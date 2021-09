Las mejores aplicaciones para editar fotos, según la opinión de los editores de Xataka

Hoy en día tienes a tu alcance una enorme variedad de aplicaciones muy capaces para la edición fotográfica, incluidas webs para editarlas online, tantas que a veces es posible que acabes teniendo dudas sobre cuál de ellas utilizar. Por eso, hoy te vamos a decir cuáles son las aplicaciones para editar fotos que utilizamos los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de la familia de Webedia España. Cada uno de nosotros también te expondrá las razones por las que utiliza esa herramienta y no otra.

En total, 25 editores de varios medios han participado en el artículo, y tenemos perfiles para todos los gustos y necesidades. Hay editores que se conforman con herramientas básicas para pequeñas ediciones, y otros que buscan sacar el máximo de sus capturas para un ámbito profesional.

La idea de este artículo es que independientemente de cuál sea tu perfil o cuáles sean tus conocimientos, encuentres a un editor que comparta tus necesidades y puedas tener la opinión de alguien cercano a ellas. Verás que hay varias aplicaciones que se repiten mucho, pero como siempre decimos en Xataka Basics, siéntete libre de contarnos tu propia experiencia en los comentarios del artículo para que el resto de lectores también tenga otras opiniones de parte de los xatakeros.

Ángela Blanco

Equipo de vídeo editorial

«Yo uso Photoshop, como imagino que casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy versátil que te facilita hacer (casi) todo lo que quieras hacer con una fotografía y además, como es un estándar en el mundo de la edición de fotografía te posibilita compartir proyectos con más personas, y al mismo tiempo aprender de ellas. Y por supuesto, yo siempre edito en el ordenador.»

Anna Martí

Editora de Xataka

«Al tirar de iPad Pro para trabajar en bastantes ocasiones, agradecí mucho la llegada de Pixelmator Photo porque es una app muy completa que me da herramientas de sobra para los ajustes que hago, normalmente centrados en corregir color, contraste, balance de blancos y orientación. Además, tiene atajos de teclado que vienen bien si trabajas con teclado físico y al final me da una experiencia similar a Photoshop en la edición de RAW más habitual, con la ventaja de editar tocando la pantalla, que a mí me gusta bastante más que con ratón.»

Alesya Makarov

Editora de Xataka

«Este último año me he pasado del Windows al Mac. Tengo el portátil, el Macbook Air, con el chip M1 y quería aprovecharlo a tope, y pasé de usar el Photoshop al Pixelmator Pro, que me costó 21,99 euros y no me arrepiento de nada. Es un programa muy intuitivo, muy sencillo y tiene todo lo necesario para pequeños edits del día a día, ya sea para portadas, ya sea miniaturas, o cualquier archivo gráfico que necesite para los artículos o vídeos que hago día a día. Incluso más fácil que el propio Photoshop. Así que si vas a cambiar de sistema operativo, te recomiendo este cambio también para aprovechar tu Mac a tope.»

Antonio Sabán

Coordinador de Genbeta

«El editor de fotos que utilizo desde el año pasado es Affinity Photo, tanto en macOS como en Windows y iPadOS las raras veces que utilizo los dos últimos para trabajar. Tiene todas las opciones que he aprendido a valorar de Photoshop, pero con un precio infinitamente inferior, 54,99 euros. En mi caso, lo compré incluso más barato aprovechando una oferta de Black Friday. Utilizo mucho la edición por lotes, y cuando hago fotos a producto, que cada vez es menos, me vale el revelado de fotografías RAW del que dispone. Personalmente, lo recomiendo a todo tipo de usuarios, tanto por el ahorro como por la calidad. Al principio, acostumbrado a Photoshop, puede costar hacerse con él, como todas las aplicaciones profesionales, pero luego no decepciona, e incluso se siente más ligero que el editor de Adobe.»

Cristian Rus

Editor de Xataka

«Mi app de edición de fotos favorita es sin duda Pixelmator, es increíble el gran salto de calidad que ha dado esta empresa en los últimos años. Su app para macOS Pixelmator Pro tiene las herramientas más profesionales para estar de sobre a la altura de Photoshop. En el iPad por otra parte no he encontrado app más potente que Pixelmator Photo a la hora de editar fotografías. Es justamente la app para iPad a la que más utilizo. Tiene todas las herramientas necesarias para corregir errores en fotografías, recortarlas o cambiar la perspectiva por ejemplo. Y evidentemente dispone de una gran selección de ajustes para modificar luces y colores en fotografías. Aquí lo interesante es que podemos guardar preconfiguraciones para tener filtros que aplicar en serie a las fotografías. Editar por ejemplo una fotografía de una sesión de fotos y luego sólo tienes que aplicar los mismos ajustes al resto de fotos, al haberse realizado en condiciones similares. El último punto a favor es que tanto Pixelmator Pro como Pixelmator Photo son dos apps de un sólo pago, sin compras in-app y sin suscripciones.»

