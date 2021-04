Las mejores bombillas inteligentes (2021): guía de compra y comparativa

Cuando Joseph Wilson Sawn y Thomas Alva Edison crearon las primeras bombillas allá por finales del siglo XIX, seguramente no se imaginaron que en el siglo XXI sería posible conectarlas a Internet, controlarlas desde el móvil o con la voz y enlazarlas a otros dispositivos para crear un ecosistema de luces conectado. Ahora las bombillas inteligentes son algo del día a día y, como tal, hay infinidad de marcas, opciones y ecosistemas. Por eso elegir la mejor no es una tarea sencilla.

Pero para eso estamos hoy aquí, para salir de dudas y elegir la mejor bombilla inteligente. Hemos seleccionado siete bombillas de diferentes fabricantes, todos ellos conocidos, para ponerlas frente a frente y ver cuál ofrece mejor experiencia. Sin más dilación, vamos a ello.

Nuestra recomendada para crear un ecosistema: Philips Hue (Zigbee+Bluetooth)

Philips Hue es, sin duda, la opción a elegir si queremos crear un ecosistema de iluminación conectado en casa. Sus bombillas son de las más caras, sí, pero también son las que forman parte de un ecosistema más completo. Philips Hue va mucho más allá de las bombillas y, gracias al puente, podemos crear todo un sistema de iluminación doméstico sincronizado que va desde las bombillas del cuarto hasta la tira LED de la televisión, pasando por las barras de luz para el PC.

El ecosistema de iluminación de Philips Hue es insuperable, al menos a día de hoy

Evidentemente, montar todo este ecosistema no será barato. Pero ahí es donde entra en juego el protocolo Zigbee, y es que al Hue Bridge de Philips podemos conectar las bombillas de Lidl e IKEA. No podremos aprovecharlas de la misma forma en que lo haríamos con sus propias apps, pero sí podremos controlarlas desde la app de Philips y usarlas para iluminar las estancias secundarias.

El ecosistema de Philips es caro y eso no es ningún secreto, pero las opciones que nos da para crear ambientes y tenerlo todo sincronizado son sencillamente fabulosas. Es caro, estamos de acuerdo, pero desde nuestro punto de vista merece bastante la pena, sobre todo pensando a largo plazo y en la posibilidad de ir aumentando la cantidad de dispositivos conectados. Lo más fácil es comprar las bombillas con Bluetooth ya que, como veremos más adelante, estas se pueden enlazar al puente para, de esa forma, desbloquear todas las opciones.





Nuestra recomendada si quieres un ecosistema barato: IKEA y Lidl

Si quieres montar la iluminación de tu casa y tenerlo todo conectado, pero sin gastar mucho dinero, puedes optar por usar las opciones de Lidl e IKEA. Ambos sistemas son compatibles y las bombillas se pueden controlar sin mayor problema en los puentes de cada marca. Nosotros, personalmente, recomendamos apostar por el puente de IKEA, las bombillas de IKEA y las bombillas de Lidl.

Podrás controlarlas todas desde una misma app, importarlas a los asistentes virtuales, crear rutinas con todas las bombillas y vincularlas con los múltiples accesorios que IKEA tiene en su catálogo, como el mando a distancia incluido en el paquete. No vas a tener el mismo ecosistema que tendrías con Philips, pero sí podrás montar sin ningún problema un sistema de iluminación decente y, por supuesto, mucho más económico.





Nuestra recomendada si el ecosistema no te importa: Xiaomi Mi LED Smart Bulb

La otra opción es que no quieras montar un ecosistema y, simplemente, busques poder modificar el color de la bombilla para crear ambiente de forma puntual. En ese caso, la mejor alternativa es la Xiaomi Mi LED Smart Bulb. Realmente también valdría la TP-Link Tapo, pero la Xiaomi gana por el sencillo motivo de que es compatible con Homekit y porque tiene más potencia lumínica. En cualquier caso, ambas opciones son interesantes.

Es un dispositivo barato, fiable y que funciona casi perfectamente. Hemos notado un pequeño problema con los colores al usar los asistentes de voz, pero no es algo que nos deba preocupar si vamos a controlarla solamente desde el teléfono o una tablet. Por 19,90 euros, es una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de la iluminación inteligente.





