Las plataformas descentralizadas necesitan que alguien las vuelva populares. Telegram quiere ser el elegido

Internet es demasiado grande como para que la responsabilidad caiga en unas pocas manos. La idea de plataformas descentralizadas lleva tiempo debatiéndose, pero todavía no hay ninguna gran empresa u organización que haya logrado popularizarlas. Pero parece que algo está cambiando. Si desde hace unas semanas Mastodon está creciendo junto a la polémica con Twitter, ahora es otra popular compañía la que quiere intentar liderar en este campo. No es otra que Telegram.

El CEO de Telegram defiende la web descentralizada. En un comunicado a través de su canal de Telegram, Pavel Durov, el CEO de la aplicación de mensajería, ha anunciado que están empezando a construir su propio exchange descentralizado. Una plataforma donde los usuarios puedan guardar sus cadenas blockchain, pero sin ser monederos de custodia. Es decir, Telegram no será el responsable de gestionar los criptoactivos, sean criptomonedas, NFTs, mensajes, archivos o lo que sea que esté asociado.

Primero fue TON, luego Fragment, ahora una plataforma completa. Telegram cada vez da pasos más grandes en su afán por una plataforma descentralizada completa. En 2018 lanzaron TON, su ICO sobre blockchain. Recientemente han lanzado Fragment, un marketplace que funciona sobre TON y permite vender nombres de usuario.

Durov explica que lo han creado en 5 semanas y solo 5 personas, incluido él mismo. Ahora anuncian la intención de crear una plataforma más completa, no solo de nombres de usuario sino para intercambiar múltiples activos digitales. Y suficiente rápida para alojar aplicaciones populares, «no como Ethereum que sigue desactualizada y es muy costosa, incluso tras varias actualizaciones», apunta Durov.

Telegram’s next step is to build a set of decentralized tools, including non-custodial wallets and decentralized exchanges for millions of people to securely trade and store cryptocurrencies. This way we can fix the wrongs caused by the current excessive centralization.

— Pavel Durov (@durov) November 30, 2022