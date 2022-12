Las cifras de ‘Avatar’ nos dejan otro detalle sobre los éxitos del año: los fans ya no son la mayor fuerza de la taquilla

Ya hemos hablado por aquí de la curiosa y significativa relación de ‘Avatar’ con sus propios espectadores: es extraño que una película de semejante alcance despierte tan poco entusiasmo incluso entre sus defensores. Dicho de otro modo: acaba de rebasar la exclusivísima recaudación de mil millones de dólares y solo parece importarnos a los medios. Ni memes, ni celebraciones, ni siquiera guerras de insultos en Twitter. El fandom de ‘Avatar’, si existe, es de los más discretos del mundo.

Por supuesto, eso no podría importarle menos a Cameron y Disney. Mientras que la película recaude lo suficiente, qué más da si genera más o menos fan-fictions, presencia en convenciones o concursos de cosplay. Pero no deja de ser curioso que la presencia en Twitter de Benoit Blanc a base de memes y teorías fan es continua en redes sociales desde el estreno de ‘Glass Onion’ en Netflix la semana pasada, pero la recaudación de ésta y de ‘Avatar: El sentido del agua’ no podían ser más distintas.

De acuerdo: el fandom de ‘Avatar’ es especialmente invisible (que resulta destacable, sobre todo, porque la película de Cameron propone un mundo abierto y desconocido que, sobre el papel, debería ser atractivo para explorar por los aficionados), pero es que las películas más taquilleras del año tampoco son fenómenos para fans. Tanto ‘Top Gun: Maverick‘ como ‘Jurassic World Dominion‘ son películas, por supuesto, construidas como explotación de la nostalgia, pero no se apoyan en fandoms al uso.

Son dos éxitos de taquilla que, por supuesto, viven en parte de rentas del pasado, pero la mayoría del público no ha ido a verlas porque quieran reencontrarse con rebabas de propaganda reaganiana de los ochenta o porque les estimule volver a a ver al trío clavera de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. La gente ha ido a verlas porque les gustan Tom Cruise y los dinosaurios. Ni más ni menos.

Otros éxitos del año y qué nos cuentan

Si revisamos el resto de las películas más taquilleras del año 2022 la cosa ya entra en los cauces habituales. Con la excepción de dos producciones chinas, que se han desarrollado dentro de la burbuja propia de su país (‘Water Gate Bridge’ y ‘Moon Man’) y de una franquicia infantil, que funciona bajo sus propias reglas (‘Minions: El origen de Gru‘), el resto son franquicias donde reina el fandom: tres de Marvel (‘Black Panther: Wakanda Forever‘, ‘Thor: Love and Thunder‘ y ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura‘) y una de DC (‘The Batman‘).

Es un lugar común decir que los movimientos de fans (tan apabullantes a veces) controlan la taquilla mundial. Que con sus review-bombings o con sus apoyos masivos son capaces de hundir o levantar una recaudación. Pero a la vista queda que, aunque la presencia del fenómeno fan es clave en la lista de las películas más taquilleras, su dominación está lejos de ser total. De hecho, otros años tampoco lo ha sido.

En 2021, ‘Spider-Man: No Way Home‘ coronó las películas más taquilleras del año, pero solo otras cuatro películas que arrastraran un fenómeno fan aparecieron en la lista (una de James Bond, dos de Marvel, una de Godzilla). En 2020, solo un par: una basada en videojuegos (‘Sonic‘, y otra dirigida por uno de los pocos creadores con su propio fandom, Christopher Nolan (‘Tenet‘). En 2019, año del estreno de la culminación del mayor fenómeno fan reciente (‘Avengers: Endgame‘), la cosa fue distinta.

Porque en 2019, casi todas las películas del Top 10 entran de un modo u otro en la categoría del fenómeno fan:

1. Avengers: Endgame (Marvel)

2. The Lion King (remake de animación Disney)

3. Frozen II (animación Disney)

4. Spider-Man: Lejos de casa (Marvel)

5- Shazam! (DC)

6. Joker (DC)

7. Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (Star Wars)

8. Toy Story 4 (animación Disney)

9. Aladdin (remake de animación Disney)

10. Jumanji: The Next Level

Podemos dejar fuera, si se quiere, la animación Disney y sus correspondientes remakes (aunque tienen un fandom nada desdeñable, y mucho más activo y adulto que el de la práctica totalidad del resto de franquicias animadas), e incluso ‘Jumanji’, aunque tiene muchos puntos en común con las convenciones del fenómeno fan (la principal, nostalgia pop y desenfadada por los ochenta, canalizando el zeitgeist de otros productos que sí tienen una importante base fan, como ‘Stranger Things‘).

¿La muerte del fan?

Una posible conclusión a todo este fenómeno es que podríamos estar viendo el principio de un replegamiento de las películas tradicionalmente sustentadas en el fandom tradicional. Los motivos pueden ser el puro desgaste de las corrientes y las modas o, simplemente, que no ha habido una racha de películas de superhéroes tan notoria en los últimos años como a finales de la década pasada y la industria está empezando a buscar sustitutivos (que, ojo, no dejan de tirar de otras formas de fandom, o de un fandom que se transforma).

Pero lo cierto es que en este momento, la presencia de ese tipo de películas se ha reducido en las listas de lo más exitoso, y las tres que están en lo más alto no son terreno fandom (aunque compartan ingredientes con las películas típicas de fans: argumentos de fantasía, mundos expansivos, nostalgia). ¿Estamos presenciando, pues, un repliegue del fenómeno fan? ¿Es quizás la avanzadilla de una disminución de fenómenos de taquilla como las películas de superhéroes?

Es pronto para decirlo: Marvel no figura en las listas de lo más visto de 2022 hasta la cuarta posición, pero la marca no deja de ser la cuarta película más vista de este año, que no está nada mal. Pero quizás debamos empezar a contemplar de otra manera el ruido en redes sociales, las medias verdades acerca de lo que es o no un triunfo y, sobre todo, la auténtica capacidad del fandom para convertir una película en un éxito o un fracaso.

Si el fenómeno fan está a las puertas de volver a los ghettos de la cultura pop, donde tan a menudo se ha refugiado, es algo que está por ver. De momento, todo lo que sea abrir ventanas y que corra el fresco en las listas de lo más visto parece positivo. Veremos qué nos tiene preparado el cine (y su público) en 2023