Llevo jugando a la saga GTA desde hace años y esto es lo que le pido al ‘GTA VI’

Por supuesto que ‘GTA VI’ ha tomado al asalto la atención de jugadores de todo el mundo. No hay nadie que no esté conjeturando ahora mismo cómo va a ser la nueva entrega de la franquicia de Rockstar. Nosotros lo hemos hecho a partir de lo que se ve en el tráiler, pero hemos querido sondear también a nuestros compañeros, a los que llevan años jugando a la franquicia y para quienes esta es una de las noticias del año. Esto es lo que opinan y esperan del nuevo ‘GTA VI’.

Viajes y prisión

No soy un gamer al uso, toco la consola unas pocas horas por semana y apenas paso del FC y poco más. Ahora bien, ‘GTA’ es uno de los acontecimientos de mi vida y a él sí le dedico horas, sacándolas de donde haga falta. Dicho eso, ahí van algunas ideas que me gustaría ver en ‘GTA VI’.

Viajes, ya sean nacionales (subir a un avión para llegar a otras ciudades de EEUU) o internacionales. Demasiado exigente para el mapa, pero…

Modo hiperrealista, con necesidad de comer, dormir, mantener una cierta higiene, que las heridas graves te dejen secuelas durante un tiempo, etc.

Posibilidad de entrar en prisión, y que allí se desarrolle parte del juego. Incluso que una misión especialmente complicada sea escapar de allí.

Mascotas. Obviamente no para tratar como un peluche a tu gatito, sino para que el perro sea un arma más a tu servicio, tengas que entrenarlo y fidelizarlo, etc.

Misiones como infiltrado.

NPCs más realistas. Ahora con los LLMs sería más factible hacer que tengan un repertorio de frases improvisadas mucho mayor.

Carreras profesionales si quieres hacerte policía, bombero, etc.

Espíritu Rockstar

Al haber nacido a comienzos de los noventa, los videojuegos han estado presentes en mi vida desde que tengo uso de razón. Por ello, apenas necesito hacer un esfuerzo para recordar cómo fue la primera vez que jugué a la saga ‘Grand Theft Auto’, una licencia que descubrí con ‘San Andreas’ y que me enamoró tanto que decidí disfrutar de todas las entregas que conforman la serie. Y, por ese mismo motivo, mi expectación ante el nuevo paso que Rockstar Games dará con ‘GTA VI’ es, simple y sencillamente, gigantesca. Sin embargo, los cimientos de la firma norteamericana han cambiado tanto en los últimos años que mis expectativas se reducen a que se cumpla la premisa principal de todos sus títulos: mantener el “espíritu Rockstar”.

La marcha de varios miembros importantes y la forma en que han tratado a la franquicia estos años me hizo arquear la ceja ante el anuncio de “lo nuevo de GTA”. Una vez visto el tráiler no puedo decir que se hayan despejado todas mis dudas, pero sí veo que esa esencia que hizo grande a la franquicia está presente en varios aspectos: la sátira, el patriotismo exagerado, la burla y otros aspectos similares. Por ello, con ‘GTA VI’ espero que la licencia ofrezca una historia a la altura de la serie que no se pierda en las posibilidades de su mundo abierto. Si alguien es capaz de hacerlo, y lo han demostrado en diversas ocasiones, es Rockstar Games. Y, por ese motivo, pies de plomo, pero la fe intacta.

Buena conducción y gunplay

El primer tráiler de ‘GTA 6’ ha sido una soberbia declaración de intenciones: Rockstar no cederá ante la corrección política para revalidar lo que su saga estrella siempre ha sido y debe ser. Una vez respiras aliviado teniendo eso en cuenta, llegas a la conclusión de que hay muchos aspectos que merecen mejorar desde la última entrega.

Lo que más le pido a esta nueva etapa es que las voces se escuchen en castellano. Leer subtítulos mientras conduces o estás en un tiroteo es algo que Take Two puede evitar. Tiene los medios, y tiene los motivos. En el peor de los escenarios, que se ambiente en una Miami ficticia nos asegura el spanglish.

En lo que respecta a las interacciones y la conducción, espero ese salto de calidad. Pero donde no puede cojear ‘GTA 6’ es en el gunplay. No solo ha de ser igual o mejor que los juegos de conducción, sino también estar a la altura de los shooters contemporáneos.

Por último, algo con lo que no cuento mucho pero me parece trascendental: ‘GTA 6’ no saldrá en PC. Al menos, de lanzamiento. Quizás haya que esperar a la siguiente generación de consolas para que eso pase, o puede que haya que esperar a que haya más tarjetas gráficas potentes distribuidas para que sea viable comercialmente (recordemos que los requisitos de los últimos bombazos han sido brutales). Pero hay algo que ya se puede empezar a tantear: que los jugadores creen y compartan mods. Aunque sea a través de un Rockstar Club que, ya puestos, necesita un enorme empujón.

¿Y para ‘GTA online’? Algo con lo que ya cuento, o doy alegremente por hecho: 10 años de contenidos (que no se quede tirado como ‘Red Dead 2’) y una buena recompensa para los que han hecho de las suyas y han tenido una segunda vida en Los Santos.

Más interiores

Llevo jugando a ‘GTA’ desde ‘GTA III’, tanto en sus versiones de consola como de ordenador. Es uno de mis juegos favoritos, pero si de hacer una lista de deseos se trata, me gustaría ver varias cosas en la próxima entrega.

