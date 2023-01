Las CPU M2 Pro y Max de 5 nm intimidan, aunque TSMC ya fabrica chips de 3 nm. Los próximos M3 de Apple asustan

Ya están aquí. Apple lanzó su primer procesador M2 a principios de junio de 2022, y desde ese momento esperamos la llegada de las versiones Pro y Max de este chip con la curiosidad de quien confía en averiguar si realmente están a la altura. No lo sabremos hasta que uno de los nuevos MacBook Pro o Mac mini caiga en nuestras manos, pero, sobre el papel y ciñéndonos al rendimiento que han arrojado los anteriores chips de la familia M en nuestras pruebas, estos M2 pintan bien.

Al igual que el procesador M2 original, los M2 Pro y Max han sido fabricados utilizando la tecnología de integración de 5 nm de segunda generación desarrollada por TSMC. No cabe duda de que esta es una litografía muy avanzada, pero no es la más sofisticada que tiene entre manos este fabricante taiwanés de semiconductores. Su nodo más ambicioso con la capacidad de producir chips de alta integración a gran escala es el N3B (3 nm), y podemos estar razonablemente seguros de que los próximos chips de Apple saldrán de él.

Los primeros circuitos integrados producidos por TSMC a gran escala en su nodo de 3 nm de segunda generación (N3E) son los ZeusCORE100 de Alphawave. Son unos circuitos integrados avanzados que implementan varios estándares de última generación, como 800G Ethernet, PCI Express 6.0 o CXL 3.0, entre otros. Pero Apple espera a poca distancia, agazapada. Es el mejor cliente de TSMC (en 2021 el 26% de sus ingresos procedió de la marca de Cupertino), y los medios asiáticos dan por hecho lo que podemos considerar un secreto a voces: los chips M3 darán el salto a la litografía de 3 nm.

A finales del pasado mes de diciembre esta compañía inició la fabricación a gran escala de chips en su nodo de 3 nm (N3B). Morris Chang y Mark Liu, que son el fundador y el presidente de esta compañía respectivamente, habían prometido que antes de que acabase 2022 empezarían a fabricar masivamente circuitos integrados de 3 nm, y lo han cumplido. Aún no sabemos con certeza qué empresa le ha encargado estos primeros chips, pero lo que sí sabemos es que Apple ocupará a corto plazo este nodo.

De hecho, varios medios de comunicación y organizaciones de China y Taiwán, como MyDrivers o China Renaissance, defienden que TSMC se está planteando reducir el precio de las obleas que está produciendo en su nodo N3B debido a que AMD, NVIDIA, Qualcomm y MediaTek, que son algunos de sus mejores clientes, no están dispuestos a pagar los más de 20.000 dólares que cuesta una oblea de chips fabricada empleando esta litografía. Es más, algunos de estos medios aseguran que por el momento solo Apple se ha comprometido con TSMC a utilizar este nodo. Y es creíble.

Pese a todo, parece que el fabricante de chips taiwanés es optimista acerca de los ingresos que recibirá durante 2023 a través de sus nodos de 3 nm:

«We expect the N3 revenue in 2023 to be higher than N5 revenue in its first year in 2020.»

so…yeah, there will be some quantity of N3 chips available for the world in CY23 even if you bake in higher per-wafer pricing. For one major TSMC customer in particular. https://t.co/efdjZ2lx1j

