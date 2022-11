Las mejores 19 apps recomendadas para Apple TV

Te traemos una recopilación con las mejores 19 aplicaciones recomendadas para Apple TV, el dispositivo para hacer tu televisor un poco más inteligente de Apple. Se trata de un dispositivo en el que puedes instalar aplicaciones, parte del catálogo de apps de iOS que hayan sido hechas compatibles también para tvOS.

Hemos dejado fuera de nuestra lista las apps oficiales de los servicios de streaming bajo suscripción, tanto los de series y películas como los musicales. La inmensa mayoría de ellos tienen apps oficiales, y añadirlas a la lista hubiera dejado poco sitio para las demás. En cualquier caso, hemos intentado que sea una lista variada.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, si echas de menos alguna aplicación para Apple TV que consideres imprescindible, te invitamos a que la compartas con todos los demás en la sección de comentarios. Así, todos los lectores de Xataka Basics podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Apple TV

Y vamos a empezar por un de las aplicaciones que vienen preinstaladas, posiblemente la única que vamos a mencionar en esta lista. Al verla, posiblemente pienses que solo es un cliente para Apple TV+, pero es mucho más que eso, es una app para centralizar todas las apps de streaming, ya que se pueden vincular con ella.

De esta manera, aunque estés utilizando distintas apps de streaming casi todas podrán incluirse dentro de Apple TV. ¿Qué ganas con esto? Pues una única lista con el siguiente capítulo que ver de tus series independientemente de la plataforma, y un sistema unificado para encontrar información. Salvo Netflix, casi todas las demás apps de streaming se pueden vincular.

Calm

Calm es una de las aplicaciones más populares y destacadas para relajarte y meditar mediante vídeos, de manera que puedas cuidar de tu salud mental. Además, entre sus ejercicios también hay algunos especialmente relajantes enfocados a ayudarte a dormir mejor.

En ella vas a encontrar meditaciones guiadas, historias para dormir, programas de respiración, música relajante y clases magistrales. Con ello, podrás manejar el estrés y calmar la ansiedad, concentrarte mejor, relajarte o romper malos hábitos. Hay mucho contenido para cualquier necesidad.

Coursera

Coursera es una de las plataformas más importantes del mundo a la hora de ofrecerte cursos online, y con esta aplicación vas a poder ver los vídeos de los cursos a los que te hayas suscrito. También vas a poder consumir desde el televisor esos cursos que estén basados en audio.

Esta plataforma te da acceso a cursos gratuitos online de más de 115 de las mejores universidades e instituciones educativas del mundo, incluyendo Stanford, Yale, Princeton y muchas más. Por lo tanto, no son simples cursos gratis, sino cursos de calidad con los que incluso puedes obtener certificados.

Endless Learning Academy

Se trata de una aplicación de aprendizaje que se centra en los más pequeños, a partir de la edad de preescolar. Se trata de una aplicación que ofrece diferentes juegos con los que aprender inglés desde tempranas edades, y que viene con múltiples lecciones y actividades.

El gran problema de la aplicación es que es en inglés, lo que la convierte en una aplicación no apta para todos los niños. Sin embargo, tiene un buen diseño para llamar su atención y hacer que no se arrepientan mientras aprenden.

Infuse

Infuse es uno de los mejores reproductores multimedia que puedes encontrar para los dispositivos de Apple, y es compatible con iOS, macOS y tu Apple TV. Por lo tanto, su primera función es que podrás ver contenido en casi todos los formatos, o en todos si optas por un pequeño pago de su versión pro.

Y mencionando su versión profesional, es aquí donde se despierta el mayor superpoder de la app, y es que te permite ver en streaming el contenido de tu Mac en la Apple TV directamente por la red WiFi y sin cables. Y no solo eso, sino que lo gestiona como si fuera tu propio servicio de streaming, y si tienes películas descargadas podrás ver su información y fichas del reparto.

IPTV Streamer Max

Aunque hay varios en el catálogo del dispositivo, este es uno de los mejores reproductores de IPTV. Solo tienes que añadir una lista con los canales a través de un archivo o mediante una URL, ya que no las incluye por defecto para evitar cualquier tipo de problema legal. Eso sí, vas a requerir un pequeño pago para desbloquear todas sus opciones.

La aplicación tiene soporte para canales de alta resolución, desde HD hasta 4K. También permite acceder a streamings de vídeo desde múltiples protocolos como http, RTMP, RTSP, TS o MMS, es compatible con guías de TV EPG, y te permite ordenar y organizar a tu gusto los canales. Incluso tiene control parental.

Just Watch

Se trata de la mejor aplicación para saber el qué plataformas de streaming puedes ver la serie o la película que quieres ver. Simplemente te creas una cuenta y añades qué plataformas tienes, y cuando escribas el nombre de lo que quieres ver te dirá dónde está disponible dentro de tus plataformas seleccionadas.

Tiene un motor de búsqueda con más de 20.000 películas y series, y también filtros para los géneros o los años de lanzamiento, para encontrar mejor lo que quieres. Además, te dice los títulos más destacados y las novedades de cada plataforma, y puedes crear una lista con las series y películas que quieres ver.

Kayak

Esta aplicación te permite encontrar vuelos y organizar viajes desde el televisor. También puedes crear alertas de precios y realizar búsquedas flexibles para saber qué días en determinados periodos te sale más barato hacer determinado viaje.

Es verdad que este tipo de cosas posiblemente se hagan mejor en un ordenador o en un móvil. Pero puede ser una buena opción para cuando os reunís la familia o un grupo de amigos alrededor de la tele y queréis organizar un viaje o buscar vuelos entre todos.

Letterboxd

Letterboxd es una de las mejores redes sociales para cinéfilos, y para valorar las películas que has visto y comentarlas con el resto de usuarios. Ya a nivel de aplicaciones móviles son pocas las que consiguen superarla, pero es que a nivel de Apple TV simplemente no tiene competencia.

La aplicación te va a permitir registrar las películas que ves, y ponerles una nota y añadir un comentario que el resto de usuarios también va a poder leer. También podrás seguir a otros usuarios para poder ver las películas que a ellos les van gustando y, así, tener la opinión de personas que puedan tener gustos parecidos a los tuyos.

myTuner Radio

Una de las mejores aplicaciones para escuchar la radio en tu Apple TV. Cuenta con 50.000 estaciones de radio de 200 países y territorios diferentes, con temáticas que van desde la música hasta los deportes. Simplemente, puedes encontrar casi de todo.

La aplicación también tiene un millón de podcast de distintos países para cuando las estaciones de radio reales no son suficientes. También puedes usar Apple Music en ella, añadir manualmente más emisoras de radio, y buscar la emisora que quieras en su buscador con filtros.

Nasa

Si te gustan todas las temáticas relacionadas con el espacio, en esta aplicación tienes acceso a todo el contenido de la NASA. Con ella, podrás visionar sus últimas imágenes, vídeos, noticias, la información de sus misiones, podcasts y mucho más. También tienes acceso a las emisiones de NASA TV en directo.

Plex

Plex es una de las mejores aplicaciones para convertir tu Apple TV en un mejor centro multimedia, pudiendo acceder a distintos tipos de contenidos desde la aplicación. Te permite acceder a la memoria interna para leer archivos que tengas, o añadir distintas fuentes de contenido remoto.

También vas a poder añadir podcasts, feeds de noticias, o acceso a algunos servicios de terceros. Eso sí, siendo una aplicación gratuita, vas a tener que pagar para tener algunas opciones avanzadas que te permitan usar tus archivos del ordenador en cualquier otro dispositivo. Con esto, podrías crear tu propio Netflix o tu propio Spotify. Es especialmente bueno si compartes archivos entre tu Apple TV y otros equipos que no sean de Apple.

Pluto TV

Pluto TV es una de las mejores plataformas para añadir más de un centenar de nuevos canales de televisión a tu Apple TV. Se trata de una plataforma de vídeo bajo demanda con anuncios, lo que quiere decir que mientras ves el contenido aparecerán anuncios como pasa en la televisión clásica.

Los canales de Pluto TV son diferentes a los de la TDT convencional. Vamos, que entre su centenar de canales no hacen la trampa de repetir algunos, aunque varios de ellos son específicos para determinados programas. En general, son canales temáticos, con lo que en cada uno de ellos vas a tener contenidos muy concretos. Estos canales son en vivo, como los normales de la tele, por lo que la programación tiene horarios concretos que puedes consultar.

Twitch

Un servicio de emisiones en directo, en el que streamers de todo el mundo se conectan para charlar sobre temas, o simplemente para emitir sus partidas a videojuegos en directo. El contenido es de mucho tipo, y con su aplicación oficial vas a poder acceder a él muy cómodamente a través de tu Apple TV.

Lo mejor de todo es que cuando inicies sesión con tu cuenta, conservarás todas las cuentas a las que sigues o a las que te has suscrito, para poder encontrar rápidamente las emisiones que estén realizando tus streamers favoritos.

Twitter

Una sencilla aplicación con la que vas a poder explorar los contenidos de la red social de Elon Musk desde la comodidad de tu pantalla. Además, vas a poder ver los vídeos en toda su ampliud cuando se compartan en tu timeline, así como otros contenidos multimedia.

Speedtest de Ookla

Siempre puede haber momentos en los que parezca que las cosas están funcionando un poco lentas, o que un contenido se queda parado. Y en estos momentos, no sabes si el problema puede ser de la aplicación, de tu Apple TV, o de la WiFi con la que el dispositivo está conectado a Internet.

Lo que hace esta aplicación es ofrecerte un test de velocidad adaptado al Apple TV, para que en todo momento puedas saber si tu conexión va tan rápida como debería o si estás teniendo algún problema puntual o permanente. Y si algo falla, en Basics tienes trucos para mejorar la señal de tu WiFi

Udemy

Udemy es otra de las mejores plataformas para realizar cursos en línea desde cualquier dispositivo, incluyendo el Apple TV. Con su aplicación, podrás ver los contenidos multimedia como los vídeos de los cursos que estés realizando desde la comodidad del sofá, y en la pantalla de tu televisor.

Udemy tiene cursos en más de 65 idiomas, y la app te permite ver los cursos sin conexión descargándolos al dispositivo, así como recordatorios de aprendizaje con la posibilidad de que configures tus rutinas.

VLC

Uno de los principales y más versátiles reproductores multimedia del mundo. VLC quizá no es el más moderno ni el más bonito, pero es una buena segura con la que podrás ver cualquier tipo de contenido, soportando la mayoría de formatos de vídeo y audio.

Además de permitirte ver todos los archivos locales dentro de tu dispositivo, VLC también puede acceder a los archivos que tengas alojados en la nube, sincronizándolos desde Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes y métodos a través de WiFi como SMB, FTP, SFTP, NFS o UPnP/DLNA .

YouTube

Como has visto, en esta lista hemos intentado omitir los servicios evidentes, y no hemos mencionado ningún servicio de streaming de pago. Básicamente porque solo con mencionarlos todos ocuparíamos ya toda la lista. Pero es imposible no terminar sin mencionar la mayor plataforma de streaming de vídeo gratuita que hay. Simplemente, un imprescindible.