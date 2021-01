Las skills de Alexa preferidas del equipo de Xataka

Entre las rebajas de noviembre y las de enero, los altavoces inteligentes de Amazon van a ser uno de los regalos estrella. Y una de sus principales características son las skills de Alexa, que son una especie de aplicaciones que le añaden funciones de voz al asistente para que te de todavía más información.

Y hoy te traemos las skills favoritas de los editores de Xataka y otros medios de Webedia. Entre el fin de año y que no todos usan las skills, nos ha quedado una lista un poco más corta de lo acostumbrado. Sin embargo, vas a encontrarte con algunas ideas muy interesantes para poder empezar a exprimir al máximo tu Amazon Echo.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, estas son nuestras propuestas pero estamos deseando saber las tuyas. Por eso, te invitamos a que nos digas cuáles son tus skills favoritas en la sección de comentarios, y que así el resto de lectores puedan beneficiarse de los conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

Editor de Espinof

«La verdad es que al altavoz no le doy todo el uso que pensé que iba a darle en el momento de hacerme con él. Pero a pesar de que lo tengo algo infrautilizado sí que me gusta desayunar escuchando las noticias del día. Para ello, después de probar con los skills de varios medios y agencias, mi preferido es ponerme el Telediario en cuatro minutos , idóneo para ponerme al día en ese ratito justo antes de ponerme a organizar la jornada y sumergirme en el teclado.»

Coordinadora de Xataka Móvil y Xataka Android

Coordinador de Genbeta

En casa también somos muy de la integración de Akinator en el Echo. Durante el confinamiento, mi novia, cuando acababa de trabajar, tenía como reto pensar en personajes que Akinator no pudiera averiguar. Años después nos sigue sorprendiendo cómo “nos lee la mente”, y a los niños les encanta pasar el tiempo con ello. Tras muchos intentos, conseguimos ganar a Akinator pensando en Leticia Sabater, personaje que no fue capaz de averiguar.»

Editora de Xataka

«Aunque intento ir al gimnasio a diario, hay días en los que sencillamente me resulta imposible: puede ser por una jornada maratoniana, mal tiempo…incluso por pereza, lo reconozco. En ese caso siempre tengo a mano Entrenamiento de 7 minutos , y es que por muy vaga que seas, ¿quién no sufre ese cortísimo periodo de tiempo para por lo menos mantenerte?

Editor de VidaExtra

Precisamente, debido a esto último siempre recomiendo la skill Bambú la cual ofrece contenido de meditación y mindfulness en castellano y se adapta al tiempo que tenemos. Y como este año además estoy en modo ‘Mens sana in corpore sano’ también he aprovechado para instalar dos skills de cocina: la de nuestros compis de Directo al Paladar y Cookpad . Confieso que muy rara vez uso la Skill de Spotify, ya que prefiero descubrir nuevas listas de reproducción. Aunque también hay skills que uso para temas muy específicos, como Duración videojuegos , Frase del Día y Telediario en cuatro minutos , Con eso por delante, y si tuviese que aconsejar solo una, lo tengo claro: Busca mi móvil . ¡La de sustos y sobresaltos que me ha ahorrado!

Editora de Genbeta

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

La segunda skill que utilizo es la que me permite controlar a distancia mi aspirador. El Roborock S4 que deambula por mi casa permite encenderse desde cualquier parte del mundo con la skill de Alexa, también se puede pausar la limpieza y hacer que el aspirador regrese a su base. No es mucho, pero suele ser más rápido que abrir la aplicación y arrancar un nuevo ciclo. Y tampoco hay que levantarse a encender el aspirador, es un triunfo para los perezosos. «

Editor de Xataka

Editor de Xataka SmartHome y Xataka Windows

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

«No soy demasiado de usar las skills del Echo, ya que al controlarlo todo por voz no tengo más que decir la acción que quiero hacer, no soy tan fan de las automatizaciones. No obstante, con estos días navideños he encontrado algunas skills interesantes.

La primera de ella es Entrenamiento de siete minutos, una skill que consta de 13 ejercicios de 30 segundos, con descansos de 10 segundos. Es una buena forma de ponernos en movimiento en casa, sin tener que estar pendiente del móvil, vídeos de YouTube y más.

La otra es Rueda de letras. Básicamente, es el juego del pasapalabra, por lo que es divertidísimo. Tiene modo multijugador de hasta 6 personas, ideal para esta nochevieja.»