LG TONE-TF7Q, análisis: los auriculares que me llevaría a cualquier entrenamiento son también un arma de matar bacterias

LG tiene un arma para competir con los mejores auriculares deportivos y, aunque su nombre no es demasiado sencillo, ya te adelantamos que los LG Tone Free TF7Q son una propuesta que convence. Un diseño diseñado por y para realizar actividades deportivas, cancelación de ruido activa, resistencia al agua y colaboración con Meridian para lograr sonido de alta resolución.

Pasan por nuestra mesa de análisis estos LG Tone Free TF7Q, una interesante propuesta en calidad-precio para tener unos auriculares TWS orientados al deporte, pero sin renunciar por ello a una calidad de sonido de primer nivel.

¿Son unos auriculares caros siempre mejor que unos económicos?

Ficha técnica de los LG Tone Free TF7Q

LG TONE FREE FIT ARQUITECTURA Auriculares intraauditivos completamente inalámbricos (TWS) DIAFRAGMA 6 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Sí (activa) CONECTIVIDAD Bluetooth 5.3 AUTONOMÍA 10h solo auriculares

24h con la base de carga

Carga en 2h DISEÑO 24.8 x 23.5 x 26.7 (6g) OTRAS PRESTACIONES Estuche de autolimpieza UV

Tecnología Meridian PRECIO Desde 179 euros



LG TONE-TF7Q – Auriculares Deportivos True Wireless con Bluetooth 5.2, Cancelación de Ruido y Autolimpieza, Resistencia al Agua, Tecnología Meridian, Triple Micrófono, Batería hasta 24h, Negro/Lima

Diseño: cómodos y limpios (o eso dice LG)

El diseño de estos LG Tone Free TF7Q es… peculiar. Están pensados para adaptarse a la perfección a nuestro oído, y para ello apuestan por unos pequeños ganchos superiores que los bloquean en el pabellón auditivo. Nada que ver con los antiguos ganchos que, literalmente, agarraban nuestra oreja desde el exterior. Estos, simplemente, se acoplan al oído.

Estos ganchos en forma de hélice tienen perforaciones para evitar que se concentre humedad, un punto muy bien pensado en unos auriculares deportivos. Hay que girarlos hasta que se adapten a la forma de nuestra oreja. Una vez bloqueados, no se mueven por más que realicemos movimientos bruscos.

Son auriculares bastante ligeros, con seis gramos de peso. Vienen con varios tamaños de almohadillas de silicona y el propio cuerpo de los mismos es pequeño y compacto. En mi caso particular, incluso probando los distintos tamaños de almohadilla, sí que he llegado a sentir algo de presión tras unas cuantas horas de uso. Ya te adelanto que suenan tan bien que no me ha importado mucho, pero la molestia ha estado ahí.

No obstante, el protagonista no es el propio auricular en diseño, sino el estuche. Es un estuche que rebosa personalidad, con un acabado rugoso que convence tanto en ergonomía como en lo visual, y que repele las huellas con gran facilidad. Apostar por un gris bastante sobrio, junto al acabado rugoso y el logo de TONE centrado a la perfección le confieren a estos auriculares un aura bastante premium.

Esta caja tiene dos LEDs en el frontal. El primero es el indicador de energía (rojo cuando menos de un 20%, amarillo entre el 20 y el 80%, verde cuando tiene más de un 80%), y un segundo indicador de conexión. Además, destacan por no tener ningún tipo de botón lateral. Si tenemos algún problema de conexión, bastará con tocar el auricular (algo de lo que hablaremos más adelante).

El estuche tiene incorporada tecnología de autolimpieza por luz ultravioleta. Según LG, esta tecnología UVnano elimina el 99,9% de las bacterias en tan solo 10 minutos. Si nos vamos a la letra pequeña, las pruebas de LG aluden a las bacterias neumonía Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella.

Cuando abrimos la caja, vemos una luz azul con un fin meramente estético. La luz LED UV es invisible al ojo humano, y tan solo se activa cuando cerramos la caja. En otras palabras, no podremos ver ningún tipo de luz LED fulminando bacterias, por razones obvias. Si, además, queremos dejarlos aún más limpios, estos auriculares pueden lavarse con agua, siendo resistentes mediante el protocolo IPX7.

Experiencia de uso: bravo, LG

Hacer la misma app para iOS y Android es el movimiento más lógico cuando unos auriculares pretenden funcionar en ambos sistemas operativos. Por alguna razón, esto no es habitual. En el caso de LG, han hecho los deberes, y la app es sencillamente brillante. Nos ha sorprendido su valoración de 1,6 estrellas en App Store. La mayoría de comentarios desfavorables aluden a un mal rendimiento de la app (cuelgues, pantalla de bloqueo congelada, etc.). No hemos tenido uno solo de estos problemas en algo más de un mes de uso con estos auriculares.

Nada más abrirla, pedirá permiso Bluetooth. Abrimos la caja, conectamos los auriculares en los ajustes de Bluetooth y listo. En el caso de que no se conecten, basta con pulsar el cuerpo del auricular durante unos segundos. El LED comienza a parpadear y se conectan de forma rápida.

Al abrir la app, nos encontramos con un pequeño manual de usuario que nos enseña cómo debemos ponérnoslos, cómo funciona el lavado UV o el funcionamiento de los gestos, a saber los siguientes:

Pulsar una vez: contestar llamadas / pausar o reanudar la música.

Pulsar dos veces: finalizar llamadas / controlar el volumen.

Pulsar tres veces: siguiente canción.

Pulsación larga: cambiar el modo de cancelación de ruido

Además de poder configurar al gusto estos gestos, tenemos distintos modos de ecualización firmados por LG y Meridian. Nos hemos encontrado más que cómodos con el modo que viene por defecto: bast boost. En el apartado de calidad de sonido te hablaremos sobre cómo se comporta este modo, aunque ya te adelantamos que es espectacular.

Con una sola pulsación podemos cambiar entre dispositivos emparejados.

Otro punto brillante es el sistema multi-pairing propio de LG, una maravilla que nos gustaría ver en todos los auriculares. Mediante este sistema, podemos conectar nuestros auriculares a otros móviles, ordenadores, consolas, PC, etc. Con solo un toque, podremos cambiar entre dispositivos.

Esta función es ideal para dejar los auriculares vinculados a todos nuestros dispositivos y, cuando queramos escuchar los contenidos en cualquiera de ellos, bastará con seleccionarlos en la app. Los dispositivos quedan guardados en la interfaz del emparejamiento múltiple, por lo que no hay que volver a emparejar nada.

Calidad de sonido: esto es grave (y eso es buenísimo)

La calidad de sonido de estos auriculares está por encima de lo esperado. Tanto, que no parecen en absoluto unos auriculares deportivos. Llama poderosamente la atención el excelente trabajo con los graves, uno de los puntos débiles que suelen encontrarse en auriculares que no superan los 180 euros. La ecualización es excelente y, si no nos convence, podemos cambiar bien entre los modos predeterminados de LG o bien ajustar de forma manual cada frecuencia.

El diafragma es de 6 mm y hemos usado los auriculares principalmente con iOS, por lo que funcionan con el AAC que suele usar Apple. Los hemos probado con Spotify en calidad original (calidad OGG Vorbis de 320 kbit/s), y como adelantábamos, no podemos estar más satisfechos.

La calidad de sonido es brillante, aunque el sonido de los micrófonos internos para llamadas no llega a tan alto nivel

Si hablamos de videollamadas y llamadas, el micrófono tiene una calidad media. Tendremos el característico sonido metalizado y algo agudo de auricular, aunque no es tan exagerado como algunos de los rivales que hemos probado en este rango de precio. No llegará a ser molesto para nuestro interlocutor, aunque siempre echamos en falta algo más de ambición en este punto.

Cancelación de ruido: correcta, pero con trabajo por delante

En cuanto a cancelación de ruido, hemos echado en falta un poco más de aislamiento. Hemos podido probar estos auriculares en un par de vuelos, y era bastante fácil escuchar el ruido de turbina. La cancelación de ruido nos ha recordado más a auriculares que rondan los 100 euros que a unos que, al menos en su precio de partida, se acercaban a los 200 euros.

Tenemos el clásico «modo transparencia», aquí llamado «sonido ambiental». La configuración de software es genial, pero un poco más de aislamiento hubiese sido la guinda

Tenemos un modo de cancelación de ruido activa, la opción de apagarla y una opción de «sonido ambiental» que permite a su vez dos modos: modo de escucha y modo de conversación. El modo de escucha nos permite escuchar el ruido ambiental de coches, semáforos y demás elementos que los auriculares consideran como relevantes, a pesar de que la ANC esté activa. El modo de conversación nos permite escuchar las voces con mayor claridad, aunque la ANC funcione.

Ambos modos funcionan bastante bien y logran distinguir los distintos sonidos. El funcionamiento del software es excelente, aunque el principal punto débil es esa falta de aislamiento que, en algunas situaciones

Batería: más que suficiente para aguantar el día

LG promete hasta 10 horas de uso con estos auriculares. Quizás sin cancelación de ruido activa y por debajo del 50% pueda lograrse esta cifra, pero no ha sido nuestro caso. En un uso real hemos quedado más cerca de las 5:30h de uso, con el volumen entre el 70 y el 80%, siempre con la cancelación de ruido activa.

Siendo unos auriculares de corte deportivo, es una autonomía más que correcta para acompañarnos durante una carrera, una sesión larga de gimnasio o una buena ruta en bicicleta. Respecto a los tiempos de carga, hablamos de dos horas para cargar al completo el estuche. Este ofrece 14 horas de carga adicionales a los auriculares, por lo que tendremos que cargarlo con muy poca frecuencia, salvo que hagamos un uso bastante intenso de los mismos.

LG Tone Free TF7Q, la opinión de Xataka

Los LG Tone Free TF7Q nos han convencido. Salieron al mercado por 179 euros, pero actualmente podemos hacernos con ellos por unos 140. Es tan buena la calidad de sonido, que los recomiendo frente a otros TWS no deportivos de precio similar. Es cierto que, a nivel de diseño, son bastante peculiares, pero el equilibrio general que tienen por este precio impresiona.

Están bien acabados, el estuche es de los mejores de su segmento (además del puntito adicional de que prometen limpiar todas las bacterias), la aplicación es excelente y la calidad de sonido muy buena. El comportamiento de la batería es mejorable si los usamos siempre con ANC, pero no llega a ser dramático.

Si buscas unos auriculares económicos, pequeños, cómodos para hacer deporte, con buena batería y una calidad de sonido excelente, son una de las mejores alternativas que hemos probado este año.

8.1 Diseño8 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía9 Experiencia de uso8,25 Autonomía8 A favor El diseño es diferente y bien logrado.

Que se autolimpien es un buen plus.

La calidad de sonido es superior a lo esperado. En contra Echamos en falta códecs HiFi.

La cancelación de ruido tiene margen de mejora.



LG TONE-TF7Q – Auriculares Deportivos True Wireless con Bluetooth 5.2, Cancelación de Ruido y Autolimpieza, Resistencia al Agua, Tecnología Meridian, Triple Micrófono, Batería hasta 24h, Negro/Lima