El concepto de mundo abierto que nos ofrece la saga ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero no estaría mal contar con más espacios interiores por explorar. ¿Qué quiero decir con esto? Entrar a una estación de policía, un market, un banco no está mal, pero sería fantástico si ‘GTA VI’ nos ofreciera la posibilidad de entrar a más edificios y, con ello, encontrarnos con las dinámicas propias de cada uno, quizá con misiones o desafíos opcionales. Me imagino explorando un edificio de oficinas, una factoría o incluso algunas viviendas.

A nivel de experiencia de juego también me gustaría ver un impacto más real del daño. No solo en la cantidad de vida que cada ataque de cuchillo, golpe o disparo le quita a nuestro personaje, sino también a los propios elementos que le rodean, por ejemplo, los coches. ¿No sentís que los vehículos son casi indestructibles? Por último, creo que sería conveniente contar con un sistema de personalización más profundo para nuestro personaje. Es decir, que las opciones vayan más allá de elegir el corte de pelo o los atuendos, sino tener un dial avanzado que nos permita modificar en profundidad características físicas y accesorios.

Historia trabajada

Tema guion/historia: Ningún juego de Rockstar me ha atrapado tanto en este sentido como ‘Red Dead Redemption 2’, y me encantaría que eso se trasladara a la escritura de ‘GTA VI’. Obviamente estamos en un ambiente muy diferente y no pretendo (ni quiero) que se pierda la locura y sátira propia de ‘GTA’, pero que los personajes sean más adultos, más vivos, que el tono sea serio cuando lo requiera… sería la bomba. Me encantaría llorar con un ‘GTA’, vaya.

Las filtraciones locas de que cada NPC sea único por el sistema de IA que supuestamente había patentado Rockstar hacen que lo tenga como una de las expectativas: que cada personaje que te encuentres sea único de verdad, que conduzca de manera distinta. Que -vuelvo a mencionar a ‘RDR2’- se permita ese tipo de historia emergente cuando te cruzas con cualquier NPC, le saludas, te responde, te enfadas, le pegas cuatro tiros, o te los pega él…

Tema tiroteos, lo peor de Rockstar. Ese sistema de apuntado automático… nunca me ha convencido. Ya esperaba que en ‘RDR2’ la cosa mejorara respecto al ‘V’ y aunque los tiroteos son divertidos, creo que es un punto en el que Rockstar está por debajo de otros estudios… y precisamente lo que esperas de un nuevo juego de Rockstar es que esté por encima de cualquiera en todo.

Animales, fauna: Se ve en el tráiler un atisbo, y espero que así sea, pero (de nuevo mencionando a ‘RDR2’, en realidad todo va por ahí), que los animales que encuentres tengan esa vida. Que realmente sea normal (y realista) que un caimán pueda generar el caos por las calles o dentro de una tienda. Molaría.

En resumen: que siga siendo GTA, pero que introduzca las cosas locas de RDR2 respetando su contexto y mejorando los tiroteos

Conducirlo todo

En mi caso, llevo jugando a ‘GTA’ desde ‘Vice City’, por lo que tengo grandes esperanzas en ‘GTA VI’. Uno de los puntos que eché de menos en ‘GTA V’ tenía que ver con aviones y barcos: no se podía conducir todo lo que se veía. Sería bastante loco poder robar aviones comerciales (pasajeros incluidos), los yates que hemos visto en el tráiler, etc.

La conducción en ‘GTA V’ era bastante buena. Curiosamente, con mejores físicas que algunos juegos de simulación. Me gustaría algún tipo de integración de cambio manual de marchas para algunos deportivos, intermitentes… Y, por pedir, conexión directa con Spotify (sería relativamente fácil integrar esto).

También me gustaría una apuesta por el Real State dentro del juego, llevar las viviendas más allá. Poder personalizarlas, hacer obra, alquilarlas como inversión… Hay músculo de sobra para poder hacer las casas a nuestro gusto.

Por seguir pidiendo, me encantaría volver a la mecánica de gimnasios de ‘San Andreas’. Mazarte, cambiar el físico de tu personaje… quizás añadir artes marciales que pueda aprender el personaje… Hay tantas posibilidades que abruman.

Llevo jugando a ‘Grand Theft Auto’ desde el tercero, en PSX. Pero si tengo que hablar de uno de esos momentos de shock value, de esos que se te graban en las retinas, lo tengo claro: conducir a mil por hora en ‘GTA IV’ bajo puentes e intersecciones mientras llueve con fiereza y suena cualquier línea melancólica de la Jazz Notion Radio. Es ridículo que la PS3/X360 moviera aquello. Avenidas empapadas, truenos rugiendo y un mood que nunca antes un videojuego me había dado. Esa melancolía urbana a la que Woody Allen ha dedicado una carrera a encapsular —y que la reciente ‘Vidas pasadas’ también retrata de maravilla—.

Así que lo que espero de ‘GTA VI’ es bastante abstracto. Ya sé que será descacharrarte, habrá tiroteos y persecuciones frenéticas, graficazos y metaficción. El tráiler es masivo: cien NPCs en una playa, miles de coches con sus rutinas y su parodia a una realidad que es demasiado real. Si quiero agobiarme solo tengo que pasear cualquier domingo por Gran Vía. Vale, estamos en Vice City, en la Miami del perreo y el griterío, pero confío en Rockstar y en su capacidad para generar postales de ensueño, momentos íntimos, silencios al amanecer cuando el mundo duerme la mona. Un poquito de ‘RDR2’ en ‘GTA 6’ y me doy por satisfecho.

