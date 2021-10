Las cámaras de los Pixel 6 Pro y Pixel 6, explicadas: así es la fotografía computacional con la que Google quiere poner tierra de por medio frente a sus competidores

Las filtraciones de las últimas semanas han dejado poco margen a Google para sorprendernos con sus nuevos Pixel 6 Pro y Pixel 6. Varios días antes de la presentación oficial de estos teléfonos móviles ya conocíamos su diseño y la mayor parte de sus especificaciones. Incluso sabíamos por dónde irían los nuevos algoritmos de fotografía computacional implementados en estos smartphones. Y, aun así, el interés de estos terminales no se ha reducido un ápice porque, una vez más, llegan con la promesa de batallar con ganas en la gama alta.

En este artículo nos interesan ante todo sus prestaciones fotográficas, y una manera ideal de ir abriendo boca pasa por poner sobre la mesa que estos móviles incorporan sensores más grandes, ópticas más luminosas, y nuevos y más sofisticados, siempre según Google, algoritmos de fotografía computacional. Sobre el papel todo esto suena bien, por lo que hasta que tengamos la oportunidad de probarlos a fondo tendremos que conformarnos con indagar en lo más interesante que sabemos acerca de estos smartphones.

Antes de seguir adelante, un pequeño aperitivo: la cámara principal del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro es idéntica e incorpora un sensor de 50 megapíxeles y 1/1,31 pulgadas que, según Google, es capaz de recoger hasta un 150% más luz que el captador de la cámara principal del Pixel 5. Pinta bien, pero, sobre todo, esta mejora confirma que los ingenieros de esta marca se han esforzado para refinar tanto el software de estos móviles como el hardware. Eso sí, vaya por delante que para hacernos con ellos en España tendremos que armarnos de paciencia y esperar hasta 2022.

Google Pixel 6 Pro y Pixel 6: especificaciones técnicas

pixel 6 pro pixel 6 pantalla LTPO OLED QHD+ (3120 x 1440 puntos) de 6,7 pulgadas, relación de aspecto 19.5:9, 120 Hz, relación de contraste 1 000 000:1 y cobertura Gorilla Glass Victus OLED Full HD+ (2400 x 1080 puntos) de 6,4 pulgadas, relación de aspecto 20:9, 90 Hz, relación de contraste 1 000 000:1 y cobertura Gorilla Glass Victus procesador Google Tensor Coprocesador de seguridad Titan M2 Google Tensor Coprocesador de seguridad Titan M2 memoria principal 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 almacenamiento secundario 128 o 256 GB UFS 3.1 128 GB UFS 3.1 cámara frontal Sensor de 11,1 megapíxeles, fotodiodos de 1,22 µm, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 94º Sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1,12 µm, óptica con valor de apertura f/2.0 y campo de visión de 84º cámaras traseras – Cámara principal: sensor Octa PD Quad Bayer de 50 megapíxeles y 1/1,31 pulgadas, fotodiodos de 1,2 µm, óptica con valor de apertura f/1.85, estabilización óptica y campo de visión de 82º – Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,25 µm, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 106,5º – Teleobjetivo: sensor de 48 megapíxeles y 1/2 pulgada, fotodiodos de 0,8 µm, óptica con valor de apertura f/3.5, zoom óptico 4x, Zoom Super Resolución 20x, estabilización óptica y campo de visión de 23,5º – Sensor LDAF (enfoque automático por láser) – Cámara principal: sensor Octa PD Quad Bayer de 50 megapíxeles y 1/1,31 pulgadas, fotodiodos de 1,2 µm, óptica con valor de apertura f/1.85, estabilización óptica y campo de visión de 82º – Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,25 µm, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 114º – Sensor LDAF (enfoque automático por láser) grabación de vídeo Hasta 4K a 60 FPS (cámara trasera) y 4K a 30 FPS (cámara delantera) Hasta 4K a 60 FPS (cámara trasera) y 1080p a 30 FPS (cámara delantera) sistema operativo Android 12 Android 12 sensores Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro conectividad USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC Google Cast GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo y QZSS Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC Google Cast GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou sonido Altavoces estéreo Altavoces estéreo batería 5003 mAh 4614 mAh carga Carga rápida de 30 vatios (50% de la carga total en 30 minutos) vía USB-C Carga rápida inalámbrica Carga rápida de 30 vatios (50% de la carga total en 30 minutos) vía USB-C Carga rápida inalámbrica colores Cloudy White, Sorta Sunny y Stormy Black Sorta Seafoam, Kinda Coral y Stormy Black dimensiones 163,9 x 75,9 x 8,9 mm 158,6 x 74,8 x 8,9 mm peso 210 g 207 g precio Desde 899 dólares Desde 599 dólares

