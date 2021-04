Las mejores series de 2021 hasta ahora y las más esperadas que están por venir

La televisión fantástica de este año va a estar marcada, sin duda, por el desembarco de una avalancha de series de Marvel en Disney+ que compensará la relativa escasez de películas de la compañía. Pero no solo de Marvel vive el fan: ‘The Witcher’, ‘Foundation’ y muchas otras nos van a acompañar en estos meses en los que aún se prevén largos ratos en casa. Revisamos todas las futuras series que nos acompañarán este 2021 y algunas de las que ya lo han hecho, tal y como hicimos con el cine.

El regreso del MCU tras un año de hiato total e imprevisto ha llegado con esta serie exclusiva de Disney+ de arranque especialmente desconcertante, al replicar con humor y múltiples referencias las dinámicas de sitcoms televisivas de distintas épocas. En su segunda mitad, la serie se convirtió en una aventura superheroica algo más convencional, pero perfecta para abrir boca para un año Marvel que promete más en lo televisivo que en lo cinematográfico.

La primera sorpresa del año llega de la mano de HBO, aunque la serie es originariamente inglesa. Russell T Davies, creador de ‘Queer As Folk’ y del reboot de ‘Doctor Who’ se remonta a los ochenta para narrar la vida de un grupo de jóvenes cuyas propias existencias se ven amenazadas por el fantasma del SIDA. Honesta y brutal, desborda genuino dramatismo sin caer en el melodrama, y es una de las grandes opciones en lo que llevamos de año si te interesa acabar la jornada con un nudo en la garganta.

Uno de los mayores éxitos de Netflix en lo que llevamos de año, debido sobre todo al carisma de Omar Sy como un admirador del mítico ladrón folletinesco de guante blanco. Intrigas sencillas, directas, con el mejor sabor a películas de atracos tradicionales, esas en las que hay que hay que dejar el sarcasmo a un lado y poner de nuestra parte para dejarse engañar. Perfecta para estos tiempos tan cínicos.

Aunque esta tercera temporada cierra un arco argumental que se remonta nada menos que a ‘Karate Kid II’, esta estupenda serie que Netflix produce desde esta tanda de episodios no se queda atascada en la nostalgia. De hecho, el pasado y sus consecuencias es un tema vector, pero ‘Cobra Kai’ ha encontrado una identidad peculiar jugando con otros elementos y aportando emociones propias que no vienen de prestado. De momento, la cosa queda abierta de cara a una cuarta temporada que se promete más brutal y exagerada que todas las anteriores.

La serie de M. Night Shyamalan es una de las más perversas y oscuras que está ofreciendo la televisión en la actualidad. Su exclusividad para Apple TV+ está haciendo que no se hable demasiado de ella, pero sus reflexiones sobe la maternidad y la familia son tan siniestras que el propio director no ha llegado a igualarlas ni siquiera en sus películas. Sectas, bebes falsos, brujería, histeria familiar, una atmósfera pegajosa e irrespirable… un auténtico cuadro clínico para la pesadilla más sádica del streaming actual.

Una pequeña sorpresa, claramente derivativa del éxito de ‘Rick y Morty’, y que aunque no llega a sus niveles de autorreferencialidad y complejidad argumental, sí que plantea una clara apuesta de Disney+ en Europa por la animación adulta. Justin Roiland («el otro» creador de ‘Rick y Morty’) y Mike McMahan (guionista desde sus inicios) no disimulan la deuda y estética argumental de esta sitcom de alienígenas con la serie de la que parten, pero el resultado es divertidísimo, ingenioso y lo más importante: abre una nueva vía de distribución para la animación adulta de calidad.

Un ambicioso proyecto para BBC de Steve McQueen, oscarizado director de ’12 años de esclavitud’, que en España se puede ver a través de Movistar+. Se trata de cinco largometrajes no conectados de forma estricta entre sí, pero que dibujan un fresco de la cuestión racial en Reino Unido a través de las conflictivas décadas de los sesenta, ochenta y noventa. Un impresionante trabajo basado en historias reales, que cuenta con actores como John Boyega y que retrata ambientes tan poco vistos en la ficción como la escena reggae de los ochenta.

Una de las adaptaciones más impresionantes que se han visto recientemente de Stephen King, y no precisamente de las más fáciles de llevar a cabo. La ingente novela-río que describe cómo la población mundial es diezmada por un supervirus (glups) tiene reparto de estrellas y una narrativa sosegada aprovechando el espacio narrativo que otorga el formato seriado. Dura y con una altísima factura técnica, es una de las grandes versiones catódicas del Rey, pero como siempre, no es la última que veremos este año. Nunca es la última.

No es tan graciosa como un trekkie diciendo que no se puede hacer comedia con ‘Star Trek’, pero casi. Esta estupenda sitcom animada ambientada en las cubiertas bajas de una nave de la serie creada por Gene Roddenberry demuestra un conocimiento del universo en el que se desarrolla hasta un punto en que resulta superior a series canónicas como ‘Picard’. Mike McMahan, su creador, procede de ‘Rick y Morty’, y aquí desarrolla una ciencia-ficción menos agresiva pero con la misma chicha.

