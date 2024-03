Llevo meses suscrito al plan de Netflix con anuncios. Así ha cambiado mi experiencia desde que aparecen

Netflix se ha acabado convirtiendo en sinónimo por excelencia de los servicios de streaming. Es la plataforma más usada y sus decisiones, por tanto, afectan a millones de personas, que tienen que reajustar sus prioridades o su relación con el servicio cuando se producen cambios severos en este. Por ejemplo, cuando la plataforma anuncia que va a impedir que se compartan cuentas o cuando sube precios o, dicho de otro modo, reformula las tarifas planteando fórmulas con anuncios.

Los usuarios de servicios como Spotify o Youtube saben bien lo que es una plataforma de streaming con publicidad: pagas menos a cambio de que la plataforma interrumpa ocasionalmente la emisión con anuncios. Es una fórmula que va a llegar tarde o temprano a todas las plataformas (Prime Video ya tiene fecha para España: 9 de abril), y que lleva un tiempo en Netflix. Aunque muchos usuarios han decidido pagar más por no tener anuncios, hay quien ha preferido seguir el camino contrario. Hemos hablado con algunos de nuestros compañeros que han tomado esta opción para que nos relaten su experiencia.

César Muela nos cuenta que es «suscriptor desde septiembre de 2016. Fue la puerta de entrada al streaming de cine y series de pago, y aunque el peso de títulos que veo se reparte también con otras plataformas como HBO Max y Disney+, todos los meses veo algo de Netflix». José Alberto Lizana ha tenido una relación menos plácida: «Llevo suscrito a la plataforma desde el año 2018 pero tuve un parón el año pasado con la última subida que vi que ya me parecía un robo lo que estaba pagando. Volví a principios de este año con el plan con anuncios para consumir de manera esporádica, sobre todo los fines de semana alguna serie o película».

Finalmente, Álex Alcolea nos cuenta que «con la llegada de HBO Max y Disney+, Netflix pasó de ser mi principal plataforma a una que sólo tengo para series como Stranger Things y ese tipo de contenido exclusivo». Es decir, tenemos una plataforma que no es la única a la que nuestros entrevistados están suscritos y que incluso ese servicio se desactiva esporádicamente, con altas y bajas según interese la programación.

Actualmente, Netflix tiene los siguientes planes y tarifas:

tarifa Premium Estándar Estándar + anuncios Resolución 4K 2160p + HDR FullHD 1080p FullHD 1080p Audio espacial Sí No No Dispositivos compatibles Televisor, ordenador, móvil y tableta. Televisor, ordenador, móvil y tableta. Televisor, ordenador, móvil y tableta. Dispositivos a la vez 4 2 2 Dispositivos donde descargar 6 2 2 Anuncios No No Con pausas publicitarias Precio mensual 17,99 euros 12,99 euros 5,49 euros

A efectos prácticos se trata de una subida de precios al elevar el de la tarifa estándar: una tarifa más cara con más dispositivos simultáneos y mucha mayor calidad de imagen y otra más económica que la estándar, exactamente igual en todas sus especificaciones (incluyendo dispostivos simultáneos y dónde descargar programas), pero con anuncios. Sin duda, cada usuario debe sentarse a planificar muy bien qué espera del servicio y cuánto está dispuesto a pagar está

Entramos en materia preguntando qué convence a nuestros compañeros del plan con anuncios y por qué escogieron esa opción. César decidió pasarse a ese plan «porque vivo solo y es la opción más económica para mí. Hasta hace bien poco compartía cuenta con unos amigos, pero ante las subidas de precio y el cobro por cuentas compartidas, dijeron basta. Mi punto de fricción era perder los contenidos en 4K, aparte de la propia publicidad, pero actualmente no hay ninguna opción asequible para ver a máxima calidad sin tener que pagar 17,99 € al mes en España, algo que, para una única persona como es mi caso, me parece demasiado para el uso que hago».