Este es el hardware fotográfico con el que Google no quiere dejar cabos sueltos

Como cabía esperar, la dotación de cámaras del Pixel 6 Pro es un poco más ambiciosa que la del Pixel 6. El módulo de cámaras de este último terminal incorpora la cámara principal y el ultra gran angular, mientras que la revisión Pro, además, tiene un teleobjetivo. La cámara frontal del Pixel 6 Pro también es un poco más avanzada que la de su hermano menor debido a que apuesta por un sensor de 11,1 megapíxeles con fotodiodos de 1,22 µm y una óptica con apertura f/2.2, mientras que la del Pixel 6 incorpora un captador de 8 megapíxeles con fotodiodos de 1,12 µm y una óptica con valor de apertura f/2.0.

La cámara principal de ambos móviles incorpora un sensor Octa PD Quad Bayer de 50 megapíxeles y 1/1,31 pulgadas, y una óptica con valor de apertura f/1.85

Como he mencionado más arriba, la cámara principal de ambos teléfonos móviles es idéntica. Incorpora un sensor Octa PD Quad Bayer de 50 megapíxeles y 1/1,31 pulgadas, fotodiodos de 1,2 µm, una óptica con valor de apertura f/1.85, estabilización óptica y un campo de visión de 82º. El captador de esta cámara es grande, y, además, la óptica que se responsabiliza de recoger la luz es bastante luminosa, por lo que debería rendir bien en escenarios de disparo con poca luz ambiental. Lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probar estos teléfonos móviles.

La cámara ultra gran angular que incorporan ambos teléfonos móviles también es esencialmente idéntica. Apuesta por un sensor de 12 megapíxeles con fotodiodos de 1,25 µm y una óptica con valor de apertura f/2.2. Sin embargo, y esta es la razón por la que he insinuado que hay una pequeña diferencia en esta unidad entre ambos smartphones, la óptica del Pixel 6 Pro tiene un campo de visión de 106,5º, mientras que el del Pixel 6 es de 114º. No es una diferencia especialmente relevante, pero refleja que, aunque parecen idénticas, las cámaras ultra gran angular de estos terminales no son iguales.

Vamos ahora con el teleobjetivo del Pixel 6 Pro. Esta cámara apuesta por un sensor de 48 megapíxeles y 1/2 pulgada con fotodiodos de 0,8 µm que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/3.5. Su zoom óptico 4x no bate récords, pero no pinta nada mal. Y, además, utilizando el algoritmo de procesado al que Google llama Super Resolución 20x pone en nuestras manos un zoom potente que no debería arruinar la calidad de nuestras fotografías. Por supuesto, comprobaremos cómo rinde este zoom cuando analicemos este teléfono móvil. Por último, el teleobjetivo, al igual que la cámara principal, incorpora estabilización óptica.

El corazón del sistema de enfoque tanto del Pixel 6 Pro como del Pixel 6 es un sensor LDAF

Por otro lado, el corazón del sistema de enfoque tanto del Pixel 6 Pro como del Pixel 6 es un sensor LDAF (Laser Detection Auto Focus). A grandes rasgos este sistema activo de enfoque proyecta un láser infrarrojo hacia el objeto que queremos que aparezca enfocado y calcula con precisión la distancia a la que se encuentra midiendo cuánto tiempo tarda la luz reflejada en regresar al sensor.