Después del relativo cambio de dirección y tono que ha supuesto ‘Wandavision’ (al menos en sus compases iniciales), llega casi a renglón seguido a Disney+ una serie que sí transmite vibraciones más de MCU tradicional. Se percibe cierta dinámica humorística entre estos dos Vengadores, y también el regreso de un villano clásico del Capitán América que ya conocimos en las primeras fases de las películas. Continuidad casi total para otro éxito garantizado de Marvel.

A partir de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’, no hay pistas acerca de qué enfoque tendrán las nuevas series de Marvel, pero cabe la esperanza de que Tom Hiddleston retome su personaje de Loki acercándose más a ‘Thor: Ragnarok’ que a los enfoques más serios del MCU. Está claro que el personaje de Loki da para un producto que juegue al desconcierto (al estilo de los primeros episodios de ‘Wandavision’) y al humor, y si hay una serie de Marvel que puede sorprender y deshacerse de corsés, es esta.

Una estupenda idea que, casi más que cualquier proyecto convencional del MCU, puede dar una buena idea de la riqueza de posibilidades del Universo Marvel tradicional. La idea clásica de los cómics de «¿Y si…?» para contar historias alternativas recibirá en esta serie de animación una versión remozada, con los actores de las películas y series retomando sus papeles, y con historias que no se ven constreñidas por las necesidades de la continuidad. Si se hace bien, una serie que puede volar muy libre.

Posiblemente, junto a ‘Falcon y el Soldado de Invierno’, la serie de Marvel y Disney+ para este año que más directamente va a continuar con las películas que ya conocemos. Ésta, concretamente, sitúa su acción después de los eventos de ‘Endgame’, y servirá para ahondar en un personaje que ya conocemos, Kate Bishop, la nueva Ojo de Halcón. Volverá Jeremy Renner como Clint Barton, pero la atención se centrará en la heredera del arco, interpretada por Hailee Steinfeld. Se basará en los extraordinarios comics de Matt Fraction, David Aja y Javier Pulido, y también tendrá un papel relevante Florence Pugh, la nueva Viuda Negra, que habrá debutado en la película de esta última.

Uno de los personajes más queridos de todas las creaciones Marvel recientes en papel, y una elección obvia para una serie en Disney+: encaja con las nuevas políticas de diversidad de la compañía (racial y sexual) y el protagonismo adolescente es muy atractivo. Además, esta joven con poder para cambiar el tamaño y elasticidad de su cuerpo, remotamente emparentada con la Capitana Marvel, entronca claramente con la tradición, ya desde los tiempos de Spider-Man, del héroe superado por su poderes. Protagoniza Iman Vellan.

De momento la información llega con cuentagotas (hace unos días se desveló parte del reparto de esta segunda temporada), pero poco se sabe de la esperadísima nueva temporada de las peripecias de Geralt De Rivia, al que volverá a dar vida Henry Cavill. Esta segunda parte posiblemente se centre en los esfuerzos del brujo para llevar a la Princesa Cirilla a Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce, mientras misteriosos poderes despiertan en el interior de ésta. Más combates, violencia, épica y monedas para el brujo en uno de los platos fuertes indiscutibles de Netflix para este año.

«Stories», sí, porque por un lado, la serie madre de Ryan Murphy estrenará su décima temporada (con una temática que podría estar relacionada con sirenas). Pero más nos intriga y atrae esta versión con capítulos autoconclusivos, a la vieja usanza de las antologías clásicas de televisión fantástica. Sabemos que aquí llegará a Disney+ a través de Star, que estarán implicada parte del reparto de la serie principal, y que el atareadísimo Ryan Murphy, como siempre, ejercerá de showrunner.

El primer spin-off de ‘The Mandalorian’ llegará a finales de año, y se centra en el que es, quizás, el personaje más querido por los fans de Star Wars: el cazarrecompensas Bobba Fett, otro mandaloriano cuya primera encarnación en imagen real data de ‘El imperio contraataca’. Como en ‘The Mandalorian’, le dará vida su actor original, Temuera Morrison, al que acompañará otra cazarrecompensas nacida en la serie de Baby Yoda, Fennec Shand (Ming-Na Wen)

Aún no hay imágenes de ningún tipo de esta serie que adapta el mítico anime de 1998 de Hajime Yatate. Dirige Alex Garcia Lopez, y como en la serie original, sigue a un puñado de cazadores de recompensas a bordo de la nave Bebop. En el reparto están John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell y Elena Satine, y esperamos que retengan la estupenda mezcla de ciencia-ficción, western y jazz futurista del anime de culto original.

There. A whole set of tweets written just before bed and set to go out when I’m fast asleep. I’m vaguely worried that I’ve mistimed them, but too late now. Here are the first seven members of the #Sandman cast to be announced officially. Seven down, hundreds to go. pic.twitter.com/DksGLyMkBf

— Neil Gaiman (@neilhimself) January 28, 2021