Cómo elegir unas bombillas inteligentes

A la hora de elegir unas bombillas inteligentes hay que tener en cuenta ciertos aspectos importantes. A diferencia de lo que sucede con otros dispositivos, en esta ocasión el diseño nos da más igual, mientras que elementos como la calidad de la luz, las opciones de personalización, la conectividad, el ecosistema y el precio cobran una importancia capital. Estos son los puntos clave a considerar:

Rosca : es imprescindible saber qué rosca o casquillo necesitamos. Lo más normal en las casas es que sea E27 o E14. El casquillo E27 es más grueso que el E14 y suele ser el que se encuentra en la inmensa mayoría de lámparas. El E14 es el hermano pequeño del E27, por lo que su grosor es más reducido. Para el caso, nosotros hemos apostado por siete bombillas con rosca E27.

: es imprescindible saber qué rosca o casquillo necesitamos. Lo más normal en las casas es que sea E27 o E14. El casquillo E27 es más grueso que el E14 y suele ser el que se encuentra en la inmensa mayoría de lámparas. El E14 es el hermano pequeño del E27, por lo que su grosor es más reducido. Para el caso, nosotros hemos apostado por siete bombillas con rosca E27. Potencia lumínica : la potencia lumínica nos dice cuánta luz nos da la bombilla, por eso también podemos hablar de lúmenes reales. Se calcula usando la fórmula lúmenes reales = vatios de potencia x 70. De esa forma, una bombilla de 12W nos da una potencia lumínica de 850 lúmenes. Dependiendo de la estancia en la que vayamos a colocar la luz necesitaremos más o menos potencia.

: la potencia lumínica nos dice cuánta luz nos da la bombilla, por eso también podemos hablar de lúmenes reales. Se calcula usando la fórmula lúmenes reales = vatios de potencia x 70. De esa forma, una bombilla de 12W nos da una potencia lumínica de 850 lúmenes. Dependiendo de la estancia en la que vayamos a colocar la luz necesitaremos más o menos potencia. Ángulo de apertura de la luz : es el ángulo en el que se proyecta la luz. Cuanto más bajo es, más focalizada está la luz. La decisión dependerá de qué queramos iluminar, ya que una bombilla con 40º de ángulo será más idónea para una zona concreta (como un cuadro), mientras que para una habitación nos interesa que sea más amplio.

: es el ángulo en el que se proyecta la luz. Cuanto más bajo es, más focalizada está la luz. La decisión dependerá de qué queramos iluminar, ya que una bombilla con 40º de ángulo será más idónea para una zona concreta (como un cuadro), mientras que para una habitación nos interesa que sea más amplio. Temperatura de color : aunque todas las bombillas que contemplamos en este artículo son regulables, no está de más destacar este dato. La temperatura de color nos dice cuán cálida o fría es una luz. Se mide en grados Kelvin y cuanto más alta es la cifra, más fría (o azul) es. Conviene mirar la ficha técnica de cada bombilla para ver el rango que comprenden.

: aunque todas las bombillas que contemplamos en este artículo son regulables, no está de más destacar este dato. La temperatura de color nos dice cuán cálida o fría es una luz. Se mide en grados Kelvin y cuanto más alta es la cifra, más fría (o azul) es. Conviene mirar la ficha técnica de cada bombilla para ver el rango que comprenden. Colores : no es imprescindible, pero siempre es un plus que las bombillas conectadas sean RGB, es decir, que nos permitan modificar no solo la temperatura de color, sino el color en sí. De esa forma, las podremos poner rojas, azules, verdes o como queramos para crear ambiente.

: no es imprescindible, pero siempre es un plus que las bombillas conectadas sean RGB, es decir, que nos permitan modificar no solo la temperatura de color, sino el color en sí. De esa forma, las podremos poner rojas, azules, verdes o como queramos para crear ambiente. Conectividad : cuando hablamos de bombillas hablamos, normalmente, de dos sistemas de conexión: directo o vía puente. Las bombillas con conexión directa son aquellas que podemos conectar a una red WiFi y controlarlas sin más accesorios. Las bombillas con puente suelen ser las que se valen del protocolo Zigbee o Z-Wave, por lo que no se conectan al WiFi, sino que se conectan a un hub que, a su vez, está conectado a nuestra red WiFi.