Una vez que el móvil ha calculado este tiempo el motor de enfoque actúa sobre la posición del grupo óptico desplazándolo ligeramente para conseguir que el objeto que estamos fotografiando aparezca bien enfocado. Este sistema tiene una ventaja importante frente a otras soluciones de enfoque: rinde muy bien en escenarios de captura con muy poca luz ambiental.

La fotografía computacional tiene más protagonismo que nunca en estos móviles

Y lo tiene no solo porque el Pixel 6 Pro y el Pixel 6 incorporan nuevos algoritmos de procesado de las capturas tomadas con sus cámaras; también se debe a que estos smartphones se apoyan en un procesador diseñado específicamente para afrontar de una forma más eficiente la ejecución de los algoritmos de inteligencia artificial.

Para hacerlo posible el SoC Tensor, que es como Google llama a este chip, incorpora unidades funcionales especializadas en resolver operaciones matriciales que admiten una gran paralelización. En el artículo que enlazo aquí mismo os contamos con más detalle qué nos propone este microprocesador.

Borrador mágico (magic eraser)

Esta es, sin lugar a dudas, una de las prestaciones más impactantes de los nuevos Pixel 6. Con frecuencia cuando tomamos una fotografía capturamos también personas u objetos que preferiríamos que no estuviesen presentes en nuestra instantánea. Estos móviles nos permiten identificar aquellos elementos que queremos eliminar simplemente tocando sobre ellos con el propósito de que un algoritmo de borrado los elimine de nuestra fotografía.

Esta función tiene dos desafíos importantes. Por un lado debe ser capaz de identificar con precisión el contorno del objeto que queremos eliminar, y, por otro, tiene que recrear de una manera convincente aquello que está siendo ocultado por ese objeto a partir de la información de las zonas adyacentes. Este es el contexto en el que, precisamente, entra en acción la inteligencia artificial de Google. Estamos deseando comprobar cómo rinde en un escenario de uso real.

Modo movimiento (motion mode)

La siguiente prestación fotográfica de los Pixel 6 también es bastante original. Lo que nos propone es dotar a alguno de los objetos que estamos fotografiando de movimiento a partir de una captura en la que lo hemos fotografiado de forma estática. Este algoritmo aplica un desenfoque de movimiento selectivo similar al que podemos conseguir con algunos programas de retoque fotográfico, pero lo interesante es que lo hace sin que medie nuestra intervención. Será muy curioso comprobar si resuelve este reto de una forma creíble.

Tono real (real tone)

El siguiente algoritmo de procesado en el que merece la pena que nos detengamos persigue recrear el tono de nuestra piel de la forma más fidedigna posible. Resolverlo correctamente no es nada fácil, especialmente si en una misma fotografía aparecen varias personas con tonos de piel diferentes. La iluminación de la escena también puede complicar este ajuste, que, por otro lado, para funcionar bien debe identificar con precisión la zona de la imagen sobre la que debe aplicar la corrección. Cuando probemos los Pixel 6 comprobaremos cómo rinde esta prestación en un escenario de uso real.

Enfoque de rostros (face unblur)

Curiosamente, esta prestación de alguna forma lleva a cabo el procedimiento contrario al ‘modo movimiento’ debido a que persigue incrementar la nitidez y mejorar el enfoque del rostro de las personas que se están desplazando. Solo actúa sobre su rostro para mantener la sensación de movimiento del resto de su cuerpo, por lo que necesariamente debe ser capaz de identificar la cara de la persona que está siendo fotografiada. A partir de ahí el siguiente reto consiste en reducir el desenfoque de movimiento natural e incrementar la nitidez del rostro de la persona. Veremos cómo resuelve este escenario cuando pongamos a prueba este algoritmo.

Balance de blancos

La última prestación de los nuevos smartphones de Google en la que merece la pena que indaguemos está ligada a la corrección del balance de blancos. En los Pixel 6 Pro y Pixel 6 es posible modificarlo de forma manual, pero también cuentan con un nuevo algoritmo de procesado diseñado para afinarlo y matizarlo con más precisión de una forma completamente automática. En algunos escenarios de captura, como, por ejemplo, en los retratos a contraluz, no es fácil resolverlo correctamente, por lo que veremos cómo se porta este algoritmo cuando las condiciones de captura son desfavorables.

