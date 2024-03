Las escenas favoritas de ‘Dragon Ball’ de los editores de Xataka: los momentos que marcaron a una generación

La muerte de Akira Toriyama ha desplegado una auténtica avlancha de mensajes en redes sociales recordando su obra, con especial acento en Dr. Slum y, cómo no, Dragon Ball. La obra responsablee de que el manga y el anime se extendieran por todo el globo marcó a una generación de televidentes cuando la serie llegó a Espala a teravés de las televisiones autonómicas. Hoy recordamos algunas de secuencias favoritas de la redacción de Xataka.

Gohan mata a Cell

No seré muy original, pero como niño me marcó la muerte de Cell a manos de Son Gohan. Fue un arco tan duro y complicado que tras no poder Goku o Vegeta con él, pensaba, literalmente, que ya no había solución. Y vaya si la hubo. Como cualquier niño, también tengo en mente momentos como la transformación en Super Saiyan o la llegada de las fusiones. Antonio Sabán

Pescar un tronco

Uno de los enemigos de Goku que más me gustó era Tao Pai Pai. Y como no, la escena donde lanza el tronco y luego de un salto se sube a él para viajar a toda velocidad. Aquella escena me impactó. ¿Físicamente era posible? Quizás cosas como esas son las que luego me motivaron a estudiar física. Aunque era muy pequeño entonces.

Con el tiempo he leído explicaciones de que sí era posible, haciendo uso de la relatividad. Pero siendo sinceros, poco importa más allá de lo llamativa que era esa idea. De ese asesino a sueldo contratado por Reddo Ribon Gun. Con un diseño super característico. No tenía tanto peso en la saga de ‘Dragon Ball’, pero yo lo recordaré siempre. Enrique Pérez

La última Genki-Dama

‘Dragon Ball’ marcó buena parte de mi infancia con ‘Z’, y buena parte de mis (casi) treinta con ‘Super’. La escena que más me marcó, pese a la impopularidad que tiene ‘GT’ al no considerarse canon, es la de Goku haciendo la última Genki-Dama con la energía de todos los seres del universo, la única forma de acabar con Yi Xing Long. Una escena espectacular que puso fin (al menos a nivel cronológico) a una serie que marcó también hitos en el mundo del videojuego, con un ‘Tenkaichi 3’ que a día de hoy no se ha superado (dice muchísimo del trabajo que se hizo 16 años atrás). Ricardo Aguilar

La primera muerte de Krilin

Recordemos cómo empieza el arco de la relación entre Krilin y Goku. El esfuerzo contra el talento natural. Krilin lleva años estudiando artes marciales, pero Goku lo hace todo mejor y sin esforzarse. Y lo que le da más rabia, lo hace con cara de no saber por dónde le da el aire. La envidia se convierte en admiración. Goku se alegra de las victorias de Krilin en el torneo de artes marciales más que de las suyas.

En uno de estos torneos, todos van a cenar a un restaurante y Goku se acuerda de que olvidó la bola de dragón y el báculo mágico de su abuelo en el templo. Krilin le dice a Goku que tiene que descansar, que mejor va él. Goku tiene un mal presentimiento, no puede comer. ¡Goku! ¡Sin comer!

Cuando descubren que un monstruo ha matado a Krilin para robar la bola de dragón, a Goku se le parte el corazón. Acabará volviéndose más fuerte para vengarse del asesino, lo que será un tropo habitual de ‘Dragon Ball Z’. Pero esta primera vez para mí se sintió como hacerse adulto. No había amistad más fuerte que la de Goku y Krilin. Matías S. Zavia

El imbatible Jackie Chun

Siempre he preferido el manga de ‘Dragon Ball’ a su contrapartida animada, me parecía mucho más gracioso y expresivo. Y como la serie me pilló ya mayor, aunque la vi prácticamente entera, nada del supersaiyanismo posterior me divirtió tanto como los torneos de artes marciales iniciales, especialmente el primero. Todo lo que rodea a Jackie Chun, es decir, el maestro Roshi con peluca, me parece graciosísimo, y toda la trama de combates con Krilin, Yamcha y finalmente Goku entronca con ese icono de las películas de artes marciales que son los torneos. Los momentos de delirio aún bajo el influjo de Arale (como el fabuloso rap en compañía de Goku) son el Toriyama que me gusta: demente y sinvergüenza. John Tones

Dr. Gero atraviesa a Yamcha

Aunque pueda parecer muy complicado elegir una única secuencia o un momento de toda ‘Dragon Ball’, en mi caso lo tengo relativamente sencillo; sólo tengo que acudir al instante que me quitó el sueño durante varios días tanto al leerla en el manga como al verla en el anime. Pensar en la obra de Akira Toriyama me lleva automáticamente al momento en el que el Dr. Gero atraviesa el pecho a Yamcha con su brazo, rodeados por el incendio que acaba de provocar el choque de un camión contra una gasolinera. Puede que no sea el pasaje más épico ni contenga a los personajes más célebres, pero esta escena muestra a la perfección lo cruda que podía llegar a ser la obra de Toriyama-san. Víctor López G.

Genki-Dama contra Freezer

‘Dragon Ball’ ha sido de esas historias que me han acompañado desde pequeño y a día de hoy, a mis casi treinta años, me siguen acompañando. Quedarme con una sola escena sería difícil, pero si tuviera que decantarme por una lo haría por la escena de Gohan contra Célula, cuando el hijo de Goku se convierte en el primero en llegar a Super Saiyan 2 y acaba con el que, momentos antes, había matado a su padre. Es una de esas escenas que tengo clavadas a fuego.

También guardo con especial cariño cuando todos levantamos las manos para darle nuestra energía a Goku para lanzar la Genki-Dama contra Freezer. Recuerdo hacerlo de pequeño frente a la tele y a día de hoy me sigue emocionando. Jose García

El sacrificio de Piccolo

Elegir un momento favorito de ‘Dragon Ball’ es complicado… porque me sigue flipando el momento del Kahemameha conjunto de Goku y Gohan para derrotar a Cell, o cuando Vegeta le cambia orgullosísimo los pañales a su hija. Pero el momentazo que me puso la piel de gallina la primera vez que lo vi fue cuando Piccolo se sacrificó para salvar a Gohan en ‘Dragon Ball Z’. Me pareció una escena tremendamente impactante, sobre todo por la transformación de Piccolo y por todo el tiempo que había pasado entrenando a Gohan como su segundo «padre». Me dio una sensación de que estaba viendo algo increíblemente emocionante, y que ‘Dragon Ball’ ya no era «solo» sobre Goku (que también, que nunca nos sobra), si no que tenía un legado increíble por delante. Marilço Delgado

Célula absorbe a C-17

Soy de los que crecí con ‘Dragon Ball’ y, especialmente, con ‘Dragon Ball Z’. Recuerdo perfectamente el impacto de la oscuridad y la crueldad del arco de Célula, que «chupaba» la vida de civiles como si fuera un batido de chocolate y hacía que Freezer pareciera un aficionado a su lado. Creo que de las escenas más impactantes que me vienen a la cabeza es la del propio Célula absorbiendo a C17, aunque, por no quedarme con algo negativo, cuando Goku utiliza el teletransporte para plantarle un kamehameha/onda vital en los morros a Célula fue bastante épico.

Otro que recuerdo como si fuera ayer es cuando Vegeta se sacrifica para vencer a Bubú. Teniendo en cuenta la montaña rusa de personaje que es Vegeta, esto fue también para levantarse y aplaudir. Mítico. César Muela

