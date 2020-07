LG XBOOM Go PL5, análisis: un estupendo aliado para sacar tu música al jardín este verano

Los altavoces inalámbricos portátiles nos facilitan la tarea de llevar nuestra música favorita siempre con nosotros a fiestas, reuniones y eventos. Nos permiten sacarla del smartphone, ordenador, tableta o reproductor de MP3 y compartirla con amigos y familiares tanto en entornos interiores como en exteriores, siempre que cuenten con las protecciones adecuadas.

En general suelen ser dispositivos que ofrecen un sonido suficientemente potente como para llenar de música pequeños recintos, aunque su tamaño compacto y la capacidad de la batería limitan las posibilidad de ofrecer una calidad sonora y una representación escénica de alta fidelidad.

Afortunadamente estos inconvenientes van poco a poco solucionándose y los fabricantes ponen cada vez más atención en lograr en este tipo de equipos una mejor respuesta que se aproxime a la alta fidelidad.

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar a fondo el LG XBOOM Go PL5, un modelo de nueva generación presentado hace unos meses en el CES 2020 y que ahora ha empezado a llegar al mercado español con la intención de ocupar su lugar en la gama media de los altavoces Bluetooth del fabricante, ofreciendo sobre el papel unas prestaciones notables para su reducido tamaño. ¿Cómo se comportará en el mundo real? A continuación tenéis nuestro análisis.

Diseño y especificaciones

El XBOOM Go PL5 de LG es un altavoz portátil compacto con unas dimensiones de solo 201 x 79 x 79 mm y un peso de 635 gramos, lo que debería permitirnos llevarlo con nosotros sin que nos dificulte el realizar otras actividades y sin que suponga un inconveniente su traslado o instalación en cualquier habitación, jardín o terraza donde queramos reproducir música.

En este caso concreto, LG ha contado en su diseño con la colaboración de la empresa Meridian, especialista en equipos de sonido de alta fidelidad, para terminar de afinar la respuesta del equipo y mejorar la respuesta sonora final que es capaz de proporcionar.

Sus 20 vatios de amplificación en estéreo se reparten entre dos woofers de 1,75 pulgadas de rango completo que están acompañados por dos radiadores pasivos situados en los extremos del cuerpo cilíndrico que da forma al altavoz completo, completando el conjunto con sendas tiras LED circulares que se iluminan al ritmo de la música.

En el interior de la caja acústica, fabricada en plástico y que da sensación de ser de buena calidad muy robusta y resistente, se ha optado por incorporar una batería de litio con una capacidad de 3900 mAh que ofrece, según el fabricante, una autonomía de hasta 18 horas (si usamos el volumen al 50% y con la iluminación apagada), con un tiempo de recarga de unas 4 horas. El equipo se conecta a la red eléctrica a través de un puerto USB Tipo-C, aunque en la caja se incluye solo un cable USB Tipo-C a Tipo-A pero no el transformador eléctrico, por lo que deberemos usar alguno que ya tengamos en casa.

El altavoz está muy bien construido, con una carcasa robusta, resistente y plástico de buena calidad

La conectividad queda a cargo de una interfaz Bluetooth 5.0 compatible con los estándares de sonido SBC y AAC, pero no con otros más enfocados a la alta fidelidad como aptX y sus variantes, lo cual nos da un indicio del tipo de uso al que va dirigido este modelo en concreto. También contamos con una entrada analógica jack de 3,5 mm para conectar reproductores externos, ordenadores o incluso un móvil y ahorrarnos la batería consumida por la circuitería inalámbrica.

Como altavoz pensado para su uso en exteriores contamos con la certificación IPX5, que protege contra el polvo, salpicaduras y los chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, por lo que no deberíamos tener problemas en sacarlo al jardín, a la terraza o llevarlo junto a una piscina, siempre que no lo metamos dentro.

LG XBOOM Go PL5 Potencia: 2×20 vatios Drivers: 2xWoofers de 1,75 pulgadas de rango completo más dos radiadores pasivos Conectividad: Bluetooth 5.0 y jack de 3,5mm Batería: 3900 mAh, autonomía de hasta 18 horas Peso: 635 gramos Dimensiones: 201 x 79 x 79 mm Iluminación LED Si, RGB Precio: 115,59 euros

Instalación y primeras impresiones

La puesta en marcha del altavoz es muy sencilla. Basta con pulsar el botón de encendido situado en la parte superior de la carcasa y tras reproducir una pequeña música de activación estaremos listos para empezar a enviar nuestra lista de temas favorita, ya sea a través de la interfaz Bluetooth como por medio del puerto jack de 3,5 mm.

El XBOOM Go PL5 es capaz funcionar de forma completamente autónoma, pudiendo controlar las funcionalidades básicas directamente desde sus botones de inicio, reproducción, subida y bajada de volumen, o activación de la función Sound Boost de la que hablaremos más adelante. También podemos activar o desactivar la iluminación LED y cambiar entre varios modos de funcionamiento predeterminados de ésta directamente desde unos pequeños controles situados bajo una tapa de plástico trasera situados junto al puerto de alimentación USB.

Sin embargo, si queremos extraer todo el potencial del dispositivo deberemos instalar la aplicación de control LG XBOOM en un smartphone Android o iOS dándonos acceso a funcionalidades avanzadas y a otras básicas pero que no están presentes en el altavoz al no contar con display. En mi caso lo probé con un teléfono Xiaomi Redmi Note 7 y tras instalarla pude observar por ejemplo el nivel de batería disponible en el altavoz o variar de forma más precisa y concreta la iluminación de los aros LEDs laterales.

La aplicación también nos permite activar y gestionar configuraciones especiales así como cambiar la señal de entrada entre la auxiliar y la Bluetooth. Por ejemplo, si contamos con dos altavoces iguales podemos emparejarlos para obtener un sonido estéreo de mayor calidad con más presión acústica (aunque la misma respuesta en frecuencia) o incluso enlazar hasta 100 altavoces para crear un modo «fiesta» más potente. Sin embargo, estas funciones se pueden también activar desde unos pequeños botones escondidos bajo la tapa trasera del altavoz, algo que siempre es de agradecer a los diseñadores del equipo.

Tras comenzar a reproducir mi lista con temas en Spotify para probar equipos de audio por primera vez en este dispositivo, lo primero que noté fue una potencia sonora considerable, sobre todo para salir de un altavoz de tan reducidas proporciones. Comencé a subir el volumen para ver qué cantidad de presión sonora era capaz de ofrecer pero tras pulsar unas diez veces el botón de «+ volumen» llegué a un punto en el que el altavoz me avisó mediante un pequeño pitido de que había alcanzado el máximo nivel, notándose algo de distorsión en el sonido sobre todo en las frecuencias medio-agudas, como si la caja acústica se quedase algo corta para manejar esa cantidad de potencia.

En este momento y tras probar con varios puntos de volumen llegué a la conclusión de que la mejor calidad se obtenía poniendo fijo el nivel de volumen del altavoz a unos 4 o 5 puntos del máximo y luego variando según lo necesitemos con el control de volumen del teléfono o equipo que usemos como reproductor.

Calidad de sonido

El sonido a volúmenes medios es agradable, cálido, con buenas frecuencias medio-graves y un rango vocal que destaca sobre el resto. La respuesta en graves comienza a ser audible a unos 70-75 Hz y ofrece una amplitud máxima sobre el rango de medios alrededor de los 500-600 Hz, reduciéndose la intensidad de los agudos rápidamente si no nos ponemos justo frente al altavoz con los agujeros de la carcasa mirando directamente hasta nuestras cabezas.

El sonido a volúmenes medios es agradable, cálido y con un rango vocal que destaca sobre el resto de frecuencias

En conjunto esto nos da una idea de la intención de sus creadores de resaltar de forma notable la voz sobre el resto de instrumentos y sonidos del tema que estemos reproduciendo, algo que puede resultar útil en ciertos tipos de música moderna donde el solista debe destacar ante el resto de acompañantes sonoros, como el rap, reguetón o similares. Sin embargo, si lo nuestro es otro tipo de géneros musicales puede que notemos como las voces (o su equivalente instrumental en ese rango de frecuencias) predominan en exceso sobre los demás sonidos.

Por ejemplo, con música clásica, jazz o rock los instrumentos pierden fuerza y realismo frente a los artistas vocales, dando como resultado un escenario sonoro donde la acústica parece entremezclarse sobre todo si subimos mucho el volumen. Si lo nuestro es ver cine o series obtendremos unos diálogos nítidos y muy fáciles de entender, aunque no una banda sonora impactante, potentes explosiones o disparos efectistas dada la limitada respuesta en bajas frecuencias. También tendremos una separación de canales algo limitada con una imagen estéreo reducida, causada lógicamente por el pequeño tamaño del altavoz.

Sin embargo, si queremos usar el altavoz para realizar llamadas de voz en manos libres tendremos un muy buen resultado, ya que lograremos resaltar las voces y mejorar la inteligibilidad de la conversación. También puede resultar muy útil para visualizar de forma grupal con amigos o familiares vídeos en streaming desde fuentes como YouTube o directamente enseñar nuestras grabaciones caseras hechas con el móvil. En estos casos obtendremos una calidad sonora notable y sobre todo un nivel de volumen suficiente como para que todos puedan escuchar con claridad lo que sucede en el vídeo.

Otro punto a destacar en cuanto a la calidad sonora se refiere es el relacionado con la función «Sound Boost» anteriormente mencionada y que cuenta con su propio botón de activación en la carcasa. Se trata básicamente de una ecualización preconfigurada que resalta ciertas frecuencias y expande virtualmente el escenario sonoro para dar la sensación de encontrarnos ante un altavoz más grande o con los woofers más alejados entre sí. ¿Lo consigue?

Pues a medias. Es cierto que esa sensación de sonido más envolvente crece y realmente parece que hemos potenciado la capacidad sonora del altavoz, pero no todo es positivo, ya que también se aprecia una menor fidelidad sonora y alcanzamos antes el nivel de distorsión audible, por lo que en mi opinión no es recomendable dejar conectada la función constantemente, sino tenerla reservada para cuando necesitemos abrir el campo sonoro por ejemplo para el uso del equipo en exteriores.

La función Sound Boost mejora la espacialidad del sonido ampliando la escena sonora pero también reduce la fidelidad del mismo

Y es precisamente este aspecto de uso en exteriores otro que merece la pena comentar con más profundidad. El XBOOM Go PL5 es un altavoz portátil pensado para que lo llevemos con nosotros al jardín, la piscina, la calle o incluso la playa. Sin embargo y a pesar de contar con una potencia sonora más que destacable en interiores (puede llenar una habitación pequeña o mediana sin problemas), sacarlo a dar un paseo fuera de casa hará que notemos que nos falta pegada y su sonido queda atenuado por los ruidos ambientales. De ahí que si estemos pensando en que se convierta en nuestro próximo altavoz para llevar a la piscina puede ser más recomendable el modelo superior de la gama, el PL7, más grande y con más potencia.

Funcionalidades avanzadas

Más allá del uso básico del altavoz, cabe mencionar un par de características avanzadas que, si bien pueden no resultar útiles a todo el mundo, pueden tener casos de uso concretos en los que disponer de ellas sea un factor clave para la compra o no de un dispositivo así.

En primer lugar tenemos la capacidad del altavoz para emparejarse con otros altavoces idénticos para formar un conjunto estéreo más potente y dotar de más decibelios a nuestra reproducción (también se puede emparejar con hasta 100 altavoces Bluetooth compatibles para tener un conjunto más potente). Es una característica que, más allá de la reproducción musical, está pensada para ser utilizada con un televisor de LG, siendo compatible con modelos OLED y NanoCell de 2020, tratando de imitar al funcionamiento básico de una barra de sonido de relativo bajo coste.

Es una función que no pude probar al contar solo con un altavoz y no tener una tele compatible, pero dado el precio de 129 euros por unidad, puede que nos resulte más adecuado adquirir una barra de sonido directamente. Además, es de agradecer que se haya incluido un botón específico para esta tarea, de forma que no tengamos que depender de instalar la aplicación y tener el móvil siempre a mano para activarla.

Otra de las características novedosas de este modelo es el control por voz, siendo compatible con el Asistente de Google en terminales Android y Siri en equipos de Apple. Para ordenarle tareas solo tenemos que presionar el botón de reproducción durante dos segundos y, a continuación, comenzar a hablar para reproducir música, listas, pausar, hacer búsquedas, etc.

La respuesta del sistema es todo lo rápida que podemos esperar de este tipo de función, aunque su utilidad real es relativa, resultando más interesante en espacios exteriores donde la pantalla del teléfono se lee con mayor dificultad bajo la luz solar y de este modo podemos cambiar de música simplemente dando órdenes con la voz.

La opinión de Xataka

El LG XBOOM Go PL5 es un altavoz Bluetooth compacto que no está pensado para la reproducción en alta fidelidad. Es un equipo de sonido auxiliar que nos permitirá dotar de potencia a nuestros móviles haciendo que se escuchen de forma nítida las voces de nuestros cantantes favoritos. Nos encontramos ante un dispositivo muy bien construido que da aspecto de buena calidad nada más sacarlo de la caja. Su tacto es muy agradable, parece muy resistente y está equipado con todos los controles necesarios para manejar la mayoría de sus funciones más importantes.

El altavoz está muy bien acabado y ofrece un sonido agradable, potente y sin distorsión a volúmenes moderados

Es muy fácil y cómodo de transportar, aunque solo podremos colocarlo en posición horizontal (los radiadores pasivos de los lados nos impiden ponerlo en vertical), lo que puede restar algo de versatilidad si no tenemos sitio suficiente en nuestro espacio de audición. Es ligero, su batería tiene una buena autonomía y las luces LED, que generalmente no suelen gustarme en este tipo de equipos, son suaves y no resultan chillonas o molestas (además tenemos muchas opciones de configuración y si no nos gustan podemos apagarlas).

Su calidad sonora es más que suficiente para compartir música con los amigos, escuchar música moderna, ver vídeos, series en streaming o incluso echar unas partidas a algún juego ocasional. Sin embargo, se queda un poco corto para aplicaciones de cine, a pesar de que el fabricante resalte su posible uso como equipo de sonido complementario para un televisor con audio Bluetooth, incluso emparejando varios de estos altavoces para tener una especie de barra de sonido inalámbrica estéreo.

No obstante, no debemos olvidar que estamos ante un altavoz muy, muy compacto, que suena estupendamente bien para su reducido tamaño, con una tonalidad agradable y sin distorsión a volúmenes moderados. ¿Es adecuado para mi? Pues depende. Si lo que quieres es un altavoz fácil de transportar para compartir tus contenidos musicales en grupo en interiores, para sacar un rato a la terraza sin temor a que se estropee con la humedad o la lluvia o para bajar a la piscina ahora que llega el calor, puede ser una estupenda opción por 129 euros, siempre que no busques un sonido de alta fidelidad y el entorno al que lo lleves no sea demasiado ruidoso.

El altavoz ha sido cedido para la prueba por parte de LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas