Las aplicaciones de rastreo de contacto se enfrentan a otro inesperado problema: el ahorro de energía en segundo plano de los móviles

En España, Radar COVID ya ha terminado su piloto y se encuentra analizando su uso. Pero en otros países europeos como Italia o Alemania, la aplicación de rastreo de contactos basado en el sistema de notificaciones de exposición de Apple y Google lleva varias semanas funcionando y ha sido descargada millones de veces. Todavía parece pronto para analizar su efectividad en el control de la pandemia, pero sí están apareciendo algunos problemas que se han manifestado a medida que más usuarios las utilizaban.

Es lo que los usuarios han detectado a través de la aplicación Corona-Warn-App, la herramienta oficial alemana basada en este sistema. Su funcionamiento es equivalente a lo que ya hemos visto en el resto de aplicaciones y se mantiene en segundo plano para ir compartiendo códigos con otros móviles cercanos, que en caso de necesitarlo sirvan para notificar a los usuarios que pueden haber estado expuestos. Sin embargo, como informa el diario Bild, algunos usuarios están dejando de recibir las notificaciones debido a las restricciones creadas por el ahorro de energía en segundo plano de los móviles.

Un problema en móviles de casi todas las marcas

Usuarios con móviles Samsung o Huawei explican al diario alemán que no han recibido las notificaciones de Corona-Warn-App a tiempo. Salvo que abrieran la aplicación manualmente, la notificación de exposición no les saltaba. Lo que prácticamente invalida su sentido, ya que precisamente el sistema de notificaciones de Apple y Google se basa en recibir esta información sin tener que tener una «preocupación activa» por parte del usuario.

Los dos fabricantes disponen de más del 50% de cuota de mercado en Alemania. Si en estos móviles las aplicaciones de rastreo de contactos no son fiables, su efectividad se reduce todavía más. Sin embargo, este problema no está limitado únicamente a estas marcas, pues el ahorro de energía en segundo plano es un mecanismo añadido en todos los móviles Android. La diferencia radica en que hay marcas que son más agresivas con su uso, para priorizar la autonomía del teléfono.

Como indica Android Police, desde la aplicación ‘Dont Kill My App‘ se coloca a OnePlus, Huawei, Samsung y Xiaomi como los fabricantes que más limitan los procesos en segundo plano.

El ahorro de energía no afecta al rastreo de contactos. Es decir, los códigos de seguimiento se siguen enviando y si abrimos la aplicación nos aparecerá la alerta. Lo que ocurre es que la notificación de exposición no nos aparecerá, por lo que es posible que el rastreo haya sido efectivo y nos hayan enviado un aviso de que estamos en peligro, pero no nos enteremos porque la notificación no llega a aparecer.

El sistema de Apple y Google ha sido diseñado de tal manera que mientras esté el Bluetooth activado sí funcionará sin problemas, pero lo que las dos compañías no podían controlar es que el propio móvil bloquee estas notificaciones de alerta. Afortunadamente, tiene una solución sencilla y efectiva, aunque no tan interesante para los usuarios.

Las aplicaciones pueden solicitar actuar como excepción para el ahorro de energía en segundo plano. Es una de las soluciones que suele recomendarse cuando se tienen problemas con las notificaciones de WhatsApp. En el caso de la aplicación alemana Corona-Warn-App se ha actualizado de manera que sea la aplicación la que sugiera activar esta excepción.

Según describen los desarrolladores de la aplicación a Heise: «Instamos a todos los fabricantes de smartphones afectados a adaptar esto en consecuencia sin demora. Huawei, por ejemplo, ya nos confirmó ayer que han corregido esta configuración para la aplicación Corona-Warn».

Desde los ajustes de la aplicación aparece una nueva opción de «Priorizar la actividad en segundo plano». Por defecto aparece como apagada, para no repercutir en la autonomía del móvil, pero se puede activar si queremos recibir las notificaciones de exposición sin temor a que el ahorro de energía del móvil decida bloquearla.

Precisamente la eficiencia energética era uno de los argumentos en contra de aplicaciones de rastreo de contactos como la francesa o la inglesa, que no estaban basados en el sistema de Apple y Google.

En el caso de Radar Covid, la app española de rastreo de contactos, funciona en segundo plano pero no dispone de ningún ajuste incorporado que permita evitar la optimización de batería. Para poder activarlo deberemos ir a los ‘Ajustes de la aplicación’, seleccionar ‘Optimización de la batería’ y elegir ‘no optimizar’.

En Xataka | Intentando poner orden en el cacao de las apps de contact-tracing para el COVID-19