: cuando hablamos de bombillas hablamos, normalmente, de dos sistemas de conexión: directo o vía puente. Las bombillas con conexión directa son aquellas que podemos conectar a una red WiFi y controlarlas sin más accesorios. Las bombillas con puente suelen ser las que se valen del protocolo Zigbee o Z-Wave, por lo que no se conectan al WiFi, sino que se conectan a un hub que, a su vez, está conectado a nuestra red WiFi. Aplicación y opciones : todas las bombillas tiene una aplicación para el móvil que nos permite controlarlas y gestionarlas. Es deseable que sea lo más completa posible y que, en la medida de lo posible, nos permita integrarlas fácilmente con los asistentes virtuales (véanse Google Assistant, Alexa o Siri).

: todas las bombillas tiene una aplicación para el móvil que nos permite controlarlas y gestionarlas. Es deseable que sea lo más completa posible y que, en la medida de lo posible, nos permita integrarlas fácilmente con los asistentes virtuales (véanse Google Assistant, Alexa o Siri). Ecosistema : otro aspecto a considerar es la posibilidad de ampliar el ecosistema de luces. Los fabricantes suelen apostar no solo por lanzar una bombilla, sino diferentes accesorios que se comunican con ella y se adaptan al entorno de forma contextual. Esto nos importará más o menos dependiendo del presupuesto y de lo que queramos iluminar.

: otro aspecto a considerar es la posibilidad de ampliar el ecosistema de luces. Los fabricantes suelen apostar no solo por lanzar una bombilla, sino diferentes accesorios que se comunican con ella y se adaptan al entorno de forma contextual. Esto nos importará más o menos dependiendo del presupuesto y de lo que queramos iluminar. La vida útil : las bombillas tienen una vida útil máxima. Evidentemente, nos interesa que sea lo más alta posible.

: las bombillas tienen una vida útil máxima. Evidentemente, nos interesa que sea lo más alta posible. El precio: todo estaremos de acuerdo en que no tiene sentido gastarse 60 euros en una bombilla si solo queremos iluminar una habitación y no nos interesa el ecosistema. Lo ideal es buscar la bombilla que más se adecúe a nuestras necesidades. Ya veremos que cuanto más grande es el ecosistema y las opciones de conectividad, más caras suelen ser.

En qué se basan nuestras pruebas

Como en todas las guías de compra y comparativas que publicamos en Xataka, esta guía se basa en la experiencia previa, fruto de muchos años analizando y probando dispositivos de todo tipo, desde tiras LEDs y bombillas hasta móviles, tablets, ordenadores y gadgets de diferente índole. Para esta comparativa, hemos conectado las bombillas en nuestra casa (a una lámpara blanca, para evitar problemas de interpretación de los colores) y las hemos exprimido al máximo.

¿Qué bombillas hemos elegido? Una TP-Link Tapo Multicolor, una Xiaomi Mi LED Smart Bulb (ojo, no la Essential, sino la Mi LED Smart Bulb), una Philips Hue E27 Bluetooth, una Philips Hue E27 solo Zigbee, una LIFX A60, una IKEA TRÅDFRI espectro blanco y las bombillas de LIDL.

Algunas venían en packs y otras venían sueltas. Para el caso, nos hemos ceñido a la bombilla, dejando así de lado dispositivos como interruptores y accesorios varios que forman parte del ecosistema y, como tal, se mencionarán en su respectivo apartado. Estos no han sido objeto de análisis.

Por otro lado, cabe destacar que hemos enfocado esta comparativa de forma individualizada. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas bombillas, como las de LIDL e IKEA, que se pueden conectar al puente de Philips Hue. De la misma forma, las bombillas de Philips se pueden conectar (más o menos) al puente de LIDL. Eso es gracias al protocolo Zigbee. En pocas palabras, hay bombillas de diferentes marcas que «se entienden entre sí». Esto lo mencionaremos cuando corresponda y abordaremos la compatibilidad entre las diferentes marcas..

Finalmente, otro aspecto importante es que esta comparativa engloba sola y exclusivamente a bombillas con la rosca E27. Decíamos antes que es importante saber qué casquillo tienen las lámparas en las que las vamos a poner y, en nuestro caso, es E27. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Y, en ese sentido, quizá interese a más de uno saber que hay adaptadores E27 a E14 y viceversa, por si alguna bombilla os gusta, pero no es compatible con vuestra lámpara.

Tabla resumen de especificaciones

PHILIPS HUE E27 ZIGBEE PHILIPS HUE E27 ZIGBEE Y BLUETOOTH XIAOMI MI LED SMART BULB IKEA TRÅDFRI LIDL SMART HOME LIFX A60 TP-LINK TAPO (L530E) CASQUILLO E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 POTENCIA LUMÍNICA 806 lúmenes 806 lúmenes 800 lúmenes 1.000 lúmenes 700 lúmenes 1.100 lúmenes 806 lúmenes TEMPERATURA DE COLOR 2000-6500K 2000-6500K 1700-6500K 2700-6000K 2200-6500K 2500-9000K 2500-6500K COLOR 16M de colores 16M de colores 16M de colores No 16M de colores 1 billón de colores 16M de colores VIDA ÚTIL 25.000 horas 25.000 horas 25.000 horas 25.000 horas 25.000 horas 22,8 años 15.000 horas POTENCIA 9,5W 9,5W 10W 11W 10W 11W 8,7W SOFTWARE iOS

Android

Windows

Mac iOS

Android

Windows

Mac iOS

Android iOS

Android iOS

Android iOS

Android iOS

Android CONECTIVIDAD Zigbee

Bluetooth Zigbee WiFi Zigbee Zigbee WiFi WiFi PUENTE Opcional Sí No Sí Sí No No ASISTENTES Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa PRECIO 59,95 euros

Puente: 59,95 euros 59,95 euros 19,90 euros 15 euros

Puente: 30 euros 7,99 euros

Puente: 24,99 euros 64,99 euros 19,99 euros

La luz no va a ser un factor determinante

Como podemos comprobar en la ficha técnica, todas las bombillas de esta comparativa no andan escasas de potencia lumínica, potencia, brillo y vida útil. Lo más normal es que los fabricantes prometan 25.000 horas de funcionamiento, que vienen a ser 2,85 años si las tuviéramos encendidas 24 horas al día durante todo el año. Por hacer un cálculo rápido, si las tenemos encendidas durante ocho horas al día podemos esperar una vida útil de 8,56 años.

Todas las bombillas nos permiten modificar la temperatura de color para conseguir una luz más fría o más cálida, siendo la LIFX A60, la Mi LED Smart Bulb y las Philips Hue E27 las de mayor rango. De todas maneras, la diferencia no es demasiado notable. Todas, salvo las incluidas en el kit de inicio de IKEA, que son solo de color blanco, nos permiten además elegir diferentes colores para crear ambiente, siendo la LIFX la que más opciones nos da.

De todas formas, IKEA tiene bombillas de colores un poquito más caras, así que tampoco es un punto negativo, es simplemente que las incluidas en el kit de inicio son de color blanco. Lo que sí hay que destacar es que las bombillas de IKEA tienen nueve colores predeterminados, no 16 millones, por lo que no son las más adecuadas si queremos modificar el color a nuestro gusto.

Tampoco hemos apreciado una diferencia radical en el nivel de brillo y la calidad de la luz. Todas las bombillas ofrecen una buena experiencia y cumplen su objetivo, que es iluminar. Aunque hay diferencias en las cifras, a ojo desnudo ninguna bombilla nos ha parecido que haya quedado por encima o por debajo de la otra. Y es que cuando hablamos de bombillas inteligentes o conectadas, lo que define la elección no es que iluminen bien, porque todas lo hacen, sino el resto de aspectos relacionados con la conectividad.

En cualquier caso, aquí hemos venido a mojarnos, así que podemos decir que durante nuestras pruebas la bombilla que mejor se ha comportado en lo referente a colores y nivel de brillo es la LIFX A60. Supera con creces a todas las demás, pero tiene el pequeño inconveniente de que es la bombilla Bluetooth más cara de toda la comparativa.

