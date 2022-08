Llegan los tubos de escape artificiales: porque el coche eléctrico es el futuro, pero también la nostalgia

Sabemos que el futuro de la movilidad urbana expulsa a los combustibles fósiles de la ecuación, pero la transición hacia el coche eléctrico, que ya ha comenzado, no será una tarea fácil. Uno de los afectados por este cambio en la industria serán los coches cuya esencia ha sido fundada sobre un espíritu que transmite rudeza a fuerza de diseños agresivos, motores potentes y ruidosos. Sí, estamos hablando de los muscle car.

Quienes compran un Ford Mustang o un Dodge Charger, por mencionar algunos ejemplos, no buscan prestaciones de lujo ni una experiencia de conducción suave, por el contrario, su motivación es ser impulsados por el rugido de un motor V8 de alto rendimiento. En otras palabras, emoción y potencia detrás del volante a base de quema de combustible. ¿El coche eléctrico ofrece eso? No. ¿Entonces las automotrices van a perder varios clientes durante esta transición? No tan rápido…

Tubos de escape artificiales al rescate

Los muscle car como eran originalmente están destinados a ir desapareciendo, pero algunas compañías automotrices no quieren que el concepto desaparezca. Una alternativa que está sobre la mesa es incorporar ciertas características que evoquen una suerte de nostalgia en los propietarios de estos coches, y Dodge ha dado un paso importante en este sentido ideando un escape artificial que podría incorporarse en su futuro Charger para mantener vigente la actitud ruda de la marca.

El fabricante de coches, que forma parte del grupo Stellantis, presentó esta semana el concepto Charger Daytona SRT en un evento en la sede de Pontiac, en Michigan. Este vehículo es una buena forma de vislumbrar cómo la compañía estadounidense imagina su primer coche eléctrico, que se espera que empiece a producirse en 2024. “El Dodge Charger Daytona SRT Concept existe porque el rendimiento nos hizo hacerlo”, dijo el CEO de Dodge, Tim Kuniskis.

Las líneas de diseño del coche conceptual, que podría ser candidata para el coche de producción que llegará en unos años, mezclan conceptos futuristas y retro. Las características también apuntan en esa dirección. El escape artificial «Fratzonic» puede sonar como el icónico motor Hellcat. Para hacerlo, explica la compañía, distribuye el sonido a través de un amplificador y de una cámara especialmente situada en la parte trasera del vehículo como si de un instrumento de viento se tratarse.

Este accesorio promete poner la nostalgia como bandera. Imagínate un futuro en el que prácticamente todos los coches que circulan por la ciudad son eléctrico —y por lo tanto silenciosos— y apareces con tu Charger dando acelerones. Seguramente no pasarías desapercibido. Aunque claro, para no pasar desapercibido en el futuro cercano también puedes montar un altavoz que reproduce el sonido de un V12 a un patinete, moto o bicicleta eléctrica.

Otra característica que podría heredar el futuro Charger, y que hemos visto en el concepto de esta semana, es una caja de transmisión. ¿Qué? ¿Pero los coches eléctricos no tienen una sola marcha? Sí, pero poner elementos de coches de combustión en los eléctricos no es algo nuevo, y con el tiempo podría asentarse aún más. La transmisión en este caso tiene múltiples velocidades con tecnología eRupt que permite «cambios electromecánicos» como los autos de alto rendimiento.

Estos elementos heredados, como podemos ver, son muy llamativos e intencionales. Sin embargo, por cuestiones de diseño durante un tiempo veremos ciertas similitudes a nivel estético de los coches de combustión en los eléctricos. Esto tiene que ver principalmente con las plataformas de los coches. Diseñar y desarrollar una nueva plataforma desde cero requiere de muchos recursos, por lo que las compañías tratan de extender —y compartir— lo máximo posible las existentes.

