‘Leyendas Pokémon: Arceus’, el juego de mundo abierto de ‘Pokémon’, ya tiene gameplay oficial y confirma fecha de lanzamiento

Uno de los títulos más esperados de la franquicia Pokémon es, sin lugar a dudas, ‘Leyendas Pokémon: Arceus‘. Se trata de un título de mundo abierto similar a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild‘ del que, finalmente, se ha mostrado gameplay real.

A continuación comentaremos todas las novedades que se han visto el evento de hoy, no sin antes destacar que Pokémon ha confirmado que ‘Leyendas Pokémon: Arceus’ ya tiene fecha de lanzamiento oficial: 28 de enero de 2022. Tocará esperar un poquito, pero al menos ya tenemos una fecha concreta.

Sigilo, combates, monturas y todo lo que se podría esperar

‘Leyendas Pokémon: Arceus’ es, como decíamos, un juego de mundo abierto. Eso significa que podremos mover a nuestro personaje a placer a través de un enorme mundo poblado de Pokémon que, en esta ocasión, no se encuentran ocultos en la hierba, sino desperdigados por las llanuras, montañas y mares de la región de Hisui.

El objetivo, por supuesto, es hacerse con todos. Para ello tendremos que usar las conocidas Pokéball, que ahora tendremos que apuntar nosotros manualmente a la criatura. De la misma forma, podremos entablar combate con ella y usar a los Pokémon que hayamos capturado para derrotarlos.

La mecánica del combate es similar a la de los juegos convencionales, es decir, por turnos. Primero ataca un Pokémon, luego ataca otro. Como no podría ser de otra forma, habrá que tener en cuenta los tipos (fuego, agua, planta…) para conseguir la victoria.

No solo eso, sino que los Pokémon salvajes también pueden ponerse en nuestra contra y atacarnos. Nuestro protagonista tiene vida y si los Pokémon nos dan más golpes de la cuenta nos derrotarán. Ahí entra en juego el sigilo, que nos ayudará a movernos a su alrededor si hacer ruido o a pillarlos por la espalda.

Durante la presentación, Nintendo nos ha enseñado al personaje acercándose despacio a través de la hierba alta a los Pokémon más agresivos. Porque no todos los Pokémon se comportan igual. Los más mansos, como Bidoff, se dejarán acariciar y podremos acercanos sin problema. Los tipo pájaro, como Starly, saldrán volando si nos acercamos a ellos corriendo y los agresivos, como Ursaring o Gyarados, nos atacarán.

Por último, y aunque no por ello menos importante, ‘Leyendas Pokémon: Arceus’ nos permitirá recorrer su mundo en monturas. La compañía ha mostrado cómo nuestro protagonista podrá ir por cielo o tierra montado en uno de los Pokémon, algo interesante para evitar que los desplazamientos se hagan más largos de la cuenta.

El juego, como indicábamos anteriormente, estará disponible en Nintendo Switch el próximo 28 de junio. Su precio es de 59,99 euros y ya se puede reservar en la web de Nintendo.