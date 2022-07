Las cámaras del Xiaomi 12S Ultra, explicadas: el sensor de 1″ sobrecoge en un móvil que planteará batalla en fotografía

Ya está aquí. Xiaomi acaba de presentar su nuevo smartphone insignia para 2022, y, a pesar de que ya se habían filtrado casi todas sus especificaciones, nos ha sorprendido. Y lo ha hecho porque no se trata de un teléfono móvil convencional. En realidad se parece más a una cámara de fotos compacta en la que, de propina, se han integrado los componentes electrónicos de un móvil.

La fotografía que hemos utilizado en la portada de este artículo refleja con claridad el espacio que ocupa el imponente módulo de las cámaras en la parte trasera de este terminal, aunque no nos permite intuir su grosor. En cualquier caso, según los portavoces de Xiaomi este es un móvil diseñado para los entusiastas y los profesionales de la fotografía.

De hecho, como os adelantamos hace unos días, su cámara principal incorpora un sensor de 1 pulgada fabricado por Sony en el que merece la pena que indaguemos con la máxima profundidad posible. No obstante, esto no es todo. Y es que la compañía china ha contado con una aliada durante la puesta a punto de las cámaras de este 12S Ultra: Leica. Eso sí, Xiaomi asegura que su colaboración no se trata de una maniobra de marketing. No cabe duda de que este smartphone tiene mucha tela que cortar.

Xiaomi 12S Ultra: especificaciones técnicas

características pantalla AMOLED LTPO 2K de 6,73 pulgadas, 10 bits, hasta 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1500 nits (entrega de brillo máxima) y cobertura Gorilla Glass Victus resolución 3200 x 1440 puntos procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con fotolitografía de 4 nm gráficos Adreno 730 memoria 8 o 12 GB LPDDR5 almacenamiento 256 o 512 GB UFS 3.1 cámara frontal Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0 cámaras traseras Principal: sensor Sony IMX989 de 1 pulgada y 50 megapíxeles, fotodiodos de 1,6 µm agrupables en conjuntos de 4 (3,2 µm), óptica con valor de apertura f/1.9 y 8 elementos y estabilización óptica

Cámara ultra gran angular: sensor Sony IMX586 de 1/2″ y 48 megapíxeles, fotodiodos de 1,6 µm (4 en 1), óptica con valor de apertura f/2.2 y 7 elementos y campo de visión de 128 grados

Teleobjetivo: sensor Sony IMX586 de 1/2″ y 48 megapíxeles, fotodiodos de 1,6 µm (4 en 1), óptica con valor de apertura f/4.1 y estabilización óptica

Cámara de profundidad ToF sistema operativo Android 12 MIUI 13 conectividad USB-C 2.0 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 sonido Estereofónico Afinado por Harman Kardon protección IP IP68 batería 4860 mAh carga Carga rápida de 67 vatios Carga rápida inalámbrica de 50 vatios Carga inversa inalámbrica de 10 vatios precio Desde 5999 yuanes (859 euros aprox.) con 8 GB RAM y 256 GB

El sensor de 1 pulgada acapara el protagonismo en el hardware de este móvil

Las cámaras más sexis de este smartphone residen indudablemente en el módulo trasero, pero antes de indagar en ellas merece la pena que nos detengamos brevemente en la unidad delantera. Esta cámara recurre a un sensor de 32 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.0. Estas características encajan bien con las que los usuarios podemos exigir a la cámara frontal de un smartphone con una vocación prémium muy clara.

La cámara principal de este teléfono móvil incorpora el nuevo sensor IMX989 fabricado por Sony de 1 pulgada

Ahora sí, ha llegado la hora de indagar en las cámaras traseras. La principal encarna al auténtico reclamo de este teléfono móvil debido a que incorpora el nuevo sensor IMX989 fabricado por Sony de 1 pulgada. Este captador tiene una resolución de 50 megapíxeles y fotodiodos de 1,6 µm que es posible agrupar en conjuntos de cuatro fotorreceptores para incrementar su superficie hasta unos en absoluto despreciables 3,2 µm.

La óptica con la que trabaja este sensor tiene un valor de apertura de f/1.9 e incorpora 8 elementos. No obstante, lo realmente interesante es que, según Xiaomi, este bloque óptico es capaz de cubrir toda la superficie del sensor, algo que no han logrado otros teléfonos móviles que también han apostado por captadores de 1 pulgada, como, por ejemplo, el Xperia PRO-I de Sony. Eso sí, las imágenes que tenemos de este terminal reflejan que su grosor, y posiblemente también su peso, exceden los valores que muchos usuarios están dispuestos a aceptar. Lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probarlo.

Vamos ahora con la cámara ultra gran angular y el teleobjetivo. Ambas apuestan por el mismo sensor: un IMX586 de 1/2 pulgada fabricado por Sony con una resolución de 48 megapíxeles y fotodiodos de 1,6 µm agrupables en conjuntos de cuatro. No obstante, como cabe esperar, los bloques ópticos de estas cámaras son muy diferentes. El de la unidad gran angular tiene un valor de apertura f/2.2 y 7 elementos, una configuración que le permite poner en nuestras manos un campo de visión de 128 grados.

Tanto la cámara gran angular como el teleobjetivo pintan muy bien, pero no cabe duda de que la auténtica protagonista debido a la ambición que pone sobre la mesa es la cámara principal

La óptica del teleobjetivo, sin embargo, tiene un valor de apertura f/4.1 (desafortunadamente Xiaomi durante la presentación no ha detallado cuál es la configuración exacta del bloque óptico de esta cámara). Además, como podíamos prever, esta unidad está estabilizada. Sobre el papel tanto la cámara gran angular como el teleobjetivo pintan muy bien, pero no cabe duda de que la auténtica protagonista debido a la ambición que pone sobre la mesa es la cámara principal.

La cuarta cámara por la que apuesta este smartphone es una unidad de profundidad de tipo ToF 3D (Time Of Flight). Muchos otros móviles tanto de Xiaomi como de otras marcas incorporan desde hace más de tres años esta tecnología, pero si no estáis familiarizados con ella y queréis conocer con detalle qué nos propone os sugiero que echéis un vistazo al artículo en el que lo explicamos con detalle.

Xiaomi asegura que la mano de Leica está muy presente en este smartphone

Con frecuencia los usuarios contemplamos con un poco de desconfianza la relación que existe entre los fabricantes de smartphones y las marcas especializadas en fotografía profesional. Y las compañías involucradas lo saben.

Según Xiaomi los ingenieros de Leica han estado involucrados de una forma muy profunda en la puesta a punto del hardware y el software de las cámaras

Esta es la razón por la que los portavoces de Xiaomi han repetido varias veces durante la presentación de los terminales de la familia 12S que los ingenieros de Leica han estado involucrados de una forma muy profunda en la puesta a punto tanto del hardware de las cámaras de estos móviles como en la del software de procesado. Incluso han llegado a reproducir un vídeo en el que hemos podido ver las discusiones entre estos técnicos durante la fase de desarrollo de este hardware fotográfico.

No conoceremos con precisión qué nos propone este smartphone hasta que tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo, por lo que por el momento tendremos que conformarnos con recoger lo que nos promete Xiaomi. Y lo que nos asegura es que en este terminal han resuelto mejor que nunca la siempre peliaguda integración entre el hardware de las cámaras y el software. De nuevo, al parecer los ingenieros de Leica han estado muy presentes durante todo este proceso.

Los portavoces de Xiaomi han insistido en que los técnicos de Leica no solo han supervisado la calidad del hardware y el software de su 12S Ultra; también se han cerciorado de que la estética de las fotografías que capturan y el nivel de detalle que son capaces de recoger respetan escrupulosamente los de sus cámaras. Los de las cámaras de la propia Leica.

Los ingenieros de Leica se han cerciorado de que la estética de las fotografías que capturan y el nivel de detalle que son capaces de recoger respetan escrupulosamente los de sus cámaras

De hecho, además de intervenir en el proceso de refinado de los algoritmos de postprocesado los ingenieros de la compañía alemana han contribuido a la puesta a punto de dos modos de captura diferentes (Authentic y Vibrant) y cuatro filtros clásicos de Leica con los que probablemente estarán familiarizados los entusiastas de la fotografía que tienen una cámara de esta firma.

Según Xiaomi el propósito tanto de sus técnicos como de los de Leica ha sido recrear el color de la forma más fidedigna posible y recuperar el máximo nivel de detalle tanto en las regiones en sombra como en altas luces. En definitiva, poner en nuestras manos la máxima naturalidad. Suena bien.

Desafortunadamente parece que por el momento este teléfono móvil no va a llegar a Europa, pero no sería en absoluto sorprendente que durante los próximos meses tengamos más noticias acerca de este prometedor 12S Ultra. Me sorprendería mucho que Xiaomi deje escapar la oportunidad de competir en el segmento prémium con un terminal que derrocha tanta personalidad. Nosotros nos prepararemos para probarlo a fondo en cuanto se presente la oportunidad.