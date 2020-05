Lo mejor y lo peor de las nueve sillas gaming y de oficina más vendidas según los expertos

Silvia: «Aunque especifica que la tela es transpirable, la apariencia es de no favorecer la transpiración . Los reposabrazos no son ajustables»

Elena: «Tiene un aspecto muy gamer que para una oficina puede chocar. No me gusta que no se pueda regular en altura su reposabrazos. O te viene justa para los brazos, o no te sirve»