Un repaso a las aplicaciones

Y si hablamos de conectividad entramos, antes de nada, en el terreno de las aplicaciones. Lo decíamos antes y lo volvemos a repetir: el objeto de esta comparativa no es analizar la compatibilidad entre diferentes marcas y ecosistemas, sino abordar cada bombilla dentro de su propio ecosistema. No vamos a entrar en las opciones que tenemos disponibles en la app Philips Hue cuando conectamos una bombilla de Lidl, por ejemplo, pero quedemos con la idea de que una de las cosas que no podremos hacer es actualizar el firmware de las mismas.

Dicho lo cual, vamos con las aplicaciones. Todas ellas nos permiten configurar las bombillas y conectarlas a la red y en ninguna hemos notado que el proceso sea más complicado de la cuenta. Los pasos a seguir siempre suelen los mismos: enroscarlas, buscarlas en la app y conectarlas a la misma. No hay diferencias sustanciales entre apps.

TP Link Tapo

Comenzamos con la app de TP-Link Tapo. Esta, recordemos, nos servirá para conectar y gestionar todos los dispositivos de la compañía, que no solo incluyen bombillas. En lo referente a bombillas, la app nos permite modificar los niveles de brillo, elegir un color (predefinido o elegido manualmente por nosotros) y cambiar el tono de blanco (manual o automático en función de la luz ambiente), además de elegir temas predefinidos (fiesta y relajación).

Otras opciones de gestión más avanzadas son la programación (para que la bombilla se encienda o apague a tal hora), un modo ausente que enciende y apaga la bombilla aleatoriamente durante el día para simular que hay alguien en casa cuando estamos fuera, un temporizador y la opción de compartir el dispositivo con otros usuarios que usen Tapo para que puedan gestionar nuestra bombilla desde su app. Desde la aplicación también podemos conocer el consumo de cada bombilla y enlazarlas a Google Assistant o Alexa.

LIFX

La app de LIFX es una de las mejores que nos hemos encontrado. Funciona perfectamente y además está bien diseñada. Desde ella podemos encender y apagar las bombillas y alternar entre los diferentes colores y tonos de blanco (y no son precisamente pocos) usando una paleta. Es un mecanismo que nos ha gustado mucho y que nos parece de lo más intuitivo. Si queremos, podemos marcar colores y tonos de blanco como favoritos para acceder a ellos rápidamente.

De la misma manera, podemos aplicar temas predefinidos que, a efectos prácticos, son animaciones de luz que pueden ser de lo más curiosas si tenemos varias bombillas. Finalmente, podemos vincular la bombilla a los asistentes de voz y crear programas automáticos para que, por ejemplo, la bombilla de tal estancia se ponga de tal manera a tal hora con tal o cual brillo/color. Es una app que nos ha gustado mucho y que ofrece todo lo necesario para usar la bombilla y gestionar varias de forma fácil.

Xiaomi

Con Xiaomi pasa una cosa, y es que las bombillas se pueden enlazar a Xiaomi Home y Yeelight. Nosotros, para el caso, las hemos enlazado a Xiaomi Home. Desde la app podemos apagar y encender las bombillas, modificar los tonos de blanco y el color (el sistema no es el más intuitivo), activar el modo flujo (que cambia el color de la bombilla automáticamente y que podemos modificar a nuestro gusto), aplicar escenas, crear rutinas automáticas con una o varias bombillas y compartirlas con otros usuarios.

Asimismo, la app nos permite crear grupos de luces y nos ofrece instrucciones para conectar la bombilla a los asistentes de voz, a saber Google Assistant, Alexa y HomeKit. Nosotros hemos probado la app en iOS y en dicha app nos da un acceso directo para enlazar la bombilla a HomeKit directamente. Es una app que, si bien no es la más intuitiva, es fácil de usar y no nos ha dado errores de ningún tipo.

Philips Hue Bluetooth

Una de las cosas más extrañas que tiene el ecosistema de Philips es que tiene una app para cada tipo de bombilla, es decir, que no usaremos la misma app para controlar las bombillas con Zigbee y las bombillas con Bluetooth (salvo que estas últimas las enlacemos al bridge). Dicho esto, desde la app para bombillas con Bluetooth podemos encender y apagar las bombillas, elegir una escena predeterminada (o crear la nuestra propia) y modificar el nivel de brillo, el tono de los blancos y los colores.

De la misma forma, podemos crear rutinas inteligentes (despertar, ir a dormir o temporizador), conectarlas a un asistente de voz y añadir estas bombillas Bluetooth al Hue Bridge. En ese sentido, conviene destacar que Philips Hue Bluetooth solo nos permite controlar hasta diez bombillas y que, evidentemente, no podemos controlarlas de forma remota, ya que una de las grandes limitaciones de estas bombillas es que nos obligan a estar sí o sí dentro del rango de acción de Bluetooth.

Philips Hue

Y ahora que ya hemos visto la app de las bombillas WiFi / Bluetooth, vamos con las apps de los sistemas con puente. La primera es Philips Hue, que a efectos prácticos nos da la misma cantidad de opciones que la anterior, solo que, en el caso de tener más dispositivos conectados, como una tira LED para la televisión o las Philips Hue Play, crecen exponencialmente. Esto, en cualquier caso, no lo vamos a tener en cuenta ahora mismo.

Desde la app podemos apagar y encender la bombilla, crear escenas, modificar el nivel de brillo, tono de blanco y color y crear hábitos / rutinas. Las opciones son mucho más amplias que en las bombillas con Bluetooth. También podemos crear habitaciones y zonas, activar o desactivar el control remoto, etc. No es la app más completa en términos de bombillas, pero sí la más interesante de cara a crear un ecosistema de iluminación conectado gracias a las múltiples opciones de sincronización.

Lidl

Con la app Lidl Home podemos controlar todo el ecosistema de productos conectados de Lidl que, en nuestro caso, incluye bombillas y un mando a distancia. En lo referente a la bombilla, desde la app podemos encenderla y apagarla, modificar los colores, los tonos de blanco el brillo, seleccionar una escena predefinida (o editarla para crear la nuestra propia) e incluso sincronizar las bombillas con la música para que cambien de color según lo que esté sonando.

Evidentemente, podemos crear temporizadores, rutinas inteligentes (automáticas o manuales) y enlazar las bombillas a Google Assistant, que es el único asistente de voz con el que es compatible el ecosistema de Lidl. No es la app más completa, pero tiene todo lo necesario para controlar la bombilla y gestionar la domótica del hogar.

IKEA

Terminamos el repaso a las aplicaciones con la app de IKEA, que como sucede con el resto de apps, nos permitirá controlar las bombillas y, realmente, cualquier dispositivo conectado del fabricante. Desde esta app podemos hacer poca cosa: subir o bajar el brillo, elegir uno de los tonos de blanco predefinidos y, si tenemos una bombilla con colores, elegir uno de los nueve colores predefinidos. Poco más.

Si tenemos otros dispositivos de IKEA, como persianas, podemos crear ambientes (que no dejan de ser una especie de rutinas programadas). También se pueden activar temporizadores para que las bombillas cambien su comportamiento de tal a cual hora y, por supuesto, enlazar las bombillas a Google Assistant, Amazon Alexa y Apple Homekit. Es la app más sencilla con diferencia.

¿Puente o no puente?

Una de las preguntas que pueden surgir a la hora de comprar una bombilla inteligente es «¿por qué tienen un puente, bridge o hub?». La respuesta es sencilla: por cómo se conectan. Hay tres opciones: Bluetooth, WiFi o Zigbee / Z-Wave. La primera no necesita explicación. Las bombillas se conectan al móvil por Bluetooth y nada más. ¿Ventajas? No necesitamos puente. ¿Puntos negativos? Dado que solo las Philips Hue Bluetooth usan esta tecnología en esta comparativa, cabe destacar que solo podemos controlar hasta diez bombillas a la vez y nunca fuera del rango de alcance del Bluetooh.

Luego tenemos el sistema más popular, que es la conexión WiFi. Es el que usan las bombillas de Xiaomi, LIFX y TP-Link, por ejemplo. ¿Ventajas? No necesitamos puente y podemos conectar todos los dispositivos que queramos. ¿Desventajas? Si tenemos muchas bombillas podemos generar interferencias en la red e incluso saturar el router, además de que podemos sufrir una pequeña latencia a la hora de encenderlas.

Y finalmente tenemos el puente. Este lo encontraremos en las bombillas que usan, al menos en esta comparativa, el protocolo Zigbee. Zigbee, para que nos entendamos, es un estándar abierto de comunicación que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí (de bombilla a bombilla y de bombilla al puente) en lugar de directamente al router. Por ello necesitamos un hub, que es el que está conectado a la red. Es un concepto similar a los sistemas WiFi Mesh, salvando las distancias.

Aunque el puente pueda parecer un engorro, mejor no descartarlo de primeras, sobre todo si queremos conectar muchos dispositivos

¿Ventajas? Podemos ampliar el ecosistema conectado casi de forma ilimitada, siempre y cuando no haya más de cuatro saltos entre el dispositivo conectado y el puente (y ya tiene que ser grande tu casa para que eso ocurra). Además, los dispositivos Zigbee son compatibles entre sí, pero matizaremos esto enseguida. ¿Desventajas? Necesitamos un puente, podemos llegar a saturar la banda de 2,4 GHz (que es la más común en los routers) y la compatibilidad puede dar problemas.

Aunque las empresas usen el protocolo Zigbee, pueden adaptarlo para limitar la compatibilidad de su hub con otros dispositivos que usen Zigbee. Por ese motivo podemos controlar las bombillas de IKEA o LIDL con el hub de Philips Hue, pero no explotar todas sus opciones, de la misma forma que el hub de IKEA nos permite controlar las bombillas Philips de forma limitada. Eso se soluciona con el protocolo Z-Wave, que es cerrado, pero menos común.

¿Cuándo nos interesa un sistema u otro? Depende. ¿Qué quieres iluminar? Respondiendo a esa pregunta tendrás la respuesta. Por norma general, si quieres iluminar toda la casa o varias estancias, los modelos con Zigbee son una buena alternativa. Si quieres poner cuatro o cinco bombillas y poder controlarlas de forma remota, entonces unas con WiFi te vendrán bien. Si quieres controlar una o dos y siempre desde casa (por ejemplo, unas bombillas para un setup gaming), no descartes los modelos con Bluetooth.

En busca del ecosistema

Una de las claves de la iluminación inteligente está en el ecosistema, que lo podemos dividir en dos partes: los asistentes de voz y los accesorios. Todas las bombillas vistas en esta comparativa ofrecen una app de control que podemos usar si no tenemos altavoces inteligentes en casa, pero sí los tenemos es muy interesante conectar las bombillas a Google Assistant, Siri o Alexa para poder aprovechar sus bondades (como el control por voz o las rutinas). Estos son los asistentes con los que es compatible cada bombilla.

PHILIPS HUE E27 ZIGBEE PHILIPS HUE E27 ZIGBEE Y BLUETOOTH XIAOMI MI LED SMART BULB IKEA TRÅDFRI LIDL SMART HOME LIFX A60 TP-LINK TAPO (L530E) ASISTENTES Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant Google Assistant

Alexa

HomeKit Google Assistant

Alexa

La elección dependerá de lo que usemos en casa, en pocas palabras. No compres unas bombillas que no sean compatibles con HomeKit si usas dispositivos Apple y no compres unas bombillas con Alexa si tienes un Google Nest Hub. En cualquier caso, todos los asistentes nos permiten realizar acciones como encender las bombillas, encender determinadas bombillas o cambiar los colores, así que en lo que a uso básico se refiere no hay diferencias.

Lo que sí hemos notado en las bombillas de Xiaomi es que no se entienden bien con los asistentes. Si le decimos a Google Assistant, Siri o Alexa que las pongan de color rojo no se ponen de color rojo, sino de un rosa claro. Lo mismo con el blanco, que realmente es un azul clarito. Es un problema que está reportado y del que se han hecho eco los usuarios. Todas las demás funciones van sin problema.

Salvo las bombillas de LIDL y TP-Link, todas las bombillas son compatibles con todos los asistentes. Esto no es algo necesariamente malo, obviamente. Como decíamos, lo que nos interesa es elegir unas bombillas que funcionen con el asistente que tengamos en casa, así que si usamos el ecosistema de Google no pasa nada si las bombillas no son compatibles con Siri. Salvo que luego demos el salto al ecosistema de Apple, en cuyo caso tocará renovarlo todo (o que la marca actualice las bombillas para hacerlas compatibles).

Luego tenemos los accesorios que amplían el ecosistema, y aquí es donde Philips se lleva la palma en cuanto a iluminación. Philips tiene un ecosistema conectado muy potente, como las Philips Hue Play, el Sync Box, un mando a distancia, las tiras LED, bombillas de todo tipo… todo ello conectado al puente. Es el ecosistema de iluminación más completo. LIDL tiene bombillas, tiras LED, sensores de proximidad y un mando, al igual que IKEA, que también permite conectar persianas y otros dispositivos de hogar inteligente de la marca. LIFX también tiene tiras LED y accesorios variados y Xiaomi vende, además, tiras LED.

Si queremos un ecosistema conectado, Philips es la opción a contemplar y, de paso, también la más cara. Otra opción es que queramos ampliar con otros dispositivos inteligentes, como enchufes, sensores de proximidad, etc., que normalmente se conectan a los propios asistentes de voz y son, de alguna forma, independientes de la marca que usemos. En última instancia, dependerá del producto en sí, pero eso necesitaría su propia guía de compra aparte.

No obstante, y aunque en esta guía hemos preferido ceñirnos a cada producto dentro de su propio redil, no deja de ser interesante comentar que, sobre todo en lo que a productos Zigbee se refiere, es posible ampliar el ecosistema aunque las marcas sean diferentes, ya que las bombillas son compatibles con los diferentes puentes. Para el caso, hemos conectado todas las bombillas Zigbee a los diferentes puentes y estas son las opciones disponibles:

PUENTE PHILIPS HUE PUENTE LIDL PUENTE IKEA BOMBILLAS PHILIPS HUE – Puedes: Controlar el brillo Controlar los colores Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas Integrar la bombilla con otros dispositivos del ecosistema (como el mando) No puedes: Actualizar el firmware Puedes: Controlar el brillo Controlar los colores (predefinidos) Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas No puedes: Actualizar el firmware Controlar el comportamiento de encendido BOMBILLAS LIDL Puedes: Controlar el brillo Controlar los colores Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas No puedes: Actualizar el firmware Controlar el comportamiento de apagado Integrar la bombilla con otros dispositivos del ecosistema (como Philips Hue Play) – Puedes: Controlar el brillo Controlar los colores (predefinidos) Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas No puedes: Actualizar el firmware Controlar el comportamiento de encendido BOMBILLAS IKEA Puedes: Controlar el brillo Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas No puedes: Actualizar el firmware Controlar el comportamiento de apagado Integrar la bombilla con otros dispositivos del ecosistema (como Philips Hue Play) Puedes: Controlar el brillo Controlar los tonos de blanco Apagar y encender Usar las bombillas en las rutinas No puedes: Actualizar el firmware –

Por ejemplo, podemos poner bombillas Philips Hue en las zonas en las que nos interese tener ambiente y sincronización entre dispositivos, como el salón, el dormitorio o la sala en la que juguemos, y ampliar a la cocina, el baño, la entrada o demás estancias, digamos, secundarias con bombillas de Lidl o IKEA, que son más baratas y funcionan dentro del ecosistema Philips Hue. Eso sí, importante: si conectamos una bombilla de IKEA al puente de Philips, por ejemplo, no podremos actualizar su firmware.

Mejores bombillas inteligentes de 2021: las candidatas

Philips Hue E27 Zigbee Lo mejor Su ecosistema conectado. Lo peor Su precio. Precio 59,99 euros

Philips Hue E27 Zigbee + Bluetooth Lo mejor No necesita el puente de Philips. Lo peor Es muy cara. Precio 59,99 euros

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Lo mejor Excelente relación calidad/precio. Lo peor Problemas de color y brillo con los asistentes de voz. Precio 19,99 euros

IKEA Trådfri Lo mejor Un precio excelente y buena conectividad. Lo peor Pocas opciones de personalización. Precio 15 euros

Lidl Smart Home Lo mejor Buen precio y buenas prestaciones. Lo peor Solo es compatible con Google Assistant. Precio 7,99 euros

LIFX A60 Lo mejor El mejor brillo y los mejores colores. Lo peor Es muy, pero que muy cara. Precio 64,99 euros

TP-Link Tapo Lo mejor Buena relación calidad / precio. Lo peor No es compatible con Homekit. Precio 19,99 euros