Enrique Pérez

Editor de Xataka

«Soy usuario de Mac y como tal, lo más rápido muchas veces es editar con Vista Previa. Para recortar imágenes o cambiar el brillo es lo más rápido. Ahora bien, cuando quiero borrar alguna parte o realizar un pequeño montaje entonces voy con Pixelmator. Aproveché una oferta de la Mac App Store para comprar la versión Premium y estoy muy contento. El diseño es excelente, muy en la línea del resto del sistema operativo, tiene las opciones que necesito y la selección automática de zonas acierta la mayoría de ocasiones. Además, recientemente han colocado la opción de ML Resolution, que permite mantener más o menos el detalle aunque cambiemos el tamaño de la imagen. Muy interesante para cuando la foto que encuentro no tiene el tamaño mínimo que necesito pero tampoco quiero que quede muy pixelada.»

Fabio Jules

Equipo de vídeo editorial

«PC: Hay vida más allá de Photoshop? La verdad, no lo sé. Desde que comencé a editar foto en PC he utilizado este programa de Adobe. Tanto en versiones previas como la actual, me ha dotado de las herramientas necesarias para hacer cualquier cosa que quisiera. Recortar, editar, transformar, convertir, crear, … El uso de las capas da rienda suelta a nuestra imaginación para hacer, con un poco de práctica, cualquier cosa que queramos. Una herramienta útil, (relativamente) fácil e intuitiva, que utilizan desde los profesionales del audiovisual, a los jóvenes primerizos que quieren hacer memes. Móvil: Lo que hace la app Picsart es muy interesante. Alejándose de la interfaz y el uso de photoshop, este programa, que a su vez también hace de red social, lleva a un nivel más el concepto de Instagram y nos pone a disposición un montón de herramientas para editar imagen que funcionan a las mil maravillas con el ecosistema de un móvil. Cierto es que no tiene tantas posibilidades a nivel profesional que el programa de Adobe; pero es perfecta para salir del paso a base de imágenes retocadas y memes bastante logrados.»

Fernándo Sánchez

Editor de Xataka Foto

«Si hago color me inclino totalmente por Capture One en primer lugar para sacar toda la información de color. Se podría hacer lo mismo con Adobe, pero es mucho más fácil conseguir los mejores colores en Capture One. Después de revelarlo con los diez pasos de mi rutina envío la fotografía a Adobe Photoshop para poder trabajar la imagen por zonas para conseguir llamar la atención del espectador. Si hago fotografía en blanco y negro parto siempre de Adobe Lightroom para dejar el archivo preparado para mi técnica de blanco y negro con máscaras de luminosidad. Es mucho más ágil hacerlo siempre aquí. Luego envío el archivo como objeto inteligente a Adobe Photoshop. Este es el motivo por lo que sigo esta rutina (los objetos inteligentes son una bendición para trabajar siempre con el archivo original). Además las posibilidades de las máscaras de luminosidad son, a mi parecer, mejores en Photoshop. Y si tengo que revelar un congreso o algo de fotografía social últimamente utilizo solo Capture One por la agilidad y calidad del color nuevamente. Empiezo y termino aquí. Eso sí, para organizar y clasificar mis fotografías siempre utilizó el módulo Biblioteca de Adobe Lightroom»

Frankie MB

Editor de VidaExtra

«Si bien para temas más complejos de composición, mezcla, coloreado y retoques con un toque más «artesanal» me decanto por las infinitas posibilidades del Photoshop, te reconozco que mi as en la manga a la hora de editar fotografías es el PhotoScape X, y las razones las tengo claras: es muy intuitivo, es tremendamente versátil y (pese a da la opción de sumar extras de pago) es totalmente gratuito. Una herramienta perfecta para todos aquellos que necesitamos darle un retoque rápido a una imagen, elaborar un reescalado sin que se pierda demasiada calidad en el proceso o simplemente pasar una fotografía o ilustración de un formato a otro para hacerlas más ligeras. PhotoScape X no solo cumple lo que promete (y lo que se espera de él), sino que lo hace muy fácil.»

