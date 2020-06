Libra, un año después: de revolucionaria criptomoneda de Facebook a quedar eclipsada por los pagos de WhatsApp

No ha sido un primer año fácil para Libra, la criptomoneda que Facebook presentaba con el apoyo de más de 100 compañías. Empresas como Visa, Paypal o MasterCard que han terminado dando la espalda al proyecto. Y es que de ser la apuesta de Facebook por domar el espíritu del bitcoin y desafiar el status quo del sistema monetario, ha pasado a reestructurarse por completo y asemejarse más a Paypal que a Bitcoin.

Libra se presentó como una moneda global respaldada por decenas de organismos y plataformas. Facebook mostraba un proyecto con un gran trabajo técnico detrás y parecía tenerlo todo bastante atado. Pero ha pasado un año y la ambición parece haberse diluido. Este es el estado actual de Libra y los problemas que se ha encontrado a lo largo de estos 12 meses.

Poco más de 3 meses después de su lanzamiento, en septiembre de 2019, el Banco Central Europeo alertaba que Libra podía «amenazar» la política monetaria de la Unión Europea e impactar el control del BCE sobre el euro.

La Comisión Europea abría una investigación para el proyecto de moneda digital de Facebook para ver «posibles comportamientos anticompetitivos». La hoja de ruta inicial preveía la salida de los primeros tokens de Libra para este 2020 y todavía podrían llegar antes de final de año, pero las distintas piedras en el camino parecen haber retrasado el proyecto.

Ante las declaraciones de los organismos reguladores, la responsable de comunicaciones de Facebook explicaba que desde que se anunció el proyecto «nos hemos convertido en el esfuerzo fintech más escrutado del mundo«.

Para tranquilizar las dudas de los reguladores, en octubre de 2019, Libra explicaba que estaban «abiertos a enfoques alternativos». David Marcus, líder del proyecto, explicaba que Libra pasaría a ser una moneda vinculada a las divisas locales de cada uno de los países donde opere. Es decir, en vez de ser una criptodivisa global estaría ligada a las monedas locales.

Libra aseguraba haber recibido el interés de 1.500 organizaciones para unirse al proyecto, pero no todos cumplían los requisitos de elegibilidad. El anuncio llegaba después del abandono de la séptima compañía. Y no precisamente nombres de poco calado, sino algunas de las compañías monetarias más importantes a nivel mundial: Visa, MasterCard, PayPal, Stripe, Booking Holdings, eBay, Mercado Pago. En poco más de tres meses, Libra perdió de golpe sus principales aliados del sector de los pagos, quedando únicamente PayU, el brazo fintech de Naspers.

Durante la primera reunión oficial de la Libra Association se concluyó que «los miembros pueden retirarse por cualquier razón y, con algunas restricciones, transferir su membresía más 10 millones de tokens en acciones de Libra Investment a otra organización elegible».

Según explicaba el Wall Street Journal, algunos de estos socios se mostraron cautelosos ante el temor de atraer el escrutinio regulatorio, y algunos incluso rechazaron las «solicitudes de Facebook para apoyar públicamente el proyecto».

En abril de 2020, Libra anunció finalmente el cambio de estrategia. De ser un stablecoin que no se puede minar a una especie de red de pago en el que se vinculará a las monedas locales donde opere.

Habrá una «moneda» única dentro de Libra pero no será una criptomoneda como tal, sino un sistema digital formado por las monedas estables y reguladas ya existentes. De ser un rival del bitcoin a convertirse en una alternativa a Paypal ligada a las monedas ya establecidas. Un cambio para adaptarse a los deseos de los organismos reguladores, tanto europeos como estadounidenses.

Según explicaba David Marcus, la Libra Association ya está al completo financiada por sus miembros. De los cuales, menos del 10% proviene de Facebook.

a) the creation of single currency stablecoins, e.g. ≋USD, ≋EUR, ≋GBP, in addition to Libra Coin (≋LBR), which will now be a Move smart contract “stitching” together fixed nominal weights of underlying stablecoins. 3/8

