelo con un gran cestillo de 5,5 litros, 1700W de potencia y pantalla LED táctil con 11 programas para cocinar para toda la familia de forma intuitiva







COSORI Freidora sin Aceite 5.5 L, freidora aire caliente con 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador, 1700W, Color Negro

Silla gaming ULTIMET

Si necesitas una silla para tu espacio de trabajo o tu setup gaming, esta Oversteel ULTIMET a 109 euros puede ser una buena candidata si tu presupuesto es ajustado. Entre sus bazas destaca su diseño ergonómico, reposabrazos regulables 2D y que soporta hasta 120 kg de peso







Oversteel – Silla gaming profesional ULTIMET, Gris

