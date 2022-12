Lo mejor de la promoción de ‘Avatar 2’ están siendo los insultos de James Cameron: ya ha cargado contra Marvel y sus efectos

James Cameron es el director más taquillero de la historia del cine. Eso es un hecho: dos de sus películas, ‘Avatar‘ y ‘Titanic‘, están en el Top 5 de las películas más taquilleras de la historia (‘Avatar’, en el 1), y el éxito y el impacto de propuestas como ‘Aliens’, ‘Terminator 2’ o ‘Mentiras arriesgadas‘ está fuera de toda duda. Es muy comprensible que se vea a sí mismo, como él diría, como «El rey del mundo».

Todo apunta a que ‘Avatar: El sentido del agua‘, vistas ya las primeras reacciones que hablan de una espectacularidad asombrosa y unos efectos nunca vistos, va a seguir un camino comparable al de su precedente (habrá que ver qué tal le sienta a ‘Avatar: El sentido del agua’ el ser la primera película de Cameron de la era del streaming). Así que Cameron tiene todo el derecho a sentirse igual de confiado que siempre. En su trono. Y por eso, el auténtico espectáculo de su nueva película es ver cómo el director pone a caldo a todos sus competidores.

Lo cierto es que Cameron tiene una larga tradición como castigador de sus compañeros de industria. Entre algunos de los desplantes más sonados están cuando después de la ceremonia de los Globos de Oro hizo de menos el trabajo de Meryl Streep (ganadora de ese año por ‘Julia & Julia’) en ‘Fantástico Sr. Fox’, diciendo que lo único que había hecho era grabar voces durante un par de días, algo incomparable a la captura de movimientos que se exige a los actores de ‘Avatar’ (que no se llevaron ningún premio ese año).

O cuando en 2016 dijo que las nuevas entregas de ‘Star Wars‘, por entonces a punto de superar a ‘Titanic’ en el top mundial de películas más taquilleras, tenían menos imaginación visual, y eran «un retroceso hacia cosas que ya habías visto antes». Y cuando ‘The Guardian’ le preguntó en 2017 por ‘Wonder Woman‘ y este renovado papel de las mujeres como protagonistas en el cine, corrió a asegurar que «todas las palmaditas en la espalda que Hollywood se ha dado por ‘Wonder Woman’ han sido muy equivocadas. (…) Sarah Connor no era un icono de belleza. Era fuerte, tenía problemas, era una madre terrible y se ganó el respeto del público a base de agallas».

Cameron: «Marvel mal»

Esta misma actitud la ha desplegado Cameron ante Marvel, y tiene todo el sentido del mundo: si hay un indiscutible rey de la taquilla ahora mismo en el mundo son los superhéroes de Disney, y Cameron regresa, más de una década después de su última película, dispuesto a reclamar el trono. Poco importa que, irónicamente, ahora ambos pertenezcan a un mismo gigante empresarial. Gane quien gane en este combate, gana Disney.

En cualquier caso, las embestidas de Cameron fueron en el transcurso de una entrevista del director para ComicBook.com (que arranca con Cameron diciendo expresamente que no va a atacar a Marvel), donde reconoce la importancia del MCU para popularizar películas plagadas de efectos: «Obviamente, las grandes películas de cómics han impulsado el volumen de la industria… la marea creciente de la técnica hace que todo el mundo se una. Te da artistas de mayor calidad, más herramientas y plug-ins y código. Hay más gente talentosa escribiendo código».

Y finalmente, incide en que «nuestro equipo en WETA Digital contrata a gente constantemente, y de esa cantera salen los nuevos artistas», continúa Cameron. «WETA Effects, que es como se llaman ahora, son lo mejor. ¿Verdad? Industrial Light & Magic hacen un gran trabajo, pero cuando se trata del tipo de emociones faciales que nosotros hacemos… ¿Thanos? Por favor. Ni siquiera se nos acerca».

No es la primera vez que Cameron arremete contra Marvel durante esta promoción de ‘Avatar 2’. En una entrevista con ‘The New York Times‘ habló de la inmadurez del universo superheroico: «Zoe y Sam son padres, 15 años después», dijo Cameron. «En la primera película, el personaje de Sam salta de su criatura voladora y cambia el curso de la historia como resultado de este loco y casi suicida salto de fe. Pero cuando eres padre, no piensas así. ¿Qué pasa cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?».

Y continúa con una referencia directa al cine de superhéroes: «Cuando veo estas películas grandes y espectaculares -os estoy mirando a vosotros, Marvel y DC- no importa la edad de los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por sus hijos. ¿Y las cosas que realmente nos arraigan y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas».