Lo que Joe Biden opina sobre las ‘Big Tech’, Internet, el conflicto con Huawei y la tecnología en general

Joe Biden ha sido elegido Presidente Electo de los Estados Unidos y su visión sobre la tecnología puede tener un impacto muy significativo. Mientras el mandato de Donald Trump se ha caracterizado por el conflicto con Huawei y China, la posición de Biden respecto a las redes y las grandes plataformas es diametralmente opuesta.

Esto es lo que opina Joe Biden sobre los temas más relevantes del sector tecnológico, desde la regulación de las ‘Big Tech’ hasta cuál debe ser el papel del 5G, el reconocimiento facial o la NSA. Todavía es pronto para saber si el Presidente Electo acabará imponiendo su posición, pero sirva para conocer cuál es el camino que pretende seguir.

«Nunca he sido un gran fan de Zuckerberg»

Joe Biden y los demócratas mantienen una lucha particular contra Facebook y la facilidad de estas plataformas para expandir la desinformación. En una entrevista con el New York Times, Biden explicaba que «nunca he sido un gran fan de Zuckerberg. Creo que es un problema real».

Respecto a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las plataformas de la responsabilidad por el contenido que alojan, Biden se ha mostrado abiertamente crítico y apuesta por una «reforma inmediata».

«Está propagando falsedades que ellos saben que son falsas, y deberíamos establecer estándares similares a los que están haciendo los europeos en relación con la privacidad», explica Biden al NYT, en relación a la campaña de ‘los e-mails secretos de Biden‘ ejecutada en redes sociales por el equipo de Trump.

«Desde mi punto de vista, he opinado que no solo deberíamos preocuparnos por la concentración de poder, sino que deberíamos estar preocupados por la falta de privacidad y que ellos estén exentos, lo cual tú no estás exento. [The Times] no puede escribir algo que sepa que es falso y estar exento de ser demandado. Pero puede. La idea de que es una empresa de tecnología es que la Sección 230 debe ser revocada, inmediatamente debe ser revocada, número uno. Para Zuckerberg y otras plataformas» (Joe Biden, New York Times).

Sobre la regulación de Google, Amazon y las grandes tecnológicas

Durante su participación como vicepresidente de la administración Obama, Biden se mostró crítico con los gigantes de Silicon Valley. Una postura que previsiblemente mantendrá.

Matt Hill, representante de Biden, explica que «muchos gigantes de la tecnología y sus ejecutivos no solo han abusado de su poder, sino que han engañado al pueblo estadounidense, han dañado nuestra democracia y han evadido cualquier forma de responsabilidad».

El pasado octubre y bajo el mandato de la administración Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google por abuso de posición dominante. Uno de los grandes desafíos que deberá afrontar la administración de Biden será la reforma de las leyes antimonopolio, pero por el momento Biden no se ha pronunciado hacia una dirección. Sobre dividir compañías como Facebook, Biden explica que es «algo que deberíamos analizar muy detenidamente» y que todavía era «prematuro» emitir un juicio final.

«Lo que estoy sugiriendo es que algunas de las cosas que están sucediendo están simplemente mal y requieren regulación gubernamental. Y ha sucedido cada vez que ha habido un gran avance tecnológico en las humanidades desde el siglo XIX, y esto lo requiere» (Joe Biden, New York Times).

Según describe Financial Times, Biden ha contratado a Jessica Hertz (ex-asesora de Facebook) y Cynthia Hogan (ex-VP de asuntos gubernamentales de Apple) para su equipo de transición. También Eric Schmidt, ex CEO de Google, ha colaborado con la campaña de Biden y se rumorea sobre su presencia en un nuevo grupo de trabajo de la Casa Blanca que trate sobre la regulación de las grandes tecnológicas.

En defensa de la Neutralidad de la red

Expertos como Chris Lewis, CEO de Public Knowledge, creen que con Biden la neutralidad de la red volverá a ser una prioridad para la FCC (‘Federal Communications Commission’). Sin embargo, al contrario que otros candidatos demócratas como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, Joe Biden no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

En respuesta a CNET, un responsable de comunicación de la campaña de Biden confirmaba que el Presidente Electo era un fuerte defensor de la neutralidad de la red, como así lo era mientras fue vicepresidente de Obama. Sin embargo expertos como Evan Greer, director de ‘Fight for the Future’ expresan sus dudas por la cercana relación de Biden con ejecutivos de Comcast, compañía que ha ejercido presión contra esta regulación.

El pasado mes de julio, una iniciativa de unidad conjunta entre Biden y Bernie Sanders expresaba lo siguiente sobre la FCC, apuntando que la postura de Biden estaría claramente a favor de la neutralidad de la red.

«Los demócratas restablecerán la clara autoridad de la FCC para tomar medidas de aplicación firmes contra proveedores de banda ancha que violen los principios de neutralidad de la red mediante el bloqueo, la priorización u otras medidas que creen escasez artificial y eleven los precios al consumidor servicio vital» (Biden-Sanders, Unity Task Force)

Fuerte inversión en tecnologías como el 5G

Joe Biden promete un programa “Made in all of America” de Investigación y Desarrollo con un valor de 300.000 millones de dólares durante los cuatro próximos años para crear puestos de trabajo y «asegurar el liderazgo global en las nuevas industrias y tecnologías más críticas y competitivas». Entre estas tecnologías se encuentran los vehículos eléctricos, materiales ligeros, inteligencia artificial y 5G. Curiosamente, a continuación en el documento oficial de su programa habla del liderazgo de China precisamente en esta tecnología.

Analistas de Evercore expresan que «no esperaríamos que una administración demócrata o una FCC demócrata hicieran cambios drásticos en la política de espectro [para 5G]. El enfoque permanecería en hacer que el nuevo espectro esté disponible para las implementaciones de 5G».

«Expandir la banda ancha, o banda ancha inalámbrica a través de 5G, a todos los estadounidenses», explica el programa de Biden. «La banda ancha de alta velocidad es esencial en la economía del siglo XXI«, expresa el equipo de Biden. Entre las medidas que plantea se encuentra una inversión de 20.000 millones en infraestructuras, trabajar junto a la FCC para aumentar el número de proveedores y promover una nueva Digital Equity Act.

«Nuevas normas» para la relación con China y Huawei

Joe Biden y Xi Jinping en 2015. Imagen: Departamento de Estado

Durante la campaña electoral, Biden contestó en numerosas ocasiones sobre la relación con China, sin concretar detalles. Su posición es que las negociaciones de Trump han «hecho daño a los americanos» y creen que hacen falta «nuevas normas» y «nuevos procesos» para establecer la relación de los EE.UU con otros países. Una relación que debería seguir «las normas internacionales». La guerra comercial con China ha sido uno de los puntos más calientes del mandato de Trump y no está claro cómo será con Biden.

«Creo que la mayor amenaza para Estados Unidos en este momento en términos de romper nuestra seguridad y nuestras alianzas es Rusia. En segundo lugar, creo que el mayor competidor es China» (Joe Biden, CBS News).

El pasado mes de julio, Joe Biden prometía prohibir a las empresas estadounidenses «incitar a la represión y apoyar el estado de vigilancia del Partido Comunista Chino», en referencia a las manifestaciones de Hong Kong. Según describe Bloomberg, el pasado febrero, Biden expresaba su posición a favor de prohibir los usos de equipos de redes de Huawei en los Estados Unidos, sin concretar cuál será su influencia en el resto de países.

«Solo Dios sabe lo que están haciendo con la información que están obteniendo aquí. Entonces, como presidente, lo profundizaré. Conseguiré que los ciberexpertos me den la mejor solución para afrontarlo» (Joe Biden, New York Times)

Biden ha expresado que hay que tomar «acciones comerciales agresivas de aplicación contra China», pero solicitando esfuerzos coordinados con otros países. Sí es más agresivo en relación con la propiedad intelectual estadounidense, que Biden resume como un «asalto a la creatividad americana». No ofrece más detalles, salvo que hay que «enfrentarse a los esfuerzos extranjeros para robar la propiedad intelectual estadounidense».

«Si China se sale con la suya seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses su tecnología y propiedad intelectual. También seguirá utilizando subsidios para dar a sus empresas estatales una ventaja injusta y una ventaja para dominar las tecnologías e industrias del futuro. La forma más eficaz de enfrentar ese desafío es construir un frente unido con los aliados de EE.UU para enfrentar los comportamientos abusivos y las violaciones de derechos humanos de China». (Joe Biden, Foreign Affairs)

Barney Frank, político demócrata, explica a Asia Times que Joe Biden tratará de «desescalar la batalla tecnológica» con China y «adoptará una postura más suave», pero no está claro hasta qué punto cambiará la gestión de la ‘Entity List’ y la relación con Huawei.

«Nosotros nunca hemos sido una pieza de la guerra comercial, tampoco es nuestra intención. Si ellos quieren incluir a Huawei como una pieza, es un tema suyo. Da igual el resultado, no nos afecta, seguiremos con nuestro camino», aseguraba Pablo Wang, Director de Consumo de Huawei España, ante la pregunta de si un cambio de administración les afectaría.

TikTok: «un motivo de genuina preocupación»

El pasado mes de septiembre, Joe Biden expresaba su posición después del intento de bloqueo de la administración de Trump a TikTok y Wechat. Joe Biden veía TikTok como un «motivo de genuina preocupación» y prometió revisar los riesgos de seguridad que rodean a la aplicación en caso de salir elegido.

«Creo que es un motivo de verdadera preocupación que TikTok, una operación china, tenga acceso a más de 100 millones de jóvenes, especialmente en los Estados Unidos de América» (Joe Biden, Reuters).

«Similar a lo que están haciendo los europeos en privacidad»

Joe Biden durante la campaña ha opinado sobre el problema de las empresas de tecnología y las redes sociales. A ellas les ha pedido que «hagan promesas concretas sobre cómo pueden garantizar que sus algoritmos y plataformas no empoderen al estado de vigilancia».

«Deberíamos establecer estándares similares a los que están haciendo los europeos en relación con la privacidad» (Joe Biden, New York Times).

El Presidente Electo también deberá establecer un nuevo director de la NSA. Ya en 2006, el por entonces senador Biden expresaba su preocupación sobre el espionaje de la NSA. Una posición que hasta estos días ha seguido defendiendo.

«No tengo que escuchar sus llamadas telefónicas para saber lo que está haciendo. Si conozco cada una de las llamadas telefónicas que hizo, puedo determinar cada persona con la que habló. Puedo obtener un patrón sobre su vida que es muy, muy intrusiva. Y la verdadera pregunta aquí es: ¿Qué hacen con esta información que recopilan que no tiene nada que ver con Al Qaeda? ¿Y vamos a confiar en que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos están haciendo lo correcto? No cuentes conmigo en eso» (Joe Biden, Fox News).

[embedded content]

Cuando en 2013 Edward Snowden filtró información sobre la NSA, el por entonces vicepresidente explicó que «habría consecuencias» en caso que países extranjeros ofrecieran asilo al filtrador.

Al contrario que otros candidatos demócratas, Joe Biden no se ha pronunciado sobre un bloqueo del reconocimiento facial. Sí lo hizo Kamala Harris, Vicepresidenta Electa, quien en vez de un bloqueo total abogaba por «trabajar con las partes interesadas, incluidos los grupos de derechos civiles, los grupos de tecnología y la aplicación de la ley, para instituir regulaciones y protecciones para garantizar que la tecnología utilizada por las fuerzas del orden federal, como el reconocimiento facial y otras vigilancias, no aumentan las disparidades raciales u otros sesgos. También invertiría dinero federal para incentivar a los estados y localidades a hacer lo mismo».

Imagen | Gage Skidmore