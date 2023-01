Las ventas de PCs caen en picado: solo un fabricante está logrando salvar los muebles

Todo era felicidad en verano de 2021. Las ventas de PCs estaban disparadas y el mercado del PC, ese al que muchos daban por muerto, resurgía con fuerza de sus cenizas. La pandemia y su impacto en el teletrabajo provocaron un auge espectacular de esas ventas, pero se preveía que el mercado cayera una vez la COVID-19 quedase (bastante) atrás. Las previsiones se han cumplido, y de qué manera.

Descalabro. Canalys, IDC y Gartner han publicado sus datos de ventas de PCs para el cuarto trimestre de 2022, y todas ellas coinciden: tras el auge de ventas de 2021, el año pasado se produjo una caída muy pronunciada de las ventas. Una que fue aún más pronunciada en ese cuarto trimestre frente al mismo periodo de 2021: un 28% menos según IDC, un 28,5% según Gartner y un 29% según Canalys. En los datos se incluyen PCs de sobremesa y portátiles basados en Windows, macOS y ChromeOS.

Un final de año terrible. Esos datos hacen que el balance global de 2022 para los fabricantes haya sido muy malo. Las ventas habían aguantado durante los primeros meses, pero la caída ha ido siendo cada vez mayor y la caída de ventas entre el año 2022 y 2021 ha sido de aproximadamente un 16%.

O quizás no tanto. Algunos analistas como Ryan Reith, de IDC, apuntaban a que esos datos parecen especialmente malos porque veníamos de un 2021 espectacular, y eso hay que tenerlo en cuenta porque como según sus palabras, cualquier comparación con aquel año iba a estar «distorsionada».

Apple, la única que aguanta el chaparrón. Casi todos los fabricantes rondan unas pérdidas del 30%, pero hay uno que logra salvar relativamente los muebles. Apple cayó tan solo un 2,1%, un resultado que casi se podría considerar como bueno teniendo en cuenta las caídas de Lenovo, HP, Dell y ASUS.

Ni Black Friday ni navidades. La caída es aún más preocupante si tenemos en cuenta que los datos incluyen las ventas de épocas tradicionalmente fuertes como el Black Friday y las navidades. Las rebajas que muchos aplicaron esos días no parecen haber servido de mucho, y según Gartner esta es la mayor caída que han visto en un trimestre desde que empezaron a registrar este tipo de datos a mediados de los años 90.

En 2023 no cambiará la cosa, lo hará en 2024. Estas consultoras no obstante parecen creer que la situación se estabilizará en 2023 con una ligera subida a finales de ese año o quizás a principios de 2024, cuando según ellos habrá cierta recuperación de este mercado. La situación en China no ayuda.

Pero los precios no ayudan. Es cierto que las ofertas están ahí sobre todo en equipos con componentes de la pasada generación, pero la inflación (y el hambre de beneficios de los fabricantes) ha hecho que los precios hagan que comprar un nuevo PC o portátil de última generación salga demasiado caro.

Imagen: Joshua Woroniecki