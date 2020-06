Las cámaras bajo la pantalla parecen estar un poco más cerca: Visionox asegura haber creado un sistema listo para producción

Primero fue el notch, luego vinieron los mecanismos pop-up y ahora parece que la solución que se ha «estandarizado» para estirar la pantalla hasta las esquinas de los móviles es el agujero en la pantalla. Sin embargo, la rueda de la tecnología no para y una de las soluciones que se contemplan de cara al futuro es llevar la cámara bajo la pantalla. Es una tecnología que, hasta el momento, parecía lejana, pero Visionox, un fabricante chino de pantallas OLED, asegura haber conseguido crear un sistema que está listo para ser producido en masa: Visionox InV see.

Visionox, aunque no es tan sonado como Samsung, LG o BOE, fue el fabricante elegido por Xiaomi para el panel ultracurvo del Mi MIX Alpha. A través de su cuenta de Weibo, la compañía ha explicado que para desarrollar este tipo de pantallas han tenido que usar nuevos materiales y reestructurar los circuitos internos.

Para que la cámara pueda «ver a través de la pantalla», Visionox ha ideado un sistema de «pantalla secundaria» que ocupa la zona en la que se encuentra el sensor. Esta zona, como se puede ver en el GIF sobre estas líneas, tiene una mayor transparencia que el resto del panel ya que está hecha de nuevos materiales orgánicos e inorgánicos más transparentes, aunque la empresa no ha detallado cuáles.

Por otro lado, la capa metálica que hay bajo la pantalla ha sido sustituida con una capa conductora transparente de un nuevo material. Este, afirma el fabricante, no solo aumenta la transparencia de esta pantalla secundaria que hay sobre la cámara, sino que reduce la difracción, es decir, la desviación que sufren las ondas al atravesar un obstáculo.

Visionox asegura haber usado el «primer circuito de controlador de la industria y el diseño de la estructura de píxeles». Es una tecnología que no han explicado en mayor profundidad pero que, afirman, minimiza la interferencia del controlador de píxeles en la cámara y, de nuevo, reduce todavía más la difracción.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

