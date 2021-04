Las estrellas del fútbol ya no solo renuevan por el dinero: De Bruyne contrató a analistas de datos para valorar su futuro en el Manchester City

Los jugadores de fútbol buscan dinero, títulos y, claro, no estar tristes. Lo primero era fácil de valorar (me ofrecen más, allá que me voy), pero lo segundo y lo tercero no tanto. Al menos, no hasta que llegó el Big Data, que es capaz de (intentar) dar respuesta a esas preguntas.

Kevin De Bruyne es una de esas grandes estrellas del fútbol mundial. El jugador belga, de 29 años de edad, acaba de anunciar que renueva por el Manchester City por otros cuatro años. Para tomar la decisión contrató a unos analistas de datos, que se encargaron de valorar su papel en el equipo y las opciones que tiene el City de ganar títulos.

Me quedo por Pep (pero también porque igual ganamos títulos con mi ayuda)

De Bruyne, que lleva desde 2015 en las filas del Manchester City, probablemente acabará convirtiéndose en capitán del equipo este verano, cuando finaliza el contrato del actual capitán, el brasileño Fernandinho, pero la ambición del jugador era clara a la hora de tomar la decisión de renovar.

En sus comentarios al anuncio Debruyne menciona especialmente a Pep Guardiola, el entrenador del club, de quien dice que ve el fútbol como él. Es probable que eso haya pesado mucho en la decisión —se espera que Guardiola aguante en su puesto esos cuatro años por los que ha renovado De Bruyne—, pero desde luego no ha sido el único factor. Tampoco lo ha sido el dinero.

Lo cuentan en The Athletic (bajo suscripción), donde revelan que contrató a unos expertos en análisis de datos para evaluar el estado del equipo y si la plantilla está preparada para tener éxito en el futuro.

En ese análisis de datos se tuvieron en cuenta factores como la edad y las habilidades de cada jugador, y según The Athletic las conclusiones parecieron ser otro de los elementos que convencieron a De Bruyne de que renovar contrato valía la pena: su papel en el Manchester City parece asegurado, y según los analistas de datos, los títulos llegarán.

Veremos si tenian razón.

Vía | The Athletic