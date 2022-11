Llevo una semana usando el nuevo Amazon Music: creo que Spotify tiene motivos para preocuparse

Hace unos días Amazon hacía un anuncio singular: los suscriptores de Amazon Prime podrían desde ese momento disfrutar del catálogo completo de Amazon Music. Nada menos que 100 millones de canciones sin publicidad.

El anuncio parecía fantástico hasta que uno veía las limitaciones del nuevo servicio, que básicamente hace que el usuario tenga que sacrificar control de la reproducción para ganar catálogo. La pregunta, claro, es si el resultado es mejor o peor para el usuario. La respuesta, nos tememos, es un categórico: depende.

Cómo queda la oferta de Amazon

El cambio en Amazon Music para los suscriptores de Prime es importante, y afecta tanto al catálogo como a la forma de disfrutarlo. La sección de Ayuda y Servicio al Cliente de Amazon da detalles específicos de las distintas alternativas que ahora ofrece a los usuarios:

Esa tabla (está ampliada en el enlace original) deja claro que actualmente tenemos tres formas de acceder a Amazon Music. Una gratuita e independiente de la suscripción a Prime, una incluida con esa suscripción y otra de pago e independiente de Prime, que es la ya conocida Amazon Music Unlimited.

Cada una de esas opciones tiene sus características, pero la versión gratuita e independiente de Prime es la más limitada y ahora no ofrece soporte para listas de reproducción personalizadas (sin poder saltar de canción). La versión Unlimited es la que compite de tú a tú con los planes de pago otras plataformas de streaming de música como Spotify, Apple Music o YouTube Music.

Lo que realmente cambia es el acceso a Amazon Music si uno es suscriptor de Amazon Prime. Nosotros llevamos más de una semana probando el servicio con una suscripción Prime, y estas son las ventajas y desventajas que hemos encontrado.

Ventajas del nuevo Amazon Music…

La nueva propuesta de Amazon es llamativa por dos grandes apartados, y desde luego puede ser muy interesante para cierto tipo de usuarios:

100 millones de canciones : poder acceder a todo el catálogo de canciones de Amazon Music es sin duda la primera gran ventaja del renovado servicio. No más eso de pedirle a Alexa que reproduzca una canción o música de un artista y nos responda que para eso tendremos que suscribirnos a Amazon Music Unlimited. Podremos escuchar esa música, aunque con un gran pero para algunos usuarios.

: poder acceder a todo el catálogo de canciones de Amazon Music es sin duda la primera gran ventaja del renovado servicio. No más eso de pedirle a Alexa que reproduzca una canción o música de un artista y nos responda que para eso tendremos que suscribirnos a Amazon Music Unlimited. Podremos escuchar esa música, aunque con un gran pero para algunos usuarios. Sin publicidad: poder escuchar música que nos gusta es genial, pero poder hacerlo además «gratis» y sin anuncios es aún mejor. Es evidente que el servicio no es gratis como tal —forma parte de la suscripción a Prime— pero la sensación es que lo es porque los suscriptores de Prime lo son esencialmente por las ventajas en los envíos y ofertas de la tienda online de Amazon.

… y desventajas

Frente a esas ventajas, está claro que el cambio en la estrategia y funcionamiento del servicio es notable y afecta a algunos apartados importantes para los usuarios. Veámoslos:

Reproducción aleatoria forzada : ¿quieres escuchar una canción específica ahora mismo? No podrás. Amazon Music crea una lista de reproducción basada en esa canción que quieres escuchar y acabarás escuchando la que querías en algún momento (difícil saber cuando), pero no directa ni inmediatamente.

: ¿quieres escuchar una canción específica ahora mismo? No podrás. Amazon Music crea una lista de reproducción basada en esa canción que quieres escuchar y acabarás escuchando la que querías en algún momento (difícil saber cuando), pero no directa ni inmediatamente. Saltos de canción limitados : tampoco podrás saltar de canción en canción de forma ilimitada. Tras cierto número de saltos el servicio te obligará a escuchar la canción que tocaba en ese momento, lo que hace que en ese aspecto también pierdas control sobre la reproducción.

: tampoco podrás saltar de canción en canción de forma ilimitada. Tras cierto número de saltos el servicio te obligará a escuchar la canción que tocaba en ese momento, lo que hace que en ese aspecto también pierdas control sobre la reproducción. Listas sí, pero en aleatorio: El servicio deja crear listas personalizadas con las que es posible acotar nuestras preferencias y ganar algo de control, pero de nuevo su reproducción será aleatoria.

Una semana probando el nuevo Amazon Music

He estado usando esta nueva versión de Amazon Music como mi plataforma de streaming de música desde que se produjo el cambio. He sido suscriptor de Spotify y de YouTube Music, por ejemplo, y durante estos días he podido sacar unas conclusiones claras de lo que el servicio supone para Amazon y para los usuarios.

