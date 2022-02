Ley Europea de Chips: un gran plan de 43.000 millones de euros para acabar con la dependencia de Asia y EEUU

Europa ya tiene su ley de semiconductores. La ‘Chips Act’ es la directiva europea que quiere posicionar a Europa como potencia en la producción de semiconductores. Un objetivo que hoy en día queda lejos frente al amplio dominio asiático (80% del mercado) y parcialmente estadounidense.

El plan anunciado tiene como meta alcanzar para 2030 el 20% de la producción mundial de chips, doblando el nivel actual del 10%. Una medida que no será tan sencilla si tenemos en cuenta que el resto de países también está decidida a ampliar la producción de unos componentes cada vez más relevantes en la industria.

La Directiva de Chips europea pretende movilizar hasta 43.000 millones de euros entre inversión pública y privada. Entre ellos se cuentan 11.000 millones de euros en ayudas directas, que saldrán de los fondos de la Unión Europea, los Estados miembros y países asociados. Este montante irá para «fortalecer la investigación, garantizar el despliegue de herramientas avanzadas de semiconductores, creación de prototipos y capacitar al personal», entre otras intenciones relacionadas con el ecosistema de semiconductores.

The #EUChipsAct is a plan to make Europe a leader in the chips market.

We have a very clear target: by 2030, 20% of the world’s microchips should be produced in Europe. https://t.co/hmYxyv5odd