Jose nos dice que «de este plan me atrajo el precio sobre todo y decidí probar a ver si eran muy invasivos los anuncios o no. Y la verdad es que no me resultan nada molestos los anuncios al ser de corta duración y que están bien programados en las series que he visto». Es decir, en ambos casos sopesaron los pros y los contras y decidieron tragar con la molestia de los anuncios a cambio de un precio más asequible. Álex nos dice también sin dudar que le convenció «el precio. Estaba suscrito al plan 4K, pero cuando anunciaron la política de cuentas compartidas y viendo que cada vez era menos frecuente encontrar contenido a mi gusto en la plataforma, quise reducir el gasto todo lo posible».

La molestia soportable de los anuncios

Profundicemos en los anuncios: ¿son tan molestos como cabría temer? César dice que «hasta ahora he visto que la carga de anuncios es palpable sobre todo en los títulos originales. Suele haber un bloque al principio de dos anuncios breves y otro a mitad del episodio. Ha habido muy pocas veces en las que me han salido cuatro o cinco interrupciones de anuncios, pero las ha habido. Si esa fuera la tónica general, buscaría alternativas sin duda porque para mí es ahí donde empieza lo molesto. De hecho ya venía acostumbrado por Prime Video y ‘Operación Triunfo 2023’, que incluía también bloques de anuncios».

Álex, por su parte, nos dice que «es cierto que choca en un principio, pero tomé la decisión de cambiar de plan sabiendo que iba a haber anuncios. Están muy, muy mal planteados porque aparecen de manera aleatoria y, a veces, pueden cortar una escena muy importante, pero bueno. También es verdad que hay ocasiones en las que puedo ver del tirón un capítulo tras un anuncio justo antes de que empiece el contenido.

De momento, lo notorio es que todos están contentos pese a las inconveniencias. Cuando preguntamos si se han planteado cambiar de plan, la respuesta es unánime: «para series, que es el contenido mayoritario que consumo en Netflix, no me compensa la diferencia de precio que hay», dice César; «No me he planteado volver a una resolución mayor con las actuales políticas y contenidos» dice Álex; y Jose cuenta que «la calidad 4K creo que no vale ese precio».

Un plan sin fisuras

¿Cómo le está saliendo este plan con anuncios a Netflix? En diciembre de 2022, un mes después del lanzamiento en Estados Unidos, la consultora Antenna difundió un estudio en el que calculaba cómo estaba funcionando este nuevo plan: solo un 9% de las nuevas altas habían optado por esta opción, de lejos la menos popular. Además, una parte significativa de esos usuarios no era público nuevo atraído por los precios, sino antiguos usuarios que se cambiaban desde suscripciones más caras, lo que encaja con la experiencia narrada por nuestros compañeros, muchos meses después.

Cuando presentó los resultados de 2023, Netflix avanzó algunos de sus planes para el siguiente año, con 13 millones de suscriptores más que el año anterior: eliminar por completo su opción más barata sin publicidad, que costaba en torno a los ocho euros y suponía un escalón intermedio entre la estándar y la estándar con anuncios. Por entonces ya no estaba disponible para nuevos suscriptores, pero en el segundo trimestre de 2024 desaparecerá por completo también para los antiguos.

El mensaje que subyace tras esta opción está claro: Netflix quiere forzarnos a pagar una cantidad más elevada que la de sus competidoras, o bien a consumir contenido con anuncios, lo que también le reporta beneficios. Es una disyuntiva que se traduce bien en las dudas que planteaban nuestros compañeros a la hora de decidirse por contratar un plan u otros.

Los tres, según nos han contado, preferirían un plan con mayor calidad de imagen y audio, pero la tarifa que lo permite es demasiado cara. Volvemos al tema de siempre: ¿renunciar a algo de comodidad a cambio de pagar más? Todos parecen tener Netflix como una opción secundaria que «hay que tener», pero que no les importa consumir con una versión de peor calidad. Sin duda, una opinión con la que cuenta Netflix a la hora de poner en pie sus planes.

