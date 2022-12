Las lecciones de Altassian: cómo un gigante del software está llevando la contraria a medio mundo con el teletrabajo

En los últimos meses se han conocido noticias poco alentadoras para el futuro del teletrabajo. En octubre, LikedIn publicó un estudio que planteaba la posibilidad de que el trabajo a distancia hubiera alcanzado su pico en Estados Unidos y Gran Bretaña, y en noviembre Twitter y Snap anunciaron cambios en su política de teletrabajo: la firma de Elon Musk lo eliminaba completamente y la compañía creadora de Snapchat lo limitaba a dos días a la semana a partir de febrero.

Sin embargo, otras compañías siguen apostando por el trabajo en remoto, descartando la presencialidad como el método para enfrentarse a los cambios económicos. Es el caso de Atlassian, cuyo CEO y fundador, el multimillonario australiano Scott Farquhar, fue incluido en la lista Forbes de los 50 empresarios que, hoy en día, “están dando forma a la oficina del mañana”, publicada el pasado mes de noviembre.

¿Qué es Team Anywhere? En 2002, Scott Farquhar y Mike Cannon-Brookes fundaron Atlassian, una empresa especializada en la industria software, entre cuyos clientes figuran, actualmente, Audi, Air France, Engie o el Banco Nacional de Canadá. Ha obtenido notoriedad, recientemente, gracias a su régimen de trabajo a distancia Team Anywhere, establecida en 2020 como consecuencia de la pandemia. Se trata, según la propia empresa, de una “política de teletrabajo que permite a los empleados trabajar (casi) desde cualquier rincón del mundo”.

Concretamente, consiste en una “política de trabajo distribuido que proporciona a nuestra gente mayor control sobre dónde viven y trabajan, permitiéndoles elegir la forma de cuidar de su familia, obtener objetivos personales y gestionar sus prioridades en la vida”, según explica Annie Dean, jefa internacional del programa Team Anywhere.

Buenos resultados. Dean reconoce que los resultados de Team Anywhere son positivos. Así lo expresó en una conferencia de Atlassian celebrada el pasado 24 de octubre, donde dijo que en el primer año de esta política de teletrabajo, el 25% de los 8.000 trabajadores de la compañía vivían a dos horas de una oficina de Atlassian (tienen varias distribuidas por todo el mundo) y que ese porcentaje se sitúa actualmente en el 40%.

Este dato concuerda con lo señalado por un estudio del Departamento Nacional de Investigación Económica estadounidense (National Bureau of Economic Research), según el cual el trabajo en remoto provoca que los teletrabajadores abandonen las grandes metrópolis para ir a vivir a sus alrededores.

Teletrabajando por el mundo. Adicionalmente, desde el inicio del programa Team Anywhere, 300 trabajadores de Atlassian han abandonado Australia, donde se encuentran sus oficinas centrales, para ir a vivir a otros países como India, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania o Turquía. Paralelamente, la firma tiene una variante a corto plazo de este programa (short-term Work from anywhere) que permite a los trabajadores visitar numerosos países de todo el mundo durante 90 días al año. Dean reconoció en la conferencia que la firma tiene nómadas digitales que se benefician de este formato, y que en 2021 trabajaron en numerosos países, incluyendo España.

Se tiene más en cuenta la formación. Además, Dean afirmó en la conferencia que la empresa confía en que este régimen de teletrabajo pueda ayudarles a expandirse de 8.000 a 25.000 trabajadores. La firma señala que el Team Anywhere favorece “la mano de obra distribuida” (distributed workforce en inglés), concepto que permite el reclutamiento de personal no en base a un concepto presencial, sino al talento y la formación de los candidatos. También demuestra, según la firma, que la forma ideal de comunicación con los trabajadores depende de su vida personal y no sólo de la laboral.

Futuro para el teletrabajo. Airbnb anunció el pasado mes de abril que iba a permitir teletrabajar a todos sus empleados tras informar de que, a pesar de la pandemia, el periodo 2020-2021 había sido el más productivo de su historia. Atlassian, que también ha hecho del teletrabajo una estrategia empresarial, es reconocida ahora como una referencia a nivel global: su CEO Scott Farquar se sitúa entre los 50 empresarios que, actualmente, están señalando el camino que tomará la forma de trabajar en industrias como la tecnológica o la especializada en el desarrollo software.

El trabajo a distancia demuestra, por lo tanto, que es una gran herramienta para que aquellos sectores que puedan implementarlo crezcan y se desarrollen, todavía más si cabe.

Imagen: Pixabay