Gabriela González

Editora de Genbeta

«Yo uso principal y casi exclusivamente Photoshop y Lightroom. El primero porque llevo más de 10 años usándolo y me he acostumbrado totalmente a él y aunque hay alternativas sigo prefieriéndolo porque es el que más domino. Para revelar mis raw ya de hobby más reciente uso Lightroom y me parece una de las mejores herramientas disponibles, además de que también la consigo muy fácil de dominar, especialmente si ya manejas otros programas de Adobe. Ahora, cuando me toca usar Linux por una razón u otra, o cuando no se puede pagar por la suscripción de CC, siempre recurro a cosas como Gimp o el Photoscape X que recomendó el amigo Yúbal xD»

Iván Linares

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Suelo hacer muchas fotografías, aunque últimamente dedico esa faceta más al lado profesional que al personal. Por lo general, cuando utilizo el móvil para publicar fotos en redes sociales no suelo editar las imágenes más allá de ajustar brillo y contraste desde la app de publicación: intento que la foto quede lo mejor posible al hacerla para que después no tenga que retocarla. De pasar por el editor, uno de mis preferidos es Snapseed: super completo, profesional y algo lioso. También tuve una temporada enamorado de VSCO, pero con el cambio a red social y modelo de suscripción me desentendí. En ordenador sí que edito todas las fotografías: las que publico acumulan trabajo posterior a la captura. Y aquí hay nombre propio: Adobe. Mantengo una cuenta Creative Cloud para usar Lightroom y Photoshop, son mis dos principales herramientas de edición (también las he usado en móvil y iPad, pero no termino de hacerme a ellas en pantallas táctiles). Con las aplicaciones de Adobe ajusto desde la perspectiva a la iluminación, contraste y equilibrio de color; sin entrar en retoques muy avanzados. Disparar en RAW, tanto desde mi réflex como usando las aplicaciones móviles, es algo obligatorio para mí. También edito en RAW.»

Iván Ramirez

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«En el PC, mi editor de fotos de cabecera es Adobe Photoshop CS6 y Lightroom, la última versión antes de que empezara la locura de la suscripciones. Realmente no le saco todo el partido, pero después de muchos años usándolo, me resulta más rápido de usar que cualquier alternativa más sencilla.

​ En el móvil, mi mejor aliado es Snapseed, que tiene todo lo básico y algunas herramientas avanzadas que nunca vienen mal. Lo único que le falta es la posibilidad de crear collages, algo para lo que a veces uso Inframe o LINE Camera, según como tenga el día.»

Javier Jiménez

Editor de Xataka

Durante mucho tiempo, el mundo de la edición de imágenes parecía una suerte de magia arcana, algo inaccesible a mis capacidades técnicas e intelectuales. Luego, llegó el trabajo. Y con él, la necesidad de tratar imágenes. Afortunadamente, me di de bruces con algunos de los artistas plásticos más interesantes de la actualidad: los creadores de memes. Uno de ellos me recomendó GIMP y, desde entonces, lo uso como editor principal. No obstante, en los últimos meses estoy dándole vueltas a pasarme a Pixelmator. Muchos compañeros hablan bien de él y parece que permite muchas opciones de forma fácil y cómoda. Creo que uno de los objetivos de este año es darle una oportunidad.

Javier Lacort

Editor de Xataka

«Tras años con Photoshop, y viendo que no tenía sentido para mi nivel de uso pagar una suscripción, comencé a usar hace un tiempo Pixelmator Pro, cuyo precio (compra única) equivale a unos pocos meses de suscripción a Photoshop.

La curva de aprendizaje fue muy reducida y apenas tardé unos minutos en adaptar mis plantillas en .psd al formato de Pixelmator. Es una aplicación bastante ligera, aunque potente por dentro; me da todo lo que necesito, estoy muy contento con su compra y no veo ningún motivo para buscar otra solución, ni siquiera para volver a la suite de Adobe.»

