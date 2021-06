Las mejores aplicaciones y herramientas gratis para GNU/Linux en 2021

Te traemos nuestra recopilación anual con las mejores aplicaciones y herramientas gratis para GNU/Linux, que deberían servirte para cualquier distribución de Linux. Vamos a incluir en la lista tanto las aplicaciones más imprescindibles como esas otras menos conocidas, pero que pueden ser interesantes para descubrir, intentando conseguir una recopilación lo más variada posible para que pueda haber herramientas que le resulten interesantes a todo el mundo.

Las aplicaciones te las vamos a mostrar en una lista en la que están ordenadas por orden alfabético, y donde te hablaremos brevemente de ellas y de qué nos ofrecen. La idea es que si hoy te instalas Linux, tengas en esta lista las herramientas más imprescindibles a día de hoy, pero también algunas nuevas propuestas que nos han parecido curiosas o merecedoras de una oportunidad.

Este es un artículo que queremos que sea lo más útil posible. Por eso, como siempre hacemos en Xataka Basics, si crees que hay programas merecedores de aparecer en esta lista, te invitamos a que compartas con el resto de lectores tus propuestas en nuestra sección de comentarios. Así, todo el que entre en el artículo podrá beneficiarse de los conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

1. Ardour

Vamos a empezar con una herramienta potente, pero no tan conocida. Ardour es un programa de grabación multipista de audio y MIDI, en el que podrás editar y mezclar tus audios. Es una aplicación de código abierto y multiplataforma, para poder llevarla contigo en cualquier ordenador.

La herramienta permite guardar en 12, 24 o 32 bits en cualquier número de canales físicos, con soporte para una gran cantidad de formatos de archivo, incluyendo wave, caf, aiff, ogg o MIDI entre otros. También tiene escalado de tiempo, repetición de pistas, soporte para plugins o sonido mono o estéreo. También se pueden añadir superficies externas de control o importar archivos de vídeo.

2. Audacity

No podíamos empezar esta lista sin una de las aplicaciones de software libre más conocidas y utilizadas que hay, y que al ser multiplataforma, también está disponible para GNU/Linux. Te permite grabar y editar pistas de audio, pudiendo desde crear un podcast con ella hasta componer una canción, lo que necesites.

No hay muchas alternativas que se le puedan comparar para el trabajo de edición, grabación, creación de efectos o la conversión de audio, porque además tiene soporte para plugins para que desarrolladores de terceros puedan crear los suyos y seguir mejorándola. Tiene diferentes calidades de sonido, permite importar, editar y combinar archivos de audio, y exportarlos a otros formatos.

3. Blender

Otra de esas aplicaciones que pueden considerarse como imprescindibles, y que seguimos recomendándotela todos los años. Blender tiene muy pocos rivales a la altura cuando hablamos de creación de gráficos en tres dimensiones, modelado, VFX, animación, dibujo, y más, y tiene versiones para todos los sistemas operativos.

En esta herramienta encontrarás opciones de renderizado, modelado e incluso para crear animaciones, y también incluye herramientas para la edición de vídeo. Para que te hagas una idea, tiene tantas capacidades que incluso podrías crear todo un videojuego con ella, todo mediante una interfaz personalizable para adaptarla a cómo trabajas.

4. Calibre

Si tienes un lector de libros electrónicos, una de las aplicaciones imprescindibles para tu ordenador es Calibre. Ya no importa que tengas un Kindle u otro lector de otro fabricante, porque este gestor de librerías de libros electrónicos puede ayudarte con cualquiera de ellos, no tiene rival. Con Calibre, podrás tener tus libros del PC ordenados, pasarlos a tu lector, y convertir libros en diferentes formatos, como de PDF al formato de Kindle.

También vas a encontrarte con otras funciones interesantes, como la descargar periódicos o páginas web, o poder abrir los libros y contenidos desde la propia herramienta para leerlos en ella. Puedes hacer búsquedas en diccionario, ver los libros de tu PC o el eBook conectado, leer libros al azar, tener tus libros sincronizados en la nube, hacer conversiones de formato o editar los metadatos de los libros electrónicos que tengas. T

5. ClamAV

Todos los sistemas operativos tienen virus o malware. Aunque los criminales suelen centrarse en Windows por ser el más utilizado, eso no quiere decir que no existan amenazas para GNU/Linux. Y ClamAV es un detector de malware de código abierto, de forma que puedas encontrar amenazas en una herramienta que no esconde nada en su interior.

Su única complicación es que debes utilizarla desde la línea de comandos, aunque en Synaptic existen herramientas como clamtk y clamtk-nautilus para poder escanear tanto tu sistema como algún archivo individual con pocos clicks de ratón. Además, soporta una gran cantidad de formatos de archivo, desempaquetado de archivos, y múltiples idiomas en las firmas.

6. DaVinci Resolve

Otra aplicación imprescindible que siempre te recomendamos, puesto que es uno de los mejores editores de vídeo gratis que puedes encontrar. Es un programa de pago que cuesta más de 250 euros, pero que tiene una versión gratuita con herramientas para procesos de edición, efectos visuales, animaciones gráficas, etalonaje y posproducción de audio en una sola aplicación.

Para la versión de pago se reservan algunas opciones bastante avanzadas como su motor neuronal, opciones de colaboración, herramientas estereoscópicas, decenas de complementos ResolveFX y FairlightFX, etalonaje HDR y efectos de granulosidad, desenfoque y niebla. Sin embargo, en la versión gratuita tienes el suficiente músculo como para poder editar vídeos sin echar grandes cosas de menos.

7. DarkTable

DarkTable es una de las herramientas gratuitas que más se acerca a lo que ofrecen programas como Lightroom, que son profesionales y de pago. Sin embargo, es una aplicación gratuita de código abierto orientada al flujo de trabajo en fotografía. Ofrece tanto opciones de retoque y edición fotográfica como el revelado de archivos RAW.

8. Discord

Aunque nació sobre todo enfocándose como una herramienta para la comunicación entre jugadores mientras echan sus partidas a videojuegos, Discord ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales aplicaciones de mensajería que tienes disponibles orientadas a grupos, así como una de las más completas que hay.

La idea de Discord es que puedas crearte un servidor propio de chat, y en él ir añadiendo diferentes canales según tus necesidades. Es como poder montarte tu propio Slack o tu propio IRC, e incluye la posibilidad de realizar llamadas de voz y videollamadas entre los usuarios.

9. Evolution

Se trata de un cliente de correo electrónico creado por el proyecto Gnome. De hecho, es más un gestor de información personal, ya que además de un cliente de correos, también tiene funciones de calendario, tareas, notas y libreta de direcciones. Su código es abierto, y tiene una interfaz sencilla de entender y utilizar.

10. GIMP

Otra aplicación que nunca puede faltar, sobre todo si estás en GNU/Linux porque eres amante del código abierto, es GIMP. Se trata de una potente alternativa gratis a Photoshop, con una interfaz un poco simplificada, pero con unas opciones muy profesionales del estilo a las que ofrece Adobe.

La aplicación es de código abierto, y tiene versiones para todos los sistemas operativos. Edición de imágenes, capas, máscaras, selecciones múltiples, canales, automatizaciones y, si no tienes suficiente, la posibilidad de añadir scripts y plugins para mejorar sus funciones. Vamos, que no es una simple aplicación de edición fotográfica, sino una mucho más completa y profesional.

11. Gparted

Gestionar particiones es siempre algo bastante útil, sobre todo cuando tienes un ordenador en el que conviven varios sistemas operativos. GParted es una de las mejores aplicaciones para gestionar particiones, y aunque viene preinstalada en algunas distros, es útil que te asegures de tenerla siempre a mano por si no está en la tuya.

Con esta herramienta vas a poder crear, borrar, mover o cambiar el tamaño de las particiones de tus discos duros, además de formatearlas o cambiarles el sistema de archivos. También vas a poder instalarlo en un USB ejecutable que puedes arrancar al iniciar el ordenador para manipular las particiones sin iniciar ningún sistema operativo.

12. jDownloader

jDownloader es la mejor aplicación para gestión de descargas directas. Y ni siquiera necesitas pegar en ella las direcciones de los archivos que quieras descargar, ya que se quedará leyendo tu portapapeles, y añadirá automáticamente todas las URLs que copies en él para bajar el contenido que haya en ellas.

Esto puede servir para descargar vídeos de YouTube, descargando el vídeo, el audio y la imagen de portada. Pero también te permite descargarlo prácticamente todo. También te permite gestionar tus cuentas a servicios de descarga, de forma que si tienes Mega o alguna otra alternativa, podrás descargar rápido. Prácticamente puedes bajar vídeos y fotos de cualquier lado, razón por la que es una aplicación casi imprescindible.

13. Kdenlive

Se trata de una de las mejores herramientas gratuitas para editar vídeos. Es un editor de vídeo no lineal con soporte para todos los formatos FFmpeg, y tiene su código abierto. Como su nombre indica, ha sido desarrollada pensada para el entorno KDE, pero puedes utilizarla en cualquier sistema operativo y cualquier entorno de escritorio.

Busca ser un programa versátil del que puedan aprovecharse tanto los usuarios principiantes como los de nivel profesional. Permite el montaje video/audio multi-canal, tiene atajos de teclado, capacidad de crear títulos, numerosos efectos y transiciones, numerosos efectos y soporte para hardware.

14. Kodi

Si quieres convertir tu ordenador en un centro multimedia, Kodi es una de las mejores y más fáciles maneras de conseguirlo. Tiene versiones para casi todos los sistemas operativos, tanto los móviles como los de PC o para televisor, y es de código libre. Una aplicación imprescindible para conseguirlo. Además, cuenta con una interfaz personalizable según tus necesidades.

Esto es porque Kodi es un programa modular, que cuenta con una amplia colección de complementos que puedes añadirle para implementar nuevas funciones y adaptarlo a lo que necesites tener. Puedes usarlo para conectarte a servicios como Plex, SoundCloud o YouTube. pero también para acceder a canales de TDT por Internet, escuchar radio, gestionar tus nubes o gestionar tu biblioteca de fotos o vídeos.

15. Ksnip

Ksnip es una herramienta de captura de pantalla multiplataforma basada en Qt que proporciona muchas funciones de anotación para sus capturas de pantalla. Todas las distros suelen tener sus propios gestores de capturas, pero este ofrece una alternativa un poco más completa y cargada de herramientas y opciones.

Tiene compatibilidad para la mayoría de entornos de escritorio de GNU/Linux, y permite capturar toda la pantalla o una zona marcada con el ratón… o la última que marcases. También captura la ventana en primer plano o la que esté debajo del cursor, postrándolo o no. Luego, tienes todas las opciones para editar las capturas, renombrarlas, anotarlas o incluso subirlas automáticamente a Imgur de forma anónima.

16. LibreOffice

LibreOffice es la mejor alternativa gratis para la suite Office de Microsoft. Aunque Microsoft ha dado pasos importantes para ofrecer Office gratis en varias plataformas o incluso a través de la web, LibreOffice sigue siendo una alternativa muy capaz, de código abierto, y que puedes instalar sin coste alguno en casi cualquier sistema operativo.

Esta suite ofrece todas las aplicaciones básicas de ofimática, presentando alternativas a Word, Excel o PowerPoint. Su interfaz ha ido modernizándose con el tiempo, tiene todas las funciones que cabe esperar de este tipo de aplicaciones, y hasta un LibreOffice Online con el que puedes montarte tu propio servicio ofimático en un servidor con el que competir con Google Drive.

17. Lollypop

Hay muchos reproductores multimedia, y aunque algunos son más populares como VLC, existen muchas alternativas muy interesantes a tener en cuenta. Lollypop es una que destaca por tener un diseño bonito y cuidado, un proyecto que ha sido creado para GNOME, pero está disponible para cualquier distro y entorno.

El programa reproduce los principales formatos, como mp3, mp4, off y flac, y también obtiene metadatos de las canciones mostrando letras, biografía del artista, o bajando automáticamente el arte de la portada. También puedes sincronizarlo con Android mediante MTP, e incluye soporte para el scrobbling a Last.fm, Libre.fm y ListenBrainz.

18. Microsoft Edge

A los usuarios de GNU/Linux les gusta Firefox, y si eres amante de la libertad y la privacidad, posiblemente debas optar por este navegador. Sin embargo, en el caso de que alternes tu trabajo entre equipos con Windows y con GNU/Linux, debes saber que Microsoft ha lanzado una versión de su Microsoft Edge basado en Chromium también para las distros linuxeras.

Tiene su propio gestor de contraseñas con opciones para detectar si hay filtraciones, o para generar contraseñas seguras. También se sincroniza en todos los dispositivos, tiene un buen rendimiento, y

19. Musique

En GNU/Linux existe una gran cantidad de reproducciones de audio y gestores de colecciones musicales, grandes pesos pesados que llevan años siendo una referencia. Musique es un reproductor menos conocido, pero que ofrece un gestor musical con una interfaz mucho más visual, que lo apuesta todo a permitirte ver una composición con las fotos de las portadas o bandas de la música que tienes.

Ofrece una interfaz limpia y minimalista, y sin tener tantas opciones como otras alternativas, busca la limpieza y la estética. Es un reproductor simple y multiplataforma, con soporte para letras, explorador de archivos e información sobre los artistas.

20. OBS Studio

OBS Studio es la herramienta más conocida para retransmitir tus partidas en Twitch o cualquier otra plataforma, o simplemente emitirte a ti mismo hablando. Lo hace todo muy sencillo, y te permite añadir diferentes fuentes de entrada, de forma que puedas combinar la imagen de tu cámara con la del juego que tengas en ejecución.

Pero no se queda solo en el streaming, porque también es un interesante editor de vídeo. Te va a permitir crear escenas con múltiples fuentes, añadiendo textos, imágenes, ventanas de navegador o capturas de vídeo. También puedes crear un número ilimitado de estas escenas para ir alternando, incluye un mezclador de audio y es muy fácil de configurar, con opciones específicas para la emisión en streaming.

21. Olive

Olive es un editor de vídeo profesional y no lineal, que también es gratuito y de código abierto. Se trata de un proyecto bastante nuevo lanzado en noviembre del 2018, y que actualmente todavía se encuentra en fase alpha a punto de lanzar su versión 0.2. Busca ser una solución a medida para expertos, pero también para usuarios noveles gracias a su sencilla interfaz.

La aplicación permite cortar, y pegar vídeos, añadir zoom y transiciones, escalado, rotación, y cambiar la calidad y velocidad de las reproducciones. Permite una composición basada en nodos, gestionar los colores de los vídeos, y almacenar tu trabajo en la memoria caché para poder moverte rápidamente por todo el contenido.

22. Plex

Plex es una de las mejores aplicaciones para convertir tu ordenador en un centro multimedia. Puedes considerarlo como una alternativa a Kodi, aunque la verdad es que también vas a poder hacer que ambas trabajen juntas. En cualquier caso, por separado Plex ofrece muchas opciones, reconociendo todos los archivos multimedia que tengas alojados en la carpeta de origen, y los organiza con diferentes secciones para que los tengas ordenados.

También vas a poder añadir podcasts, feeds de noticias, o acceso a algunos servicios de terceros. Eso sí, siendo una aplicación gratuita, vas a tener que pagar para tener algunas opciones avanzadas que te permitan usar tus archivos del ordenador en cualquier otro dispositivo. Con esto, podrías crear tu propio Netflix o tu propio Spotify.

23. qBittorrent

Existen una gran cantidad de clientes de BitTorrent, no importa en qué sistema operativo. Todos tienen sus más y sus menos, pero qBittorrent es el cliente más completo que puedas encontrarte, y aunque su interfaz no sea lo más moderno del mundo, no puede faltarte.

Destaca por tener su propio buscador de archivos torrent, de forma que no dependas de webs externas. También puedes añadir enlaces Magnet. Tampoco le faltan el poder hacer descargas simultaneas, y gestionar todo lo relacionado con ellas. También puedes previsualizar los archivos multimedia que te descargas a partir de determinado porcentaje de completado, y soporta DHT, IPv6, Proxies, RSS y encriptación de protocolo.

24. Shotcut

Shotcut es simplemente uno de los mejores editores de vídeo gratis que puedes utilizar en tu ordenador, ya sea Windows o cualquier otro. Es un programa gratuito, de código abierto y multiplataforma, que admite cientos de formatos de audio y vídeo, así como códecs gracias a FFmpeg. También ofrece líneas de tiempo en múltiples formatos, y la posibilidad de ajustar la tasa de fotogramas o añadir filtros.

Esta herramienta te va a permitir hacer capturas de pantalla, de audio y de webcam, streaming, y tiene soporte para resoluciones hasta 4K. Los vídeos podrás recortarlos y manejarlos a tu gusto, y tiene una interfaz modular con paneles que puedes acoplar y desacoplar, incluyendo los de propiedades de los archivos, playlist con miniaturas, historial o encoding. También permite drag-n-drop para añadir contenido.

25. Stacer

Si estás buscando una buena aplicación para la monitorización y administración del rendimiento de tu ordenador, Stacer es posiblemente una de las más bonitas que vas a encontrar. Su interfaz está increíblemente cuidada, y cuenta también con una herramienta para limpiar el ordenador de basura o archivos sobrantes.

La aplicación también te va a permitir controlar las aplicaciones que se inician junto al sistema, los procesos en tiempo real, o los servicios y paquetes que tengas instalados. También sabrás cómo están rindiendo tu CPU, RAM y otros componentes, incluyendo también un historial para ver la evolución.

26. Station

Station es una herramienta diseñada para permitirte gestionar aplicaciones web de manera que tengas la experiencia lo más nativa posible. Las webapps son webs que se abren en ventanas independientes como si fueran una app nativa que has instalado, y Station tiene soporte para cientos de ellas.

Station centraliza la experiencia de estas aplicaciones, y te permite ejecutarlas en una misma ventana con varias pestañas, de forma parecida a un navegador pero con una interfaz más pulida y unificada. Además, ofrece un sistema de notificaciones unificadas, funciones de búsqueda, soporte para múltiples cuentas y más. Es tan fácil como descargar la aplicación de forma totalmente gratuita, y luego ir vinculando todas las que quieras utilizar.

27. Steam

Si te gustan los videojuegos y utilizas GNU/Linux, debes saber que Steam tiene su propio cliente para que puedas utilizarlos en estas familias de distribuciones. Es un cliente nativo que te permite instalar los juegos en el ordenador, siempre y cuando estén disponibles para esta plataforma.

Su parte positiva es que tienes muchos juegos que han sido ya adaptados para Linux, pero la parte negativa es que los grandes nombres propios siguen ignorándolo en su mayoría, por lo que puede haber muchos títulos AAA a los que te vas a quedar sin poder jugar.

28. Sunflower

Una de las ventajas de GNU/Linux con respecto a otros sistemas operativos es lo versátiles y modulares que pueden ser sus distribuciones. Eso permite proyectos como Sunflower, un pequeño y sencillo explorador de archivos que ha sido diseñado para integrarse con el entorno de escritorio Gnome, pero que puedes instalar en cualquier otro.

El explorador tiene doble panel para poder estar viendo el contenido de dos carpetas a la vez, y es completamente personalizable. De hecho, viene con soporte para plugins con los que mejorar o adaptar sus características, y es compatible y nativo con los compositores de Wayland. También tiene soporte para pestañas que puedes personalizar, atajos para usarlo con teclado, e incluso un terminal incorporado.

29. Superpaper

Superpaper es un gestor de fondos de pantalla multiplataforma y de código abierto, idea para las personas a las que les guste personalizar al máximo el aspecto de su ordenador. Tiene soporte para varios monitores, pudiendo poner un mismo fondo de pantalla en todos o uno en cada uno. También permite ir alternando los fondos de pantalla desde una carpeta concreta.

Este gestor permite adaptar el fondo de pantalla a las dimensiones de tu pantalla, o a si está en horizontal o vertical. También tiene soporte para atajos de teclado, y permite realizar correcciones en la densidad de los píxeles. Tiene soporte para los principales entornos de escritorio de GNU/Linux para que todos puedan utilizarlo.

30. Telegram

Telegram es una de las mejores y más versátiles aplicaciones de mensajería, que tiene clientes para todos los sistemas operativos, incluido GNU/Linux. Es mucho más que una alternativa a WhatsApp, ya que tiene una marcada identidad propia y muchas opciones, desde poder utilizarse en más de un dispositivo con una app independiente, hasta el envío de mensajes a ti mismo, pudiendo enviarte archivos del móvil a tu PC y viceversa.

Esta aplicación también te permitirá crear grupos y tiene su propio sistema de stickers para animar las conversaciones. También puedes crear canales de difusión o sincronizar webs con IFTTT para que te lleguen cada una de las nuevas noticias que publiquen. Todo ello sin olvidar todas las opciones de mensajería que puedas necesitar, y que lo hacen superior a WhatsApp en muchos aspectos.

31. Typora

Typora. es un editor de textos bonito, minimalista y versátil, que tiene versiones para todos los sistemas operativos. De hecho, a simple vista quizá te parezca muy sencillo, pero la interfaz limpia esconde una herramienta sobresaliente.

Estamos frente a un editor y lector Markdown, con soporte para MathJax, sumamente potente. Porque se asegura de brindar una experiencia fluida y sin distracciones tanto a la hora de escribir como a la de leer, sin olvidar incluir un buen puñado de opciones útiles para los más variados usuarios.

32. Ulauncher

Ulauncher es un lanzador de aplicaciones creado para Ubuntu. Con sólo pulsar Control + Espacio se abrirá un diálogo donde escribir, y cuando lo hagas te irá mostrando las aplicaciones y herramientas que coinciden con lo que escribas. Tiene un sistema de temas para adaptarlo a tus necesidades, y una colección de extensiones que puedes descargar para mejorar sus capacidades.

33. Wine

GNU/Linux es un ecosistema con una gran cantidad de aplicaciones. Puede que haya muchas populares que no tengan una versión, pero con su filosofía de código abierto encontrarás muchas alternativas libres y gratuitas. ¿Pero qué pasa cuando necesitas un programa concreto que no está disponible en Linux? Pues que entonces, como se lleva haciendo desde hace años y años, se tira de Wine para hacerlo.

Wine es una capa de compatibilidad para poder hacer funcionar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Tiene versiones para Android, Ubuntu, Debian, Fedora y macOS, y paquetes binarios para SUSE, Slackware y FreeBSD.

YUMI

YUMI (Your Universal Multiboot Installer) es una de las mejores herramientas para crear unidades de USB de arranque, ya sea para instalar Windows en otro ordenador como para crear un USB para instalar GNU/Linux donde quieras. Incluso puedes usarla para crear un Live USB que guarde los datos entre uso y uso.

Si te gusta ir trasteando con diferentes sistemas operativos o distros, es totalmente imprescindible, permitiéndote descargarte varias de ellas de forma sencilla sin tener que bajar a mano su ISO. Además, también incluye las opciones de descargar múltiples distros, formatear los discos, y añadir más sistemas al mismo pendrive.