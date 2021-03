Lenovo lanza una exclusiva silla gamer con su katana (decorativa) incorporada

Ya no solo importan la CPU y GPU de tu equipo gaming: todos los periféricos y accesorios que rodean a esa experiencia la completan, y eso es también cierto para las sillas de gaming, que se han convertido en un jugoso mercado en el que incluso fabricantes tradicionales han entrado a experimentar.

Es el caso de Lenovo, que acaba de lanzar una silla gamer con un diseño de colores algo chillones pero que sobre todo es diferencial (y muy exclusiva) por un elemento muy especial: incluye una katana metida en su funda colocada junto al reposabrazos de nuestro brazo izquierdo.

Una katana un poco Excalibur

Esta silla gamer cuenta con una réplica de la espada Nichirin, famosa por su aparición en el manga/anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» que es uno de los clásicos ya de este género y que ha inspirado este curioso lanzamiento de Lenovo.

El patrón que sigue la silla, que tiene su parte baja y sus «alas» de color granate y cuyo respaldo tiene un patrón con unos cubos en colores amarillos, ocres y verdes, es también un homenaje a la vestimenta del personake Giyu Tomioka, uno de los protagonistas de esta serie.

La peculiar silla forma parte de un lanzamiento promocional de Lenovo en Japón, y se trata de un modelo exclusivo del que solo hay cinco unidades. Es por tanto casi imposible conseguirla y pronto se convertirá en un objeto de coleccionista, pero hay un detalle curioso más.

Resulta que no se puede sacar la katana de su funda —un poco a lo Excalibur— porque en realidad en Lenovo han preferido evitar problemas. No hay una katana real dentro de esa funda, una idea probablemente acertada teniendo en cuenta cómo nos las gastamos los gamers cuando algún juego nos provoca esos pequeños ratos de furia total al no superar alguna fase o a algún enemigo en particular.

Las sillas gamer se han convertido desde luego en un reclamo para muchos jugones, y aunque la propuesta de Lenovo es original, queda probablemente ensombrecida por propuestas alocadas como la Project Brooklyn de Razer o la impresionante Predator Thronos.

Vía | Kotaku