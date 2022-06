LG Gram 16Z90Q (2022), primeras impresiones: su autonomía ‘termonuclear’ basta para liquidar a muchos competidores

El ultraligero insignia de LG para este año ya está aquí. De hecho, en realidad no se trata de un solo equipo; acaban de aterrizar en las tiendas nada menos que seis versiones diferentes de este estilizado ordenador portátil. Eso sí, todas las revisiones del Gram tienen en común una enorme ligereza y unas cifras de autonomía muy competitivas.

No obstante, esto no es lo único que comparten. También tienen en común una construcción muy cuidada, un panel LCD IPS de calidad y unas especificaciones a la última en las que destaca la presencia de un microprocesador Intel Core de 12ª generación con microarquitectura Alder Lake, módulos de memoria LPDDR5 a 5200 MHz y unidades SSD con interfaz PCIe 4.0. Hemos probado uno de estos equipos, el Gram 16Z90Q con pantalla de 16 pulgadas, y os aseguramos que tiene lo que hace falta para no dejar a nadie indiferente.

LG Gram 16Z90Q (2022): especificaciones técnicas

características pantalla LCD IPS WQXGA de 16 pulgadas, 16:10, 350 nits, 99% de cobertura del espacio de color DCI-P3 y cobertura antirreflejos resolución 2560 x 1600 puntos procesador Intel Core i7-1260P (3,4 GHz y turbo hasta 4,7 GHz), Smart Cache 18 MB y 20 vatios memoria principal 16 GB LPDDR5 (doble canal 5200 MHz) gráficos Intel Iris Xe almacenamiento SSD de 512 GB con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2 conectividad 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 de tipo A, 2 x USB 4 Gen 3 de tipo C, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x ranura para tarjetas MicroSD 3.0 UHS-I y 1 x Gigabit Ethernet con adaptador RJ-45 (no incluido) conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 sistema operativo Windows 11 Home Edition sonido DAC de audio HD con salida de auriculares (con audio inmersivo 3D incluso sin auriculares) y ecualización DTS: X Ultra batería 4 celdas y 80 Wh Polímeros de litio autonomía Hasta 16,5 horas webcam Full HD con sensor IR y doble micrófono MEMS seguridad Lector de huellas, HDD Security, encriptación TPM, cierre Kensington y modo seguro chasis Aleación de magnesio y nanocarbono dimensiones 354,5 x 242,1 x 16,8 mm peso 1,1 kg precio 1849 euros



Es muy ligero, pero está construido como un auténtico tanque

Antes de que indaguemos en el diseño y el acabado de este ordenador portátil merece la pena que nos detengamos un momento en su pantalla. La de la versión que hemos probado recurre a un panel LCD IPS de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600 puntos) y una capacidad máxima de entrega de brillo de 350 nits. En mi opinión esta resolución encaja bien con el tamaño de este panel, y, además, la calidad de esta matriz IPS es muy alta.

Según LG el panel de este ordenador portátil nos propone una cobertura del 99% del espacio de color DCI-P3, y, aunque aún no he tenido la oportunidad de probarlo con la calma necesaria para formarme una idea certera acerca de su rendimiento, durante esta toma de contacto inicial me di cuenta de que destaca por la riqueza con la que reproduce el color. LG fabrica paneles IPS de buena calidad desde hace muchos años, y es muy razonable aceptar que los que ha elegido para las distintas versiones de su ultraligero insignia estarán a la altura.

Ahí va una de las cualidades más atractivas de este ordenador portátil: pesa solo 1,1 kg. Su ligereza puede invitarnos a intuir que no es un equipo resistente, pero sí lo es. Y lo es debido a que tanto su estructura interna como su recinto están fabricados en aleación de magnesio y carbono, un material que les confiere una gran rigidez y una alta capacidad de absorción de impactos.

Otra de las características que permiten a este ultraligero desmarcarse de muchos de sus competidores es su autonomía, aunque en esta primera toma de contacto no hemos tenido la ocasión de ponerla a prueba. Esta es la razón por la que por el momento tendremos que quedarnos con las 16,5 horas que nos promete LG, aunque los usuarios sabemos que lo más prudente es tomar las cifras que nos proponen las marcas cuando hablan de la autonomía con algunas reservas.

Por otro lado, en su parte más gruesa este ordenador portátil mide 16,8 mm, por lo que no ocupa mucho más que una carpeta. Eso sí, cuando lo tienes en la mano transmite robustez. No da la sensación de ser un equipo frágil, lo que nos invita a utilizarlo sin reservas incluso en exteriores. La rigidez que confiere a la estructura interna y la caja la aleación de magnesio y carbono es claramente perceptible.

En la fotografía de detalle que publicamos encima de estas líneas podemos ver los conectores alojados en el lateral derecho de este portátil: una ranura para tarjetas MicroSD 3.0 UHS-I, dos puertos USB 3.2 de tipo A y el pertinente cierre Kensington. En el otro lateral del equipo residen la salida HDMI, dos puertos USB 4 Gen 3 de tipo C y el jack de 3,5 mm al que podemos conectar nuestros auriculares.

El teclado de este portátil es una delicia. Y su touchpad, también (aunque un poco menos)

Para hacernos una idea precisa acerca de la calidad y el rendimiento de buena parte de los componentes de un portátil suele ser necesario probarlos con cierta calma, pero esto no sucede con el teclado. Habitualmente bastan unos minutos para que nos percatemos de si está o no a la altura, y el de este ultraligero sí lo está.

Como podéis ver en la siguiente fotografía, es de tipo chiclet, y el mecanismo alojado debajo de cada tecla consigue inhibir la oscilación transversal de cada una de ellas con mucha eficacia. El recorrido de cada tecla es corto, pero tienen una superficie generosa, no están excesivamente juntas y su tacto es una delicia.

LG tampoco ha descuidado el touchpad de este equipo. Su superficie es amplia (mide 131,5 x 82,6 mm), implementa control gestual, desplazamiento vertical y horizontal, y responde a nuestros toques con rapidez y precisión. No tengo nada que objetar al touchpad de este ultraligero, aunque me parece oportuno reconocer que durante esta toma de contacto inicial no me sorprendió tanto como lo hizo el teclado con el que convive.

Si pruebas el nuevo monitor portátil de LG, estás perdido (por lo bueno que es)

No tenemos margen para ponerlo en duda: la pantalla externa Gram +view (16MQ70) que nos propone LG es el periférico estrella de este ordenador portátil. Pesa 670 gramos, tiene conectividad USB-C (recibe tanto los datos como la alimentación a través de esta interfaz de conexión), tiene un sensor que le permite actuar sobre la orientación de las imágenes para identificar si la colocamos en vertical u horizontal y mide 360 x 245,5 x 8,3 mm.

Su matriz LCD de tipo IPS tiene 16 pulgadas y resolución WQXGA (2560 x 1600 puntos), por lo que su relación de aspecto es 16:10. Según LG este panel nos propone una cobertura del 99% del espacio de color DCI-P3, y sí, a pesar de no haber podido analizar aún con detenimiento su calidad de imagen, podemos anticiparos que es un buen panel.

En cualquier caso, más allá de sus especificaciones lo que provoca que esta pantalla externa sea tan atractiva es el profundo impacto que tiene en nuestra experiencia. Y también en nuestro rendimiento. Conectándola a un ultraligero Gram podemos extender su escritorio hasta que alcance como máximo unas en absoluto despreciables 33 pulgadas. Esta prestación es muy interesante cuando nos vemos obligados a improvisar nuestro setup de trabajo fuera de nuestro espacio habitual.

En la siguiente fotografía podemos ver cómo queda la pantalla externa cuando la colocamos encima del ultraligero para, de esta forma, transportar los dos dispositivos juntos. El grosor de ambos equipos cuando están colocados de esta forma asciende a unos razonables 25,1 mm, y su peso conjunto es 1,77 kg, por lo que su portabilidad no se ve comprometida. Un apunte más: la funda que podéis ver en la fotografía es la que nos propone LG para proteger la pantalla externa cuando no la estamos utilizando.

Esto es lo que realmente marca la diferencia: el software LG Glance

Hasta ahora nos hemos ceñido a indagar en el hardware de este equipo, pero su software también es muy atractivo. De hecho, la aplicación de inteligencia artificial que Mirametrix ha implementado para LG puede provocar que algunos usuarios elijan un ordenador portátil de la familia Gram.

En el ámbito de la productividad esta herramienta utiliza la webcam para identificar si estamos mirando la pantalla del portátil o la externa, y desplaza automáticamente el puntero a aquella sobre la que queremos actuar. Es una prestación ingeniosa, y funciona sorprendentemente bien.

Este software actúa desenfocando en cada momento aquella pantalla con la que no estamos interactuando

No obstante, esto no es todo. Ni mucho menos. En lo que se refiere a la privacidad este software actúa desenfocando en cada momento aquella pantalla con la que no estamos interactuando, y a la que, por tanto, no estamos mirando.

También nos avisa mostrando un mensaje de alerta si alguna persona se coloca detrás de nosotros y se dedica a cotillear qué estamos haciendo con nuestro portátil. Estas son solo algunas de las prestaciones que nos propone este software, por lo que indagaremos más en ellas cuando analicemos a fondo este ultraligero y podamos probarlas de una forma concienzuda.

Bienvenido, LG Gram: eres un soplo de aire fresco, y no es fácil ser original

Al hardware de este ultraligero no puedo ponerle ninguna pega relevante, aunque, eso sí, me parece una buena idea sugerir a quien decida hacerse con uno de los nuevos Gram de 2022 que no se conforme con los 8 GB de memoria principal que nos entregan algunas versiones como punto de partida; 16 GB tendrán un impacto positivo en nuestro flujo de trabajo.

El hardware de este ordenador portátil me gusta. Y su diseño y su acabado, también. Y mucho

Más allá de este inciso, el hardware de este ordenador portátil me gusta. Y su diseño y su acabado, también. Y mucho. Asimismo me parece muy útil el software de inteligencia artificial que nos entrega LG junto al equipo debido al profundo impacto que puede tener tanto en nuestra productividad como en nuestra privacidad.

Todavía tenemos que analizar a fondo este ultraligero, pero esta primera toma de contacto me ha dejado un sabor de boca muy positivo. Y, para concluir, ahí va su precio: la versión que hemos probado cuesta 1849 euros, pero el Gram más económico tiene un precio de 1119 euros. Y el monitor portátil cuesta 349 euros. Tanto los portátiles como este periférico ya han llegado a las tiendas.



