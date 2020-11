Las conversaciones temporales llegan a Instagram y Messenger: en ‘Vanish Mode’ los mensajes desaparecen al estilo Snapchat

Facebook ha estado anunciando durante un tiempo esta novedad para sus apps de mensajería y finalmente se ha hecho realidad. Desde hoy tanto Instagram como Facebook Messenger disponen de una modalidad en la que los mensajes son efímeros. En este modo los mensajes y fotografías desaparecen una vez el receptor los ha visto. Efectivamente, una de las funciones básicas por las que Snapchat ganó popularidad.

Durante el día de hoy la compañía ha lanzado una serie de novedades tanto para Facebook Messenger como para Instagram. De hecho, en esta última hemos visto uno de los mayores cambios en la pantalla de inicio en años. Instagram ahora cuenta con pantallas dedicadas a Reels (su alternativa a TikTok) y a Shop (su tienda propia). Adicionalmente, llega el ‘Vanish Mode’. WhatsApp también los ha implementado a su manera.

Vanish mode has arrived in Messenger! Swipe up in a chat thread to enter. Swipe up to turn off. Some things aren’t meant to last. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6

— Messenger (@messenger) November 12, 2020