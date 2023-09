Las Vegas acaba de estrenar su colosal Sphere. Y la pantalla LED gigante del exterior es solo un anticipo de su interior

«Qué apartamento tan lujoso». La frase es de Bono, el carismático cantante de la banda de rock U2, y aunque a priori pueda parecer un comentario insulso, sin la menor miga, forma ya parte de la rutilante crónica de Las Vegas. El motivo es muy sencillo: a lo que Bono se refería, ante miles de espectadores, era ni más ni menos que a MSG Sphere, la nueva mega atracción de la Ciudad del Pecado, una colosal esfera de 112 metros de alto y 157 de ancho cubierta de pantallas LED y que aspira a convertirse en un lugar único para celebrar conciertos y citas deportivas.

Ayer U2 se encargó de poner música a su puesta de largo.

¿Qué ha pasado? Que MSG Sphere ha demostrado de que es tan fascinante como parecía. A principios de julio, coincidiendo con la celebración del 4 de julio, sus responsables había dejado ya una primera demostración, un guiño que daba una idea del espectáculo que era capaz de generar con su cubierta, un «lienzo de 360º», en sus propias palabras, compuesto por 1,2 millones de discos LED, cada uno con 48 diodos LED individuales capaces de un impresionante despliegue de color. Juntos componen una superficie exterior de 53.900 m2 programable.

Aquello fue sin embargo un anticipo, una forma de abrir el apetito. Para su auténtica puesta de largo habría que esperar unos cuantos meses más, hasta ayer, 29 de septiembre, cuando el MSG Sphere cobró vida a lo grande con un concierto de U2. El propio Bono se encargaba hace ya meses de caldear las expectativas: «La mayoría de recintos musicales son deportivos. Se construyen para el deporte. Este edificio se construyó para experiencias inmersivas en cine y espectáculo».

¿Y cuál ha sido el resultado? Llega con echar un vistazo a las grabaciones e imágenes que han trascendido de la velada para hacerse una idea. Las compartidas a través de la plataforma X por @SphereVegas y la propia cuenta de @U2 muestra un despliegue de diseños, colores y vídeos fascinantes de las que se han hecho eco también de los medios internacionales que han publicado críticas del concierto.

The Telegraph habla de un concierto que «cambiará el entretenimiento en vivo para siempre» y desliza: el espectáculo fue «tan absolutamente extraordinario que casi abrumó a la banda». The Guardian se hace eco un despliegue «absolutamente asombroso», The Iris Times recoge las impresiones de algunos fans de la banda de rock que aseguran que «nunca habían experimentado algo así» y The Hollywood Reporter va incluso más allá al describir «una deslumbrante odisea visual».

Pero… ¿Tan colosal es? Tenemos las imágenes, los vídeos y desde luego los datos de la ficha técnica de MSG Sphere, que la sitúan como un auténtico alarde de arquitectura e ingeniería: la estructura esférica más grande del mundo dotada de la mayor pantalla LED. Veamos. La estructura mide 112 metros de alto por 157 de diámetro y tiene asientos para miles de espectadores, lo que ayer le permitió acoger a alrededor de 18.000 seguidores de la banda de rock irlandesa.

Su cara exterior, bautizada como Exosfera, incorpora alrededor de 1,2 millones de discos LED con diodos capaces de mostrar una combinación asombrosa de colores y dando forma a un exterior programable de casi 54.000 m2. El interior dispone también de un amplio despliegue: una pantalla de alta resolución de 15.000 m2 que, como demostró el concierto de U2, es capaz de ofrece efectos asombrosos.

Imagen de portada: Sphere

