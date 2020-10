Las zapatillas que llevan los líderes de las grandes compañías tecnológicas

No es que solamos encontrarlos en la portada de Trendencias como ejemplos de estilo, pero el outfit de los CEOs de las tecnológicas más importantes despierta miradas. En un mundo en el que abundan los vaqueros y camisetas básicas y prendas como el jersey negro de Steve Jobs se convierten en iconos, la atención se desvía a los pies. Y es que es allí donde los peces gordos de Silicon Valley dejan a un lado la sobriedad hegemónica para dejar volar su atrevimiento. ¿Qué zapatillas llevan los líderes de las grandes firmas tecnológicas?

Elon Musk de SpaceX, Tesla, Boring Company, etc…

Las zapas están de moda. Tanto es así que las míticas Nike Air Jordan 1 fueron una de las estrellas de la puesta de largo del Tesla Model Y del pasado mes de marzo, donde Elon Musk hacía su aparición con ellas puestas, como podéis ver en los primeros minutos de la presentación:

Pero no eran las míticas Nike Air Jordan 1 «de toda la vida», sino que habían sido customizadas especialmente por la empresa DM Custom Sneakers para el excéntrico cofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company con motivo de su cumpleaños.

Así, estas Tesla Nike Air Jordan 1 llevan los colores corporativos de Tesla, su logo y el swoosh de Nike de piel en rojo, auténtica piel de serpiente y pelo de pony (¿soy la única a la que le ha venido a la cabeza la canción de Montgomery Burns y sus mocasines saltarines con la piel de dos mastines?). Discretísimas.

No son las únicas Nike del sudafricano, que apareció con las Lunar Flyknit HTM NRG en el festival de cine de Sundance en 2015

Tim Cook de Apple

Sin llegar a la apuesta por la simplicidad de elegir siempre el mismo atuendo de su predecesor, Tim Cook suele apostar por ropa monocolor sencilla y sobria. Para sus pies, la marca de zapatillas elegida es también Nike. No obstante, el CEO de Apple tiene una historia profesional con la marca deportiva: forma parte de la mesa ejecutiva de la compañía.

En Keynote diferentes le hemos visto con varios modelos de la marca, como en la foto que hay sobre estas líneas, perteneciente a la presentación de los iPhone 11.

Apuesta por la ligereza y comodidad de las Nike Roshe Run (ahora disponibles en versión Roshe G 79,99 euros) completamente en negro a juego con su outfit, pero no es el único modelo. En otra keynote apareció con las Nike Roshe Two Flyknit en azul marino en azul marino (ya descatalogadas, aunque disponibles en colores y talla sueltas 138,85 euros)

Tim Cook 形象保持Just Do It Nike Roshe Two Flyknit 大抵不少人覺得Tim Cook的隨意外形,源於已故蘋果創辦人Steve… Publicado por Fidelity International 富達國際 en Martes, 4 de julio de 2017

Mark Zuckerberg de Facebook

Para muchos, la imagen que guardamos en la mente del fundador y creador de Facebook está asociada a unos vaqueros y una camiseta básica en color gris, un outfit que complementa con la clásica sudadera con capucha en los meses fríos.

¿Y en los pies? Pues también abunda el gris y los modelos de Nike, es el caso de sus sempiternas zapatillas de running Flyknit Lunar 3 (114 euros) en color grey wolf (que ya no están a la venta en esa combinación de colores). Las ha portado en numerosas ocasiones como se puede comprobar en su perfil de Facebook, pero aún así, su identificación sigue siendo tema de discusión recurrente en Reddit.

Satya Nadella de Microsoft

El director ejecutivo de Microsoft suele dejarse ver con un estilo equilibrado entre lo formal y lo cómodo. Así que más que apostar por zapas puramente deportivas, lo hemos visto en eventos como el Microsoft Built de 2017 con unas sneakers premium de la marca francesa Lanvin. Esta elección no pasó desapercibida para los usuarios de Reddit, que preguntaron por el modelo en cuestión. Se trata de las Lanvin Suede & Patent (360 euros) en un sobrio color negro

Lanvin Suede & Patent

Jack Dorsey de Twitter

Al CEO de Twitter le gusta la moda y se nota. Y bueno, también le gusta experimentar… y también se nota. A lo largo de estos más de 10 años de vida de la red social de @jack, Dorsey ha ido documentando sus outfits en su perfil personal, lo que nos permite seguirle la pista en forma de documentos gráficos de lo más variopintos.

A principios de la década, Jack Dorsey apostaba por la sencillez de las alpargatas Toms (32 euros) en un discreto color negro. Son cómodas, pero tanto como para correr…

Las tiene Dorsey, las tengo yo y probablemente en algún momento de tu vida hayas poseído unas míticas Converse Chuck Taylor All Star (desde 41 euros). Además en blanco, uno de los colores más de moda de los últimos tiempos.

Delivering cool goods from local sellers to SF residents! Get yours: http://t.co/1FxlVVDCBl pic.twitter.com/hocOVzOYXU — jack (@jack) December 20, 2013

Hace un lustro el CEO de Twitter sucumbía a una de las marcas más populares entre el resto de líderes tech y dejaba constancia de ello en su perfil: unas coloridas Nike, a juego con su humor.

Mood (nope don’t know what it means): pic.twitter.com/hhbnNFJkaC — jack (@jack) April 2, 2015

Pero si hay una marca y un modelo al que Jack Dorsey es fiel, esas son las Island Dunks (1188 dólares) del diseñador Rick Owens, que tiene en varios colores y formatos. Cuando se las pone, llama la atención:

New Twitter CEO @jack does not have old Twitter CEO @dickc‘s biceps. But those shoes. pic.twitter.com/LEFAvGH9vQ — Peter Kafka (@pkafka) October 8, 2015

Daniel Ek de Spotify

Amazing to meet you @eldsjal youre changing the game and you inspire me! Thanks for @Spotify my 2nd fav company pic.twitter.com/vgAmDO1HJ0 — Jennifer Hyman (@Jenn_RTR) July 16, 2014

El CEO de Spotify es una amante de las zapas, no hay más que googlear su nombre y descubrir que la mayoría de fotos de cuerpo entero elige zapatillas para sus outfits.

Nike Air Force 1

En su armario no faltan modelos icónicos de Nike como las Air Force 1 (99,99 euros) y Adidas como las Superstar (desde 64 euros) que podemos ver sobre estas líneas y en los primeros minutos del vídeo que hay justo debajo. En los tres casos en blanco: las Nike completamente y en la firma alemana con sus distintivas tres rayas en dorado y negro respectivamente.

Evan Spiegel de Snapchat

Otro CEO abonado a las sneakers blancas es el de Snapchat y sus minimalistas Common Projects Original Achilles Leather (360 euros), un modelo fijo en su armario desde el instituto, como él mismo declaró allá por 2015 para la revista GQ. Y parece ser así, ya que aparece con ellas puestas en fotografías bastante distanciadas en el tiempo, como cuando anunció la llegada de anuncios a su red social o en esta entrevista en exclusiva para el diario Times de abril de este año..

Common Projects Original Achilles Leather

Joe Gebbia de Airbnb

Aunque los tres fundadores son usuarios habituales de zapatillas, algunos son más discretos que otros. En el Airbnb Open de 2016, Joe Gebbia aparecía con las llamativas Reebok Pump Omni Lite en gris y naranja, completamente agotadas (60 euros).

Reebok Pump Omni Lite

Sergey Brin de Google

Si antes nos cuestionábamos el uso de alpargatas Toms para correr, pues bien, uno de los fundadores de Google apuesta por las originales Vibram FiveFingers (64 euros), unas zapatillas puramente deportivas para quienes gustan del barefoot, o lo que es lo mismo, estar descalzos pero sin el riesgo de dañar nuestros pies. Hay diferentes modelos en función de la disciplina deportiva que practiques.