Lo cierto es que en internet hemos visto muchas críticas a ese cambio. Los usuarios que usaban la versión anterior valoraban mucho tener control sobre la reproducción aunque el catálogo fuera muy reducido (2 millones de canciones frente a 100 millones).

Así, hemos visto mensajes en redes sociales y foros como Twitter o Reddit en la que los usuarios y clientes de Amazon se quejaban de esa aleatoriedad o de cómo sus listas de reproducción, en las que habían invertido tiempo y esfuerzo, quedaban ahora inservibles. Para todos ellos el servicio era perfecto tal y como estaba, y no pedían más.

@amazonmusic

The new version on Amazon Music is a big step back. Now just a radio station with no control over what plays. No skip back, no select specific track, no stop shuffle, Awful! Please give me my old version back — George Porridge (@georgeporr1) November 9, 2022

Esas críticas son lógicas teniendo en cuenta esos argumentos y uno aún más contundente: la suscripción a Amazon Prime cuesta 139 dólares al año en Estados Unidos, cuando en España cuesta 49,90 euros al año. Pagan casi tres veces más, y eso hace que estos cambios puedan sentar allí incluso peor (aunque el poder adquisitivo de los usuarios norteamericanos suele ser también mayor).

Sea como fuere, mi experiencia con Amazon Music ha sido extraordinaria, pero lo ha sido también por cómo lo he disfrutado. En mi día a día estoy escuchando música constantemente para trabajar, y aunque uso listas de reproducción a menudo, el modo de reproducción aleatorio basado en una canción o artista que me gusta es perfecto para mí.

Lo es porque esa «música en segundo plano» se comporta como yo espero: es una especie de emisora de radio o de hilo musical sobre la que de hecho tengo cierto control. Puedo saltar algunas canciones, y en cualquier momento puedo cambiar la canción o artista sobre la que quiero que se construya esa emisora.

En el móvil he usado menos la aplicación, pero en mi caso de nuevo la experiencia es buena. Loes porque ese formato «estación de radio» es para mí adecuado. Si lo que buscas son listas de reproducción cuyas canciones suenan en el orden que has establecido, Amazon Music no es la ideal, desde luego.

Hay alternativas en ese sentido, desde luego: Spotify funciona incluso mejor en un sentido (puedes escuchar lo que quieras inmediatamente), lo hace peor en otro (publicidad), y en mi caso Amazon Music compensa en la mayoría de escenarios.

La sección de podcasts es otra de las propuestas de valor del nuevo Amazon Music.

En Amazon Music sigue siendo además posible creando listas de reprodución que sirven para «trampear» el sistema de Amazon pudiendo escuchar un pequeño grupo de canciones que nos gustan rápidamente, porque aunque la reproducción sea aleatoria —o se mezcle con otras relacionadas—, escucharemos todas ellas más pronto que tarde.

En mis pruebas ese sencillo truco funciona para recuperar algo del control perdido, y a ello se suma una interfaz que sin ser la mejor entre sus competidoras, cumple de forma muy correcta, al menos en su versión para navegadores de escritorio.

Si ese es también tu forma de usar el servicio, puede que Amazon Music te parezca igual de estupendo que me ha parecido a mí. Para usuarios con ese formato «ocasional» o de «radio personalizada» que coincidan con mis pruebas, Amazon Music es una gran opción que evita anuncios y cuyo algoritmo de recomendación ha funcionado en mi caso de forma notable.

Es de hecho refrescante no estar ligado siempre a la misma plataforma, porque de repente he descubierto (y añadido a mi lista de favoritas o a otras listas creadas en el servicio) nuevas canciones que no me habían recomendado por ejemplo Spotify o YouTube Music.

Sin embargo, está claro que los antiguos usuarios del servicio pueden sentirse molestos por ese cambio y por ese sacrificio del control en favor del catálogo. Si lo que buscas es eso, Amazon Music (en su versión incluida con Prime) difícilmente será una plataforma adecuada para tus gustos.

El modo Karaoke es vistoso y efectivo en el reproductor web de Amazon Music.

De hecho, si estás dispuesto a convivir con los anuncios, Spotify en su cliente gratuito es desde luego una alternativa más potente en escritorio e incluso en móvil —démosle las gracias a Adele—. No solo eso: su popularidad y su faceta social —con muchas canciones y listas compartidas— hacen que también gane enteros.

Amazon Music se postula por tanto como una buena alternativa para cierto tipo de usuarios, aunque hay otro apartado interesante a tomar en cuenta. Es el que destacaba el analista Mark Mulligan, que explicaba cómo esta nueva propuesta de Amazon quizás está más dirigida a mercados emergentes como India, Brasil o China.

Allí, explica, Amazon Music «alcanza un equilibrio entre escala y ingresos medios por usuario (ARPU)». Las plataformas premium necesitan más recursos para lograr crecer, y Amazon parece querer ser una alternativa valiosa para esos mercados emergentes que pueden ir aumentado la popularidad del servicio.