Javier Pastor

Editor de Xataka

«En el PC y el portátil uso básicamente Photoshop pero en modo muy limitado: sé hacer las cuatro cositas que necesito y con ellas logro más o menos lo que quiero. Alguna vez lo he intentado con GIMP, pero no he logrado acostumbrarme al flujo de trabajo aunque sé positivamente que podría lograr lo mismo con esta alternativa o con otras similares. De cuando en cuando para añadir algún filtro uso el servicio online Pixlr Express, pero mi trabajo de post-procesado de imágenes es, como digo, limitado. En el móvil sí que suelo toquetear más las fotos, y aquí mi opción es casi siempre la misma: Snapseed es para mí espectacular por opciones y funcionamiento. Tengo también instalado VSCO, pero lo uso únicamente en un escenario: su herramienta de «Afilar» para enfocar y definir bordes y contornos es increíble y hace que caras algo desenfocadas de repente aparezcan mucho más definidas.»

Jesús León

Coordinador de Xataka Foto

«Uso a diario la suite de Adobe, tanto Photoshop como Lightroom en sus dos versiones, la Classic y la multiplataforma, que también uso desde el móvil. Son mis herramientas desde hace mucho tiempo, me he acostumbrado a ellas y tengo todo mi flujo fotográfico organizado con ellas. Además, desde el móvil también uso otras aplicaciones como Snapseed y Photoshop Express que son muy completas para editar rápido capturas al instante.»

John Tones

Editor de Xataka

«CANVA: Mis necesidades a la hora de editar imágenes son mínimas, y casi siempre vinculadas exclusivamente al trabajo. Pequeños mosaicos, algún que otro texto. Lo que no me soluciona rápidamente la Vista Previa de Mac (es decir, cambiar de tamaño y formato, edición muy rudimentaria) me lo completa Canva, una herramienta online gratuita que cubre perfectamente mis necesidades. Su gran cantidad de plantillas abarca lo que necesito, y lo escueto de sus opciones hace que sea rápida y sin herramientas superfluas. Al estar registrado, además, puedo conservar un histórico de lo que he hecho con la herramienta y las imágenes que he ido subiendo para retocar. Más que suficiente.»

José García

Editor de Xataka

«Para mi trabajo necesito un editor que permita hacer tres cosas: editar imágenes en RAW, hacer montajes básicos y corregir rápidamente cosas sencillas, como una mancha. Para eso, lo que he encontrado más útil tras probar diferentes alternativas es Affinity Photo. No es gratuito, pero su precio es bastante reducido, en torno a 55 euros, y pago único, que en un mundo inundado por suscripciones es algo que se agradece. Es versátil y, para lo que yo lo uso, más que suficiente. Me gusta, además, lo conseguida que están las animaciones y la interfaz, muy amigable. Incluso para una persona que no lo ha usado nunca, hacerse a la interfaz y a las herramientas no es difícil. También destaca su compatibilidad con archivos .PSD de Photoshop, que siempre es un plus. Por 55 euros, es una compra segura.»

Juan Carlos López

Editor de Xataka

«Proceso todas mis fotografías, las personales y también las que necesito editar por mi trabajo en Xataka, utilizando la misma aplicación desde hace nada menos que once años: Adobe Photoshop CS4. Esta herramienta fue superada hace mucho tiempo tanto por las ediciones de Photoshop que Adobe ha lanzado desde entonces como por las aplicaciones de retoque fotográfico de otras compañías, pero no he necesitado actualizarla durante más de una década. Ni siquiera me lo planteo ahora. El primer motivo es práctico: esta herramienta satisface con holgura todas mis necesidades. No hay nada que necesite hacer con mis fotos y no pueda llevar a cabo con esta versión de Photoshop. La segunda razón es económica: estoy acostumbrado a la interfaz de esta aplicación, y por esta razón prefiero seguir utilizándola, pero actualizar a una de las últimas versiones me saldría bastante caro. Y realmente no lo necesito. Mi última razón para mantener Photoshop CS4 es que consume pocos recursos y va de maravilla en un equipo relativamente reciente, así que me veo utilizándolo muchos años más.»

Laura Sacristán

Editora de Xataka Android y Xataka Móvil

«En mi caso, uso el editor de fotos por excelencia: Adobe Photoshop. Y el motivo es muy sencillo: es el programa que empecé a utilizar cuando estaba en la Universidad, continué con él en mi anterior trabajo y sigo usándolo a día de hoy. Es cierto que su manejo es bastante complejo, sobre todo si pretendes exprimir al máximo sus posibilidades, pero ya estoy familiarizada con las herramientas y funciones más sencillas, y me costaría mucho cambiar de editor a estas alturas. Puede resultar complicado, sí, pero en mi opinión, es el más completo que hay con diferencia.»

Marcos Merino

Editor de Genbeta

«El editor de fotos que uso con mayor frecuencia, desde hace ya más de 11 años, es el Paint.Net. Lo empecé a usar porque era gratuito e intuitivo, y representaba para mí el ideal término medio entre los editores más de ‘andar por casa’ (como el MS Paint o el que incorpora el Visor de Imágenes de Windows) y otros más complejos como GIMP o Paint Shop Pro. A ojos de un profesional del diseño es, claro, un software terriblemente limitado; pero a mí me ofrece todas las herramientas que necesito en mi día a día para mis tareas de edición de imágenes. Fundamental, por ejemplo, la facilidad que ofrece para trabajar con capas.»

Miguel López

Editor de Applesfera

«Mi editor de fotos por excelencia es Pixelmator, un editor disponible en las plataformas de Apple. Mis necesidades son básicas: gestión básica de capas, añadido de texto, exportación a diferentes formatos de imagen y cambios de lienzo y tamaño… así que gastarse el dinero de la suscripción a Photoshop (que considero carísima) para eso es demasiado. Pixelmator me ofrece una solución mucho más barata (en su día me costó 24 euros), y el sucesor que hay ahora mismo a la venta es Pixelmator Pro por 44 euros en la Mac App Store. Nada de suscripciones: es una compra única. Un precio mucho más que justo para lo que necesito hacer.»

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Esta pregunta me daría para un artículo entero, pero intentaré ir al grano. En PC utilizo Photoshop y Lightroom principalmente. Hay alternativas, pero ninguna (en mi opinión) con su calidad. Los revelados de RAW los hago en LR y posteriormente, si hay que tocar algún detalle (pieles, imperfecciones, tamaños, etc), lo paso a Photoshop. En móvil tengo más de diez y uso todos ellas. Aquí cuenta que uso iOS, y el mundo de las aplicaciones de edición para este sistema operativo es tremendo. Creo que se puede resumir así: Apps para edición “normal”: Snapseed y Lightroom

Apps para añadir looks: VSCO, RNI Films, VaporCam, KuniCam

App para eliminar contenido de las imágenes: Retouch

Apps para editar fotos y subirlas a Instagram: Canva, Canva Stories»

Samuel Fernández

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Cuando todavía diseñaba frecuentemente, usaba Photopaint para editar las fotografías en el ordenador, era lo más natural por ser el editor de la suite de Corel Draw y también era el que más y mejor conocía, y el que mejor manejaba. Pero con el tiempo (y al cambiar de sistema operativo) acabé saltando a Photoshop, la opción más popular y la que casi seguro usa la mayoría de mis compañeros. Sí, me vendí. Es el que uso ahora en MacOS. En el móvil es distinto pues tengo dos editores de cabecera. Uno de ellos es Snapseed y el otro es VSCO. El primero lo uso cuando necesito retoques más profundos, más del estilo de Photoshop. El segundo está ahí principalmente por los filtros, aunque curiosamente no publico nada en mi cuenta de VSCO. Todo lo del móvil va a Instagram o se archiva convenientemente en Google Fotos.»

Yúbal Fernández

Editor de Xataka

«Llevo utilizando PhotoScape X prácticamente desde que fue lanzado. Como usuario de a pie siempre utilicé el PhotoScape normal, pero cuando lanzaron esta nueva versión decidí probarla por fidelidad a la marca. Al principio me pareció un poco confusa y que tenía demasiadas opciones, pero cuando empecé a necesitar editar fotografías en serio enseguida vi que era la herramienta que necesitaba. De hecho, pocas veces necesito algo más avanzado, y cuando lo hago tiro de GIMP. Me gusta PhotoScape X porque equilibra muy bien la facilidad de uso con una buena colección de herramientas y opciones básicas de edición. Si no quieres empezar a trabajar con capas, y te conformas con editar ligeramente las fotos con sus balances, recortes, cambios de tamaño o añadirles elementos (como suelo hacer en Xataka Basics), difícilmente necesitarás una herramienta más avanzada. Siempre teniendo en cuenta que hablo desde la perspectiva de un usuario que nunca edita demasiado las fotos, y que en el móvil ni siquiera suele tocarlas más allá del editor integrado en la cámara o la app de turno.»