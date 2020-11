Las mejores ofertas en móviles, informática y tecnología del Black Friday 2020

All in One HP 22-df0035ns por 381 euros en El Corte Inglés, baja desde los 449 euros. Un all in one al estilo del iMac con pantalla de 21,5 pulgadas Full HD, un sencillo Intel Celeron J4025, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB y Windows de serie. Interesante si lo quieres para uso muy básico