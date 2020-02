Las 17 motos eléctricas que saldrán a la venta en España en 2020 (según sus fabricantes)

Las motos eléctricas están calando. 2019 fue el año de la irrupción, y en 2020 vamos a ver la llegada de nuevos modelos pero, además, la irrupción de los primeros signos de madurez en un segmento que poco a poco va evolucionando.

Su misión será la misma que antes, la de intentar que nos olvidemos de los prejuicios sobre la movilidad eléctrica porque, al final, las motos eléctricas son una realidad para el futuro cercano. Un futuro que cada vez es más presente.

Zero SR/S

Los norteamericanos de Zero Motorcycles no paran de trabajar. Actualmente es la marca que está intentando convertirse en la Tesla de las motos, con una amplia gama que abarca desde motos de razonamiento lógico y polivalente hasta una nueva línea de motos más prestacionales y de carácter deportivo.

El año pasado presentaron la Zero SR/F, y sobre esta plataforma ya han adelantado un teaser sobre un segundo modelo que se llamará Zero SR/S. De momento no tenemos detalles sobre ella más allá de lo que sí sabemos: que utilizará la misma plataforma que su hermana, es decir, el motor propio Z-Force 75-10 capaz de desarrollar 110 CV de potencia máxima y 190 Nm de par motor.

Con estas cifras y asociado a una batería de 14,4 kWh podría alcanzar una autonomía máxima en ciudad de 259 km, pero habrá que ver qué cambios incluye esta SR/S, pues la S en el mundo de las motos suele asociarse a modelos más deportivos. Si se saca más potencia al motor o se incluyen componentes reforzados y más pesados (aunque la SR/F ya va muy bien dotada), la autonomía se reducirá.

Su presentación oficial será el 24 de febrero, así que estamos deseando ver qué nos tienen preparado para este 2020.

Energica

En el pasado Salón de Milán, la gran cita anual donde se presentan las novedades de dos ruedas, vimos mucho movimiento. Muchos nombres nuevos, pero también algunos conocidos como Energica.

Junto a Zero Motorcycles, Energica es otro de los grandes nombres de las motos eléctricas; no en vano son la marca que ha puesto las motos eléctricas para la competición de MotoGP. La categoría de MotoE es un laboratorio para su tecnología y la firma italiana no ha tardado en beneficiarse de este I+D.

Lo ha hecho actualizando su catálogo y, si bien conservará los mismos tres modelos, actualiza sus prestaciones consiguiendo un interesante incremento en la capacidad de sus baterías. Las Eva Ribelle, Ego y Eva EsseEsse9 dejarán sus baterías de 13,4 kWh para utilizar unas de 21,5 kWh (+60%) al mismo tiempo que aseguran reducir el peso en un 5% para prometer autonomías de hasta 400 km en ciudad y los mismos 145 CV y 200 Nm de par motor.

La marca también está haciendo un esfuerzo por mejorar su oferta con precios más atractivos porque ahora se rebajan ligeramente hasta los 22.943 euros para la Eva Ribelle, 24.419 euros para la Ego y 20.894 euros para la EsseEsse9 (antes de impuestos).

SEAT eScooter

Otro de los grandes protagonistas de 2019 ha sido SEAT. La firma de automóviles de Martorell se ha propuesto reconvertirse en un proveedor de soluciones de movilidad y a finales del año pasado anunció la llegada de su primera moto eléctrica.

Se llamará SEAT eScooter, y será una colaboración conjunta con la empresa barcelonesa Silence, utilizando la plataforma de la Silence S01: motor de 9,3 CV con picos de 14,8 CV, por lo que será equivalente a una moto de 125 cc para conducirse con el carnet A2. También garantiza autonomías de 100 km gracias a un paquete de baterías desarrollado y ensamblado por Silence que, además, son extraíbles en formato trolley.

Si nos atenemos a la mecánica de la S01, la eScooter debería ofrecer una autonomía homologada de 115 km, superando los 100 km en uso real, y un precio que cuando llegue al mercado a lo largo de 2020 debería rondar una horquilla entre los 6.250 euros del Silence y los 7.500 euros.

La segunda moto eléctrica de Harley-Davidson: un scooter

Después de haber lanzado en 2019 por fin la Harley-Davidson LiveWire (y probado), los de Milwaukee no se van a quedar de brazos cruzados. La empresa americana se ha propuesto ser la referencia electrificada entre las grandes marcas a nivel mundial y ya están ultimando el que será su próximo modelo, y no… tampoco será una moto custom al uso.

Desde hace un par de temporadas hemos visto que Harley-Davidson está coqueteando con un concepto mucho más simple, ciudadano y del día a día cuya patente europea ya se ha hecho pública. La marca sabe que tiene que ofrecer productos mainstream si quiere incrementar su cifra de ventas y por eso se van a lanzar al mercado de los scooter, aunque a su manera.

Y no, no será el primer scooter de Harley-Davidson, porque ya existió el Topper. Sí que será un concepto minimalista aunque sin renunciar a los rasgos identitarios de la marca: chasis de acero, manillar elevado, llantas de radios…

Aún es pronto para asegurar nada, pero los dibujos de la patente nos muestran un conjunto integrado de motor y batería extraíble, y si su objetivo es acceder a un mercado amplio, no podrá tener más de 15 CV de potencia para poder llevarse con el carnet B. El prototipo que encabeza este apartado tiene un aspecto bastante definitivo, así que probablemente tengamos noticias de la segunda moto eléctrica de Harley-Davidson este verano, cuando acostumbran a presentar sus mayores novedades.

Segway X160 y X260

Las marcas de tecnología también quieren abrirse un hueco entre las motos eléctricas, por eso Segway (propiedad de Ninebot) ya ha presentado su candidatura con dos modelos de motos para el ocio offroad. Las Segway X160 y X260 fueron presentadas en el SEMA Show 2019, toda una declaración de intenciones pues es uno de los escenarios predilectos para los petrolheads. Parece que lo tienen muy claro.

En realidad los dos modelos de Segway son una adaptación de las motos chinas de Sur-Ron, una marca de la que Segway posee la porción mayoritaria de capital social, así que aprovecha para utilizar la plataforma desarrollada para ponerla su nombre.

[embedded content]

Los dos modelos son algo así como motos eléctricas de cross de aspecto ligero, pues casi parecen bicicletas, pero sus prestaciones son más que interesantes. La X160 tiene una potencia nominal de 4 CV, 50 km/h de velocidad punta y una batería de 1 kWh que permite hasta 65 km de autonomía. Para la X260 se amplía la potencia del motor hasta 6,7 CV para una batería de 1,8 kWh y 120 km de autonomía.

También hay diferencias en el equipamiento, con llantas de 17 pulgadas en la X160 y un conjunto de suspensiones más modesto. La X260 está dotada de unas suspensiones más robustas y llantas de 19 pulgadas, así que también hay diferencias en el precio: 2.999 dólares para la X160 y 4.999 dólares para la X260. Ya se admiten pedidos y las entregas se realizarán en el primer trimestre de 2020.

Segway eScooter y eMoped

Con una propuesta mucho más práctica y racional, Segway también se ha decidido a ampliar su catálogo de motos eléctricas con la eScooter y la eMoped, dos nuevos modelos ofrecidos en diferentes versiones de potencia y prestaciones, pero con la misma receta: ser extremadamente asequibles.

La opción más económica al cambio es la eScooter E80C, con 50 km/h de velocidad máxima y un ajustado precio de 614 euros, mientras que en el otro extremo está la más prestacional, la E200P, con 100 km/h de velocidad máxima, 200 km de autonomía y 2.175 euros de precio.

Con un planteamiento aún más básico también han lanzado la eMoped, un pequeño ciclomotor eléctrico que sólo pesa 54 kg cuyos precios van de los 601 a los 806 euros, pasando por un punto medio de 690 euros. Eso sí, cuenta con algunos gadgets interesantes como el desbloqueo mediante NFC.

Lo malo de estos modelos es que difícilmente los disfrutaremos en Europa, aunque viendo la expansión de la marca tampoco es descartable. Lo que no conservarían seguramente sería unos precios tan ajustados.

Super SOCO CPx

Super SOCO lleva algún tiempo levantando cierta polvareda, más que nada porque es una joven marca de motos con estrechos lazos con el gigante Xiaomi. También fueron protagonistas en el pasado Salón de Milán 2019, puesto que presentaron la Super SOCO CPx con la intención de arrasar igual que lo han hecho Xiaomi con los móviles, patinetes eléctricos y otros gadgets.

Este nuevo modelo estará equipado por un motor eléctrico Bosch de 5,36 CV de potencia nominal, alimentado por una o dos baterías (a elección del cliente) de 2,7 kWh. La marca promete que el CPx puede alcanzar una autonomía máxima de 140 km haciendo un uso mayoritario en ciudad.

A diferencia de otros modelos asiáticos, la Super SOCO CPx estará disponible en nuestro mercado a un precio que partirá en Europa por debajo de los 5.000 euros: 4.790 euros, aunque esta cantidad puede variar.

NIU MQi-GT, NIU NQi-GTS, NIU UQi-GT Pro y NIU Aero EB-01

De forma paralela a Segway, Ninebot o Super SOCO, NIU es otra de esas empresas incipientes que cada vez tienen más cuerpo en la movilidad urbana con pequeños modelos asequibles y bien orientados hacia un mercado que necesita cambios.

Por eso han reestructurado la gama, empezando por el anteriormente conocido como NIU M+, que ahora pasa a llamarse NIU MQi-GT, un nombre mucho menos atractivo para un scooter que conserva sus cualidades: Un motor de 4 CV con hasta 70 km/h de velocidad máxima y 135 km de autonomía a una media de 25 km/h.

La Serie N también recibe cambios, empezando por el nombre que ahora pasa a denominarse NIU NQi-GTS. Ahora las ruedas son de 14 pulgadas, el motor también es de 4 CV y el paquete de baterías utilizado es de 60 V y 35 Ah para llegar a los 150 km de autonomía.

Además el NIU UQi-GT también es nuevo, una nueva propuesta de scooter de rueda alta asequible homologado como ciclomotor con motor de 2 CV firmado por Bosch, 45 km/h de velocidad punta y 85 km de autonomía máxima.

Por otro lado también han lanzado la NIU Aero EB-01, una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido con una batería Panasonic de 21 Ah, motor Bafang de 250 W y motor eléctrico Shimano específico. Su precio será de 1.899 euros.

NIU RQi-GT y TQi-GT

Además de haberse convertido en un referente entre los scooter ligeros urbanos, NIU quiere fortalecer su apuesta y demostrar músculo de cara al mercado. En el pasado CES de Las Vegas la empresa asiática desveló su siguiente paso de cara a la movilidad urbana.

Por un lado mostraron la NIU RQi-GT, una moto eléctrica a tamaño real que podría ser competidora (relativamente) para la Harley-Davidson LiveWire. Es decir, se trata de una moto, no de un scooter, con un chasis más elaborado y robusto, llantas de 17 pulgadas en ambos ejes y una parte ciclo que amplía su rango de acción más allá de la ciudad. En cuanto a prestaciones será modesta, con un motor de 40 CV, dos baterías firmadas por Panasonic con 6,5 kWh, 130 km de autonomía y una velocidad máxima de 160 km/h.

En segundo lugar también presentaron al NIU TQi-GT un nuevo modelo de triciclo con doble eje delantero, como pueden ser los Piaggio MP3 o Yamaha Tricity 125, pero en este caso equipado con un techo completo con parabrisas. Su mecánica eléctrica no ha sido detallada pero posiblemente comparta la misma base que la RQi-GT, con 40 CV y en su caso una velocidad máxima limitada a 80 km/h para una autonomía también de 130 km.

En ambos casos la previsión es que la fabricación comience a mediados del año 2020, entregando las primeras unidades hacia los meses finales. Eso sí, aún no han revelado su precio, aunque conociendo a NIU seguro que es ajustado.

Damon Hypersport

En un plano bastante más aspiracional (incluso onírico, quizá), en el CES de Las Vegas también se dejó ver la Damon Hypersport. Esta moto eléctrica casi totalmente desconocida hizo su puesta de largo con la promesa de ser toda una deportivas de cero emisiones que, además, fue galardonada con el premio a la mejor innovación tecnológica aplicada al transporte.

Lo primero que hay que saber sobre la Hypersport es que fulmina las dudas sobre si una moto eléctrica puede ser bonita y rápida. El prototipo que hemos conocido al menos es las dos cosas. Por fuera pinta bien, y por dentro promete 200 CV de potencia máxima, 0-100 km/h en menos de 3 segundos y una velocidad punta de, agárrate, 320 km/h.

[embedded content]

Las baterías utilizadas son de 20 kWh y prometen unos 480 km de autonomía en ciudad, aunque mucho han tenido que optimizar el consumo del motor eléctrico para llegar a esas cifras o quizá se están pasando de optimistas.

Pero además sus creadores aseguran que es una moto extremadamente segura con comunicación háptica con el piloto alertando con vibraciones en caso de que detecte peligros en el entorno, o una pantalla LCD que asociada a un radar puede crear una imagen de 360º. Incluso puede variar su ergonomía a golpe de botón.