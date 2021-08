Lo que ocasionó Nauka no fue un pequeño giro, fue una vuelta y media: el riesgo para las estructuras de la ISS fue mayor de lo que se dijo inicialmente

n

El 29 de julio seguíamos el acoplamiento de Nauka, el laboratorio ruso que permitirá realizar más experimentos de los que de manera continua se hacen en la Estación Espacial Internacional. Y aunque este acoplamiento fue un éxito, hubo problemas graves unas horas después que aparentemente se solucionaron, pero el incidente con Nauka fue más grave de lo que se creyó, según se ha podido saber a posteriori.

La NASA explicaba posteriormente que esos primeros problemas se debieron a un error de software, que provocó el encendido de los propulsores y que con ello la ISS se saliera de su posición normal un total de 45 grados. Pero al parecer fue un desplazamiento mucho mayor, con lo que el riesgo para las estructuras y la tripulación habrías sido mayor de lo calculado.

Ha sido Zebulon Scoville, el responsable de la dirección de vuelo, quien ha manifestado que dicho incidente «ha sido ligeramente reportado», según recoge el New York Times. Según estos últimos informes, la ISS se empezó a mover debido al tirón de los propulsores a una velocidad de 0,56 grados/segundo, con lo cual la tripulación no fue consciente, aunque el riesgo habría sido mayor de lo que se reportó inicialmente.

De hecho, la ISS no giró 45 grados, sino 540 grados, con lo cual la estación realizó casi 1una vuelta y media hacia atrás. Esto hizo que, cuando por fin dejó de moverse, se encontrara en la posición completamente opuesta a la correcta (y a la original, antes del incidente), con lo que tenía que volver a girar unos 180 grados más para volver a su posición original.

Update: @space_station was 45° out of attitude when Nauka’s thrusters were still firing & loss of control was discussed with the crew. Further analysis showed total attitude change before regaining normal attitude control was ~540°. Station is in good shape & operating normally.

— NASA (@NASA) August 3, 2021