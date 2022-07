Llevamos años editando nuestras fotos en Photoshop. Lo que en realidad necesitábamos era Lightroom

A la hora de pagar la cuota de Adobe Creative Cloud para fotógrafos tienes la posibilidad de instalar Adobe Photoshop y las dos versiones de Adobe Lightroom. Y entran las dudas sobre cuál programa nos interesa más o cuál es mejor. ¿Photoshop o Lightroom? Vamos a dar nuestra opinión.





El nacimiento de Adobe Lightroom se debe, con toda probabilidad, al auge de un programa que ya no existe, el famoso Aperture de Apple. Un programa que ofrecía todos los pasos que se pueden dar en la fotografía, desde la importación y la organización hasta la impresión, pasando por la publicación en páginas web.

Adobe lanzó Lightroom para parar la huida de los fotógrafos que solo querían abrir sus fotografías y hacer los ajustes básicos sin muchas complicaciones, exactamente igual que hacía el programa de la manzana mordida. Ese fue el objetivo inicial, un programa sencillo que sirviera para todo el mundo.

La diferencia principal: el catálogo

Dejaría Photoshop para herramientas más complejas y Lightroom para ajustes más rápidos. El problema es que algunas veces no lo tenemos tan claro. Es mejor uno u otro? Hacen lo mismo, pero Photoshop permite ser más fino.

Y luego está el problema de Lightroom y sus dos versiones que llevan a confusión. Ahora mismo tenemos el Lightroom Classic y el Lightroom a secas. El primero permite trabajar con el catálogo, y el segundo está disponible como programa para el ordenador y como aplicación móvil, pero no puede funcionar con el catálogo. Es la diferencia principal entre ambas versiones, además del cambio de interfaz. Como estamos hablando de la comparación con Photoshop nos centraremos en la versión Classic.

Versiones de Adobe Lightroom

La misma fotografía en Lightroom y en Photoshop

El catálogo es un archivo con una extensión .lrcat, que contiene una copia de todos los disparos en miniatura para evitar trabajar con los originales. Esto permite ir más rápido y poder hacer todo tipo de búsquedas como si estuviéramos en una hoja de Excel. Nuestro archivo se convierte en una base imágenes donde podemos buscar cruzando todo tipo de datos.

Y este catálogo marca la gran diferencia entre Lightroom y Photoshop. Para organizar nuestro trabajo es más ágil, aunque hay que saber cómo hacerlo, trabajar con Lightroom Classic que con Photoshop, que nos obligaría a trabajar sí o sí con Adobe Bridge, el organizador principal de Adobe.

El revelado básico de nuestras fotografías

Aunque hay fotógrafos que reniegan del revelado digital (bien por desconocimiento o por actitud vital) siempre hay que sacar lo mejor de un archivo con la ayuda de los programas de edición. Y Photoshop y Lightroom pueden hacerlo a la perfección. Los fotógrafos también se pueden diferenciar por cómo revelan. Unos prefieren hacer la fotografía en el disparo y hacer ajustes básicos. Y otros apuestan todo al revelado. A algunos les gusta estar en el punto medio y elegir según la fotografía o el proyecto.

Adobe Lightroom es un programa perfecto para un revelado básico, en el que solo hay que ajustar la luminosidad y el contraste generales. Si queremos seguir el decálogo de revelado es un programa perfecto, ya que en poco tiempo tenemos la fotografía resuelta.

Esta fotografía se revela perfectamente en Adobe Lightroom

Pero si necesitamos hacer más cosas, como trabajar por zonas o quitar elementos de la imagen, es mejor apostar por Adobe Camera RAW y los objetos inteligentes en Photoshop. Así tendremos más posibilidades.

Es verdad que Lightroom ha hecho grandes avances en las últimas versiones para trabajar por zonas, para oscurecer el cielo y aclarar la tierra, por ejemplo. Pero para detalles finos Photoshop sigue siendo insustituible.

Las posibilidades que ofrecen ambos programas

Todo lo que podemos hacer en los módulos de Lightroom lo podemos hacer en Adobe Photoshop. Si no me equivoco, salvo el módulo Mapa, que permite geolocalizar en Google Maps nuestros disparos, y el módulo Web, que permite crear una página web, todo lo demás lo podemos hacer con Photoshop+Bridge+Camera RAW.

Lightroom permite hacer todo sin salir del programa. Cada módulo está especializado en un aspecto. Siempre recomiendo aprender los módulos Biblioteca y Revelar. Son los más interesantes con diferencia. Luego encontramos el módulo Libro, que permite maquetar un libro de forma sencilla sin tener que aprender InDesign.

Esta fotografía se revela mejor en Adobe Photoshop por la cantidad de zonas que tiene

El resto de los módulos creo que no son muy utilizados por la mayoría, bien porque no son útiles, como el módulo Mapa, bien porque han quedado obsoletos, como el módulo Web. En este sentido tenemos que elegir si queremos (y podemos) hacer todo dentro de Lightroom o no nos queda más remedio que acudir a otras opciones.

En conclusión

Adobe Lightroom es un programa perfecto para trabajar de principio a fin, sin prisas y sin demasiadas exigencias. Adobe Photoshop tiene muchas más opciones porque no es solo un programa de fotografía, es un software de diseño que permite hacer todo lo que imaginemos.

Lightroom es solo para fotógrafos y Photoshop permite hacer todo lo que imagine hasta el diseñador más experimentado, solo por la cantidad de herramientas que tiene y por algo tan importante como poder trabajar con capas.

El revelado completo en Photoshop frente al revelado en Lightroom

Si no tienes mucha experiencia con los ordenadores, Lightroom será tu herramienta fundamental. Pero si no tienes miedo a las capas, los modos de fusión, los estilos de capa, las capas de ajuste y todo lo demás, Adobe Photoshop es lo mejor para ti.

Eso sí, podéis hacer como hacemos muchos fotógrafos. Yo trabajo siempre con los dos. Las fotografías, las descargo, organizo y clasifico en Lightroom. Ahí les doy el primer revelado y si hace falta, las termino en Photoshop, donde puedo ajustar las luces, las sombras y las distintas zonas